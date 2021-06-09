Первый пролет нового моста через Волгу у Тольятти установят с правого берега

Самара, 9 июня. В регионе продолжается масштабное строительство новой дороги «Обход города Тольятти с мостом через Волгу у села Климовка». Эта трасса станет частью трансграничного проекта Европа — Западный Китай.

О важности этого объекта несколько дней назад говорил президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

«Успешное развитие регионов зависит от современной транспортной инфраструктуры. В этой связи отмечу важность соглашения о строительстве обхода города Тольятти с мостовым переходом через Волгу. Его реализация позволит модернизировать важный участок международного маршрута Европа — Западный Китай», — подчеркнул глава государства.

В настоящее время строительство дороги и моста завершено на 25%. Над Волгой скоро появится первый пролет мостового перехода.

«На этапе строительства Волжского моста готовятся к надвижке первого пролетного строения на правобережье, со стороны cела Климовка. Здесь полностью осуществлена сборка аванбека, установка тяговых и тормозных устройств, такелажного оборудования. Выполнена надвижка аванбека на вспомогательную опору. На обоих берегах полностью готовы по две крайних опоры. Продолжается крупноузловая сборка пролетных строений», — сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

По сведениям от подрядчиков, в работах заняты 718 специалистов и 123 единицы спецтехники. Кроме того, к строительству моста привлечено 45 плавсредств.

На месте будущей автотрассы готовят почву под строительство. Примерно на 40% протяженности новой дороги уже возведена земляная насыпь.

Ранее ФАН сообщал о том, что в Самарской области скоро появятся ветряные электростанции. Первая из них будет построена в Красноармейском районе.