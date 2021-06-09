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Вместо кольцеобразного затмения в Самаре увидят «кускообразное»

Общество
Вместо кольцеобразного затмения в Самаре увидят «кускообразное»
instagram.com  /  astronomiapy

Самара, 9 июня. Редкое кольцеобразное солнечное затмение можно будет увидеть на территории России 10 июня. Но только на Дальнем Востоке. В остальных регионах страны лунная тень отобразится на Солнце другими фигурами.

Так, жители Самары смогут увидеть, как закрыта лишь примерно пятая часть дневного светила. По данным астрономов, прохождение лунной тени по солнечному диску в регионе будет длиться около часа — с 15:49 до 16:43 по местному времени.

Офтальмологи тем временем напоминают, что смотреть на солнце напрямую опасно для сетчатки глаза даже сквозь солнцезащитные очки.

Ранее ФАН сообщал о том, что в Ульяновской области установили веб-камеру над гнездом солнечных орлов.

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самара астрономия самарская область солнечное затмение
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