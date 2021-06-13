Квест, «ВолгаФест», «Любэ» и чемпионат Европы: как в Самаре отметили День России

Самара, 13 июня. Празднование Дня России в столице региона получилось обширным и разносторонним. Завершающие мероприятия затянулись за полночь. Большинство из них происходили, хоть и с соблюдением социальной дистанции, но «вживую».

Лозунгом праздника стал слоган «Россия — страна победителей». Программа празднования была также приурочена сразу к нескольким юбилеям. В частности, в этом году отмечается 60-летие первого полета человека в космос, к чему Самара — столица космической промышленности — имеет непосредственное отношение. Кроме того, 2021 год — год 170-летия Самарской губернии.

Историческая тема стала ведущей в грандиозном квесте «Страна победителей», который длился на набережной Волги в течение пяти часов. Квест представлял собой шесть десятков станций, на которых участники отвечали на вопросы по истории России, Самарской области, освоения космоса и т. п.

Самым активным участникам квеста вручались ценные призы, а победительница — Ирина Борькина — премирована туристической путевкой на двоих. Из представленных на выбор вариантов она предпочла поездку в Санкт-Петербург.

Там же, на набережной, продолжается программа двухнедельного масштабного фестиваля «ВолгаФест». И, например, экспозиции городов Поволжья органично вплелись в тематику Дня России.

Любители футбола получили в этот день возможность коллективно поболеть за сборную России в матче чемпионата Европы против бельгийской команды. Фан-зона была открыта на «Солидарность Арене». Матч завершился около часу ночи по местному времени. Для удобства болельщиков к стадиону были поданы маршруты общественного транспорта. Фан-зона вновь откроется и во время других матчей сборной России на чемпионате Европы.

А с утра на этой же территории состоялся легкоатлетический фестиваль «Королева спорта», в котором в различных забегах смогли принять участие как профессиональные спортсмены, так и любители.

Краеведческий музей имени Алабина, художественный музей, исторический парк «Россия — моя история» в этот день открыли двери для свободного входа посетителей.

samregion.ru / Официальный сайт Правительства Самарской области

Главным же мероприятием стал большой концерт на площади имени Куйбышева. Со сцены, установленной на крупнейшей площади Европы, к самарцам обратился губернатор Дмитрий Азаров. Он отметил тот факт, что в этом году удалось провести праздник «вживую», а не виртуально.

«И в прошлом году, и сегодня мы сталкиваемся с новыми вызовами, но объединяясь, мы побеждаем. Мы приходим на помощь тому, кто в этой помощи нуждается. Я хочу вас поблагодарить за то, что этот непростой период мы прошли достойно», — обратился глава самарского региона к землякам.

В многочасовом концерте приняли участие известные художественные коллективы и исполнители из Самарской области. В их числе Государственный Волжский русский народный хор, детские коллективы «Льдинка» и «Задумка», знаменитый самарский баянист, автор и исполнитель песен Сергей Войтенко с группой «Баян Микс» и многие другие.

Ну, а хедлайнером вечера стала группа «Любэ», которая дала концерт продолжительностью больше часа. Чтобы столичные гости отыграли всю программу, пришлось даже задержать начало фейерверка примерно на полчаса — огни праздничного салюта расцветили небо над уже ночной Самарой в 23:15.