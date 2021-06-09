Бывший партнер Месси может перейти в самарские «Крылья Советов»

Самара, 9 июня. Громкое приобретение могут сделать «Крылья Советов». Самарский футбольный клуб может подписать чемпиона Европы 2016 года в составе сборной Португалии Рикарду Куарежму.

37-летний полузащитник в молодости играл в «Барселоне» вместе с Лионелем Месси. За плечами португальца также выступление в таких клубах как «Порту», «Интер», «Челси». В минувшем сезоне Куарежма в составе «Витории Гимарайнш» занял 7-е место в чемпионате Португалии.

Куарежма находится в дружеских отношениях со своим тезкой и соотечественником Рикарду Алвешем, который в составе «Крыльев Советов» в завершившемся сезоне стал чемпионом ФНЛ и финалистом Кубка России по футболу. В преддверии кубкового финала Куарежма желал удачи самарскому клубу в своем аккаунте в соцсети.

В руководстве «Крыльев Советов», впрочем, информацию о возможном переходе не подтвердили.

«Впервые слышу. Даже намека никакого не было», — прокомментировал слухи главный тренер самарской команды Игорь Осинькин.

В числе других претендентов на пополнение состава «Крыльев Советов» называются 23-летний защитник брестского «Руха» и сборной Белоруссии Роман Юзепчук и его 18-летний соотечественник из «Минска» полузащитник Кирилл Зинович. В сфере интересов самарского клуба также опорный полузащитник Артем Тимофеев, принадлежащий столичному «Спартаку». Он уже ранее выступал за «Крылья» на правах аренды, а прошедший сезон провел в грозненском «Ахмате».

Тем временем стало известно о том, что новые соглашения с самарским клубом подписали полузащитники Дмитрий Кабутов и Денис Якуба. Кабутов в прошедшем сезоне стал лучшим ассистентом ФНЛ, сделав 15 голевых передач партнерам. А Якуба отличился голевой передачей в финальном матче Кубка России против московского «Локомотива».

«Это два важных для команды футболиста с классными игровыми качествами. Мы довольны тем, как они проявляют себя в «Крыльях». Надеемся, что они и дальше будут приносить пользу команде и продолжат демонстрировать качественный футбол», – прокомментировал событие спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко.

Самарская команда выйдет из отпуска 12 июня и отправится на тренировочный сбор в Сербию, где проведет пять контрольных матчей.

Ранее ФАН сообщал, что форвард «Крыльев Советов» Егор Голенков не намерен продлевать соглашение с самарским клубом. Он планирует продолжить карьеру в чемпионате Чехии.