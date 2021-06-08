Башкирский мед под угрозой: в республике массово гибнут пчелы

Уфа, 8 июня. Массовая гибель пчел отмечается в Башкортостане. Как сообщает местный Россельхознадзор, в ведомство обратились представители шести десятков хозяйств. По разным данным, погибло минимум 23 пчелиных семьи, а пострадало около трех тысяч.

Причиной, скорее всего, является обработка лесов от нашествия тутового шелкопряда. После обработки деревьев кумарином последствия ощутили на себе не только насекомые, но и люди — многие местные жители жаловались на плохое самочувствие.

О грядущей травле шелкопряда фермеры были предупреждены, но, по их словам, слишком поздно, всего за день до мероприятий. За это время вывезти ульи и защитить пчел многие просто не успели.

Представители пчеловодческих хозяйств возмущены тем, что подобная ситуация повторяется уже третий год подряд. Так, в прошлом году химикатами обрабатывались сельскохозяйственные посевы. Это заставило часть фермеров перевезти пасеки глубже в лес. Где теперь тоже разбрызгали химикаты.

Представители отрасли предупреждают, что из-за всех этих событий количество башкирского меда в продаже существенно уменьшится.

Ранее ФАН сообщал о том, что жители Уфы массово жаловались на неприятный запах в воздухе.