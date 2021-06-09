Гендиректор «Крыльев» пригласил Куарежму на сбор команды в Сербию

Самара, 9 июня. Генеральный директор ПФК «Крылья Советов» Вадим Андреев прокомментировал информацию о возможном переходе в команду чемпиона Европы в составе сборной Португалии Рикарду Куарежмы. Известно, что именитый футболист находится в дружеских отношениях с полузащитником «Крыльев» Рикарду Алвешем.

Руководитель самарского клуба пригласил Куарежму на предсезонный сбор «Крыльев», который пройдет в Сербии с 14 июня по 10 июля.

«Сейчас мы будем в Сербии, и если он приедет в гости к нам и своему другу Рикарду Алвешу, то мы будем только рады. Пообщаемся на любые темы. Но речи о продолжении его карьеры в Самаре, конечно, не идет», — заявил Вадим Андреев.

Первым соперником «Крыльев» на сборе в Сербии станет местный клуб «Нови Пазар», занявший в национальном чемпионате 12-е место. Игра состоится 22 июня.