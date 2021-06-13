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Электросамокаты на волжской набережной в Самаре попали под запрет

Общество
Электросамокаты на волжской набережной в Самаре попали под запрет
vk.com  /  Аккаунт в ВК фестиваля "ВолгаФест"

Самара, 13 июня. По второй очереди волжской набережной нельзя будет прокатиться на электросамокатах и велосипедах. Запрет касается территории, на которой проходит «ВолгаФест». Впрочем, он будет действовать не ежедневно, а в выходные дни — текущие и предстоящие.

«Друзья! Важнейшая информация! К сожалению, с самокатами и велосипедами с 12 по 14 июня на территорию фестиваля проход запрещен! Те же правила распространяются на 19–20 июня», — такая информация опубликована на страницах «ВолгаФеста» в соцсетях.

Абсолютное большинство самарцев, отметившихся в комментариях к сообщению, восприняли эту информацию с одобрением.

Проход на фестиваль с собаками разрешен, но четвероногий друг обязательно должен быть в наморднике и на поводке.

Ранее ФАН сообщал о намерении самарских властей ограничить использование электросамокатов на улицах города. Возможно введение «черных» и «белых» зон для этого вида транспорта.

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самара волга набережная фестиваль электросамокаты
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