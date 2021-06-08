Нападающий «Крыльев» перейдет в клуб из Чехии за мизерную компенсацию

Самара, 8 июня. 21-летний нападающий Егор Голенков отказался подписывать новый контракт с «Крыльями Советов». Один из немногих воспитанников самарского футбола, игравших в главной команде региона, предпочел другой вариант развития своей карьеры. Он подтвердил, что переходит в один из клубов Чехии.

По сведениям ФАН, в настоящий момент у футболиста есть два наиболее конкретных варианта трудоустройства в чешском чемпионате. При этом один из клубов участвует в еврокубках. Но для Голенкова важнее не статус клуба, а наличие игровой практики.

«Мы выберем ту команду, где Егор будет получать больше игрового времени, все остальные нюансы его мало интересуют», — заявил агент футболиста Андрей Талаев.

«Крылья Советов» предлагали Голенкову новое соглашение, но футболиста не устраивает роль «игрока ротации», а основным форвардом в самарской команде является Иван Сергеев, установивший в минувшем сезоне новый рекорд первого российского дивизиона — 40 забитых мячей.

Также известно, что предложение по Голенкову «Крыльям» делал футбольный клуб «Ростов». Так как Голенков является молодым игроком, то даже как за свободного агента за него все равно полагается выплатить компенсацию. Южане были готовы заплатить за переход, по сведениям из СМИ, 40 миллионов рублей. Но в Самаре рассчитали, что при переходе в клуб российской премьер-лиги компенсация должна составить вдвое больше предложенной — около 80 миллионов рублей. «Ростов» не согласился на такую сумму.

В случае, если футболист перейдет в чешский чемпионат, согласно правилам ФИФА, коэффициент для расчета компенсации будет значительно меньше. По подсчетам аналитиков, «Крылья» в этой ситуации смогут выручить не более 13,5 млн рублей. Другие эксперты говорят вообще о сумме в 30 тысяч евро, что по нынешнему курсу чуть больше 2,5 млн рублей.

Ранее ФАН сообщал, что член Совета директоров «Крыльев Советов» Андрей Пашков отозвал свой иск к самарскому клубу. Это связано с изменениями в руководящем составе «Крыльев».