Бывший партнер Месси может перейти в самарские «Крылья Советов»

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
09 июня 14:11
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:10
Общество
Мясников объяснил, почему не стоит паниковать из-за коронавируса
14:10
Шоу-бизнес
Татьяна Волосожар рассекретила необычное имя новорожденного сына от Максима Транькова
14:09
Происшествия
Избивший девушку блогер Mellstroy вновь предстанет перед судом
14:09
Общество
Десятки мутировавших штаммов коронавируса выявили в Ростовской области
14:08
Общество
Собянин исключил введение локдауна в Москве
14:08
Общество
Глава Кумторкалинского района Дагестана ушел в отставку
14:07
Общество
Карантин по бешенству введен в Самарской области
14:07
Происшествия
Житель Адлера назвал причину расстрела приставов
14:05
Происшествия
Строительная компания тайно вывозила останки красноармейцев на свалку в ЛО
14:03
Экономика
Модельная линейка BMW пополнилась обновленными кроссоверами
14:03
Политика
Возросшие амбиции Китая и обеих Корей заставили Японию забыть о Курилах
14:00
Общество
Эфир: Стоит ли волноваться из-за радиационного скандала в Кузьмолово
13:57
Общество
Стивен Сигал может вскоре приехать в Крым
13:57
Спорт
Пиотровский назвал ожидаемое число иностранных зрителей на мачтах Евро в Петербурге
13:57
Общество
Контроль за соблюдением требований по COVID-19 в Москве будет усилен
13:56
Происшествия
Стройка на участке с захоронениями в Ленобласти велась наемными рабочими
13:55
Политика
Янукович останется в санкционных списках ЕС до марта 2022 года
13:55
Общество
Игорь Лебедев рассказал, что грозит депутату Власову за сотрудничество с Хованским
13:53
Армия
Свыше 3 млрд рублей получат предприятия ОПК Тверской области по госконтрактам МО РФ
13:53
Общество
Сатановский: доказательства американцев по делу о крушении MH17 сработают против США
Все новости
09 июня 14:11
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:10
Общество
Мясников объяснил, почему не стоит паниковать из-за коронавируса
14:10
Шоу-бизнес
Татьяна Волосожар рассекретила необычное имя новорожденного сына от Максима Транькова
14:09
Происшествия
Избивший девушку блогер Mellstroy вновь предстанет перед судом
14:09
Общество
Десятки мутировавших штаммов коронавируса выявили в Ростовской области
14:08
Общество
Собянин исключил введение локдауна в Москве
14:08
Общество
Глава Кумторкалинского района Дагестана ушел в отставку
14:07
Общество
Карантин по бешенству введен в Самарской области
14:07
Происшествия
Житель Адлера назвал причину расстрела приставов
14:05
Происшествия
Строительная компания тайно вывозила останки красноармейцев на свалку в ЛО
14:03
Экономика
Модельная линейка BMW пополнилась обновленными кроссоверами
14:03
Политика
Возросшие амбиции Китая и обеих Корей заставили Японию забыть о Курилах
14:00
Общество
Эфир: Стоит ли волноваться из-за радиационного скандала в Кузьмолово
13:57
Общество
Стивен Сигал может вскоре приехать в Крым
13:57
Спорт
Пиотровский назвал ожидаемое число иностранных зрителей на мачтах Евро в Петербурге
13:57
Общество
Контроль за соблюдением требований по COVID-19 в Москве будет усилен
13:56
Происшествия
Стройка на участке с захоронениями в Ленобласти велась наемными рабочими
13:55
Политика
Янукович останется в санкционных списках ЕС до марта 2022 года
13:55
Общество
Игорь Лебедев рассказал, что грозит депутату Власову за сотрудничество с Хованским
13:53
Армия
Свыше 3 млрд рублей получат предприятия ОПК Тверской области по госконтрактам МО РФ
13:53
Общество
Сатановский: доказательства американцев по делу о крушении MH17 сработают против США
Все новости

Бывший партнер Месси может перейти в самарские «Крылья Советов»

Спорт
Бывший партнер Месси может перейти в самарские «Крылья Советов»
instagram.com  /  Личный аккаунт Рикарду Куарежмы

Самара, 9 июня. Громкое приобретение могут сделать «Крылья Советов». Самарский футбольный клуб может подписать чемпиона Европы 2016 года в составе сборной Португалии Рикарду Куарежму.

37-летний полузащитник в молодости играл в «Барселоне» вместе с Лионелем Месси. За плечами португальца также выступление в таких клубах как «Порту», «Интер», «Челси». В минувшем сезоне Куарежма в составе «Витории Гимарайнш» занял 7-е место в чемпионате Португалии.

Куарежма находится в дружеских отношениях со своим тезкой и соотечественником Рикарду Алвешем, который в составе «Крыльев Советов» в завершившемся сезоне стал чемпионом ФНЛ и финалистом Кубка России по футболу. В преддверии кубкового финала Куарежма желал удачи самарскому клубу в своем аккаунте в соцсети.

В руководстве «Крыльев Советов», впрочем, информацию о возможном переходе не подтвердили.

«Впервые слышу. Даже намека никакого не было», — прокомментировал слухи главный тренер самарской команды Игорь Осинькин.

В числе других претендентов на пополнение состава «Крыльев Советов» называются 23-летний защитник брестского «Руха» и сборной Белоруссии Роман Юзепчук и его 18-летний соотечественник из «Минска» полузащитник Кирилл Зинович. В сфере интересов самарского клуба также опорный полузащитник Артем Тимофеев, принадлежащий столичному «Спартаку». Он уже ранее выступал за «Крылья» на правах аренды, а прошедший сезон провел в грозненском «Ахмате». 

Тем временем стало известно о том, что новые соглашения с самарским клубом подписали полузащитники Дмитрий Кабутов и Денис Якуба. Кабутов в прошедшем сезоне стал лучшим ассистентом ФНЛ, сделав 15 голевых передач партнерам. А Якуба отличился голевой передачей в финальном матче Кубка России против московского «Локомотива».

«Это два важных для команды футболиста с классными игровыми качествами. Мы довольны тем, как они проявляют себя в «Крыльях». Надеемся, что они и дальше будут приносить пользу команде и продолжат демонстрировать качественный футбол», – прокомментировал событие спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко.

Самарская команда выйдет из отпуска 12 июня и отправится на тренировочный сбор в Сербию, где проведет пять контрольных матчей.

Ранее ФАН сообщал, что форвард «Крыльев Советов» Егор Голенков не намерен продлевать соглашение с самарским клубом. Он планирует продолжить карьеру в чемпионате Чехии.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Бывший партнер Месси может перейти в самарские «Крылья Советов»
футбол самара спорт месси барселона фнл премьер-лига португалия самарская область крылья советов чемпионат европы по футболу
Комментировать
Самое популярное
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Политика 158488 7 июня 2021
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Общество 83990 6 июня 2021
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Шоу-бизнес 69621 7 июня 2021
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Японцы призвали власть отказаться от желания присоединить Курилы после речи Путина
Политика 52203 7 июня 2021
Японцы призвали власть отказаться от желания присоединить Курилы после речи Путина
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Армия 47834 8 июня 2021
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Рейтинг@Mail.ru