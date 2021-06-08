Тольяттинцев просят забрать вещи с кладбища домашних животных

Тольятти, 8 июня. Администрация города после неоднократных обращений граждан вознамерилась наконец ликвидировать крупное кладбище домашних животных. Соответствующий муниципальный заказ разместило МКУ «Тольяттинское лесничество». Согласно условиям контракта на санитарное содержание лесов подрядчик обязан будет убрать все памятные знаки с мест захоронений.

По сведениям ФАН, в Тольятти стихийно образовалось как минимум три крупных кладбища домашних животных. Самое большое из них — в «зеленой зоне» между Комсомольским и Центральным районами — насчитывает более 700 могил усопших питомцев.

Городские власти напоминают гражданам, что подобный способ захоронения животных противоречит законодательству. Останки умерших питомцев следует сдавать в ветеринарную клинику.

Администрация Тольятти предлагает горожанам, оставившим на кладбище домашних животных памятные вещи, знаки, камни, в ближайшие дни забрать их. Все, что останется на этой территории, будет впоследствии убрано из лесополосы и утилизировано.

Ранее ФАН сообщал о том, что жители Красноярского района Самарской области собирали подписи против строительства на территории муниципалитета нового кладбища с крематорием для областного центра.