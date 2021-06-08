Тольяттинцев просят забрать вещи с кладбища домашних животных

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
08 июня 16:53
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:52
Общество
Песков: Роскомнадзор требует от Twitter, YouTube и TikTok соблюдения законов
16:51
Происшествия
ФАН публикует видео с места обрушения балкона на юге Москвы
16:50
Общество
Когда вернут индексацию работающим пенсионерам. Мнение Геннадия Онищенко
16:50
Общество
Счетная палата: Самарский оперный театр тратил миллионы не туда
16:49
Общество
Премьера концерта «Ромео и Джульетта. Истории любви» состоится в Царском Селе
16:49
Общество
Минздрав РФ заявил, что «Спутник V» можно использовать для ревакцинации
16:49
Армия
В Минобороны РФ назвали место проведения совместных учений с Белоруссией и Сербией
16:49
Особое мнение
Папкин революционер: Альгис Микульскис о бегстве Дмитрия Гудкова из России в забвение
16:47
Украина
Почему нацистский лозунг на форме украинской сборной для Евро-2020 не смущает Запад
16:46
Общество
Половодье привело к массовому нашествию мошек на Марий Эл
16:45
Политика
Депутат Новичков сравнил Украину с пьющим соседом
16:45
Происшествия
Гибель трехлетней девочки в Самаре проверит аппарат детского омбудсмена
16:43
Спорт
Международный совет футбольных ассоциаций назвал плечо игровой частью тела
16:39
Политика
Французских сенаторов поразил нацистский произвол на Украине
16:38
Происшествия
Подростки не смогли объяснить выдумку про нападение у школы в Волжском
16:36
Общество
Заместителем главы Роскосмоса по строительству станет выпускница академии Генштаба
16:35
Общество
Автопробег в память о погибших в ВОВ проходит с 5 по 12 июня в городах России
16:31
Экономика
Аналитики: США могут продолжить давить на рубль
16:30
Происшествия
В Кургане загорелось здание бывшего интерната для детей-сирот
16:29
Общество
Роскомнадзор проверит трансляцию премии Муз-ТВ на гей-пропаганду
Все новости
08 июня 16:53
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:52
Общество
Песков: Роскомнадзор требует от Twitter, YouTube и TikTok соблюдения законов
16:51
Происшествия
ФАН публикует видео с места обрушения балкона на юге Москвы
16:50
Общество
Когда вернут индексацию работающим пенсионерам. Мнение Геннадия Онищенко
16:50
Общество
Счетная палата: Самарский оперный театр тратил миллионы не туда
16:49
Общество
Премьера концерта «Ромео и Джульетта. Истории любви» состоится в Царском Селе
16:49
Общество
Минздрав РФ заявил, что «Спутник V» можно использовать для ревакцинации
16:49
Армия
В Минобороны РФ назвали место проведения совместных учений с Белоруссией и Сербией
16:49
Особое мнение
Папкин революционер: Альгис Микульскис о бегстве Дмитрия Гудкова из России в забвение
16:47
Украина
Почему нацистский лозунг на форме украинской сборной для Евро-2020 не смущает Запад
16:46
Общество
Половодье привело к массовому нашествию мошек на Марий Эл
16:45
Политика
Депутат Новичков сравнил Украину с пьющим соседом
16:45
Происшествия
Гибель трехлетней девочки в Самаре проверит аппарат детского омбудсмена
16:43
Спорт
Международный совет футбольных ассоциаций назвал плечо игровой частью тела
16:39
Политика
Французских сенаторов поразил нацистский произвол на Украине
16:38
Происшествия
Подростки не смогли объяснить выдумку про нападение у школы в Волжском
16:36
Общество
Заместителем главы Роскосмоса по строительству станет выпускница академии Генштаба
16:35
Общество
Автопробег в память о погибших в ВОВ проходит с 5 по 12 июня в городах России
16:31
Экономика
Аналитики: США могут продолжить давить на рубль
16:30
Происшествия
В Кургане загорелось здание бывшего интерната для детей-сирот
16:29
Общество
Роскомнадзор проверит трансляцию премии Муз-ТВ на гей-пропаганду
Все новости

Тольяттинцев просят забрать вещи с кладбища домашних животных

Общество
Тольяттинцев просят забрать вещи с кладбища домашних животных
Невские Новости  /  Никита Нестеров

Тольятти, 8 июня. Администрация города после неоднократных обращений граждан вознамерилась наконец ликвидировать крупное кладбище домашних животных. Соответствующий муниципальный заказ разместило МКУ «Тольяттинское лесничество». Согласно условиям контракта на санитарное содержание лесов подрядчик обязан будет убрать все памятные знаки с мест захоронений.

По сведениям ФАН, в Тольятти стихийно образовалось как минимум три крупных кладбища домашних животных. Самое большое из них — в «зеленой зоне» между Комсомольским и Центральным районами — насчитывает более 700 могил усопших питомцев.

Городские власти напоминают гражданам, что подобный способ захоронения животных противоречит законодательству. Останки умерших питомцев следует сдавать в ветеринарную клинику.

Администрация Тольятти предлагает горожанам, оставившим на кладбище домашних животных памятные вещи, знаки, камни, в ближайшие дни забрать их. Все, что останется на этой территории, будет впоследствии убрано из лесополосы и утилизировано.

Ранее ФАН сообщал о том, что жители Красноярского района Самарской области собирали подписи против строительства на территории муниципалитета нового кладбища с крематорием для областного центра.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Тольяттинцев просят забрать вещи с кладбища домашних животных
тольятти самарская область благоустройство кладбище домашних животных
Комментировать
Самое популярное
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Политика 126013 6 июня 2021
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Политика 114052 7 июня 2021
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Общество 72900 6 июня 2021
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Шоу-бизнес 46816 7 июня 2021
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Буланова назвала коронавирус причиной смерти звезды сериалов Анчукова
Общество 36808 6 июня 2021
Буланова назвала коронавирус причиной смерти звезды сериалов Анчукова
Рейтинг@Mail.ru