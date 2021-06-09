Солнечные орлы из Ульяновской области стали звездами реалити-шоу

Ульяновск, 9 июня. Необычное реалити-шоу транслируется круглосуточно на одном из ресурсов в Интернете. Веб-камера установлена на дереве прямо над гнездом орлов. Пара хищных птиц выращивает двух недавно вылупившихся детенышей.

Это птицы породы солнечный орел, их еще называют императорскими орлами, а также могильниками — вероятно, из-за того, что они закапывают в землю умерших сородичей.

По сведениям ФАН, гнездо, из которого ведется трансляция, расположено в лесостепной зоне в Ульяновской области. Об этом свидетельствуют и имена, которые взрослым особям дали орнитологи, — Симбир и Новоульяна.

В основном Симбир приносит в гнездо сусликов, не так давно его добычей стал скворец. Судя по комментариям под трансляцией, рацион орлов не слишком разнообразен, так как в Ульяновской области преобладают посевы подсолнечника, соответственно, популяция грызунов невелика.

Аналогичная трансляция жизни орлиной пары ведется и из соседнего Татарстана. Там, по свидетельствам наблюдателей, с питанием для крылатых хищников дело обстоит лучше.

«Трансляция организована в рамках проекта «Изучение и сохранение солнечного орла» Союза охраны природы Германии NABU, Симбирского отделения Союза охраны птиц России и Негосударственного природоохранного центра «НАБУ-Кавказ» при поддержке Фонда NABU International и Фонда VGP (Бельгия)», — сообщается в сопроводительной подписи к трансляции.

Координатором мероприятия является кандидат биологических наук Михаил Корепов.

Ранее ФАН сообщал о массовой гибели пчел в Башкортостане. Причиной, вероятно, стали химикаты против тутового шелкопряда.