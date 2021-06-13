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Капитальный ремонт продлит срок службы вагонов самарского метро до полувека

Общество
Капитальный ремонт продлит срок службы вагонов самарского метро до полувека
samadm.ru  /  Сайт администрации городского округа Самара

Самара, 13 июня. В Санкт-Петербург из столицы региона отправлено на капитальный ремонт еще шесть вагонов метро. Предыдущие шесть были обновлены там же в течение прошлого года и в конце декабря уже вышли на линию.

Предполагается, что в ходе ремонта слегка изменится внешний вид вагонов. В частности, станет другим дизайн кабин машиниста, а окрас вагонов будет напоминать волжскую волну. Серьезно обновят и «начинку» вагонов.

«Будут проведены работы по замене и ремонту изношенных узлов и деталей, в том числе систем вентиляции, автоматической системы пожаротушения, электродвигателей, пневматического, электрического и тормозного оборудования. Сиденья, полы и поручни также будут заменены. Головные вагоны оснастят специальным местом для маломобильных пассажиров», — рассказал заместитель директора МП «Самарский метрополитен» Олег Яхин.

Обновленные вагоны вернутся в Самару, согласно условиям контракта, в ноябре нынешнего года. Срок службы их эксплуатации продлится еще на 15 лет, то есть на них можно будет ездить до 2036 года. Сами вагоны выпущены в 1987 году, сейчас им, следовательно, 34 года, а концу срока эксплуатации будет почти полвека.

Ранее ФАН сообщал о том, что в течение июня в Самару из Энгельса поступит 22 новых троллейбуса «Адмирал». Подвижной состав будет укомплектован кондиционерами и USB-розетками.

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метрополитен самара общественный транспорт
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