Нападающий «Крыльев» перейдет в клуб из Чехии за мизерную компенсацию

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
08 июня 15:23
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:21
Происшествия
Площадь пожара на заводе в Челябинске продолжает расти
15:21
Происшествия
Балкон жилого дома обрушился на юге Москвы
15:21
Происшествия
Военные летчики подключились к ликвидации пожаров в Забайкальском крае
15:21
Спорт
Чемпионка Инга Ивакина рассказала об опасности пляжного алтимата
15:20
Общество
Медведев призвал рассмотреть идею запрета некоторых форм искусственного интеллекта
15:20
Происшествия
Выбросившая дочь из окна самарчанка стала фигуранткой уголовного дела
15:19
Общество
Госдума приняла законопроект об изменениях в национальном календаре вакцинации
15:19
Политика
Германия призвала Европу и США согласовать политику в отношении Москвы, Пекина и Минска
15:18
Происшествия
Информация о нападении на детей в Волжском не подтвердилась
15:17
Политика
МИД ФРГ оценил отказ США от санкций против Nord Stream 2 AG
15:16
Экономика
Устроить «тарифный майдан» предложили обозленным на Киев украинцам
15:15
Латинская Америка
Заражение черной плесенью выявлено у переболевшего COVID-19 в Гондурасе
15:14
Происшествия
К тушению природных пожаров в Якутии привлекли вертолеты
15:14
Происшествия
Екатеринбуржцу запросили год колонии-поселения за нападение на силовика
15:14
Экономика
Россияне начали активно скупать частные дома на курортах страны
15:12
Экономика
Поставки российского газа в Европу через Польшу могут заметно сократиться
15:12
Армия
Шойгу: более 50 кораблей ВМФ РФ смогут базироваться в Каспийске
15:12
Ближний Восток
Большинство турок разочарованы демократией в своей стране — соцопрос
15:08
Происшествия
Часть дороги ушла под землю на трассе под Симферополем 
15:07
Общество
Эфир: Как соцработники помогают людям в условиях пандемии и общественного безразличия
Все новости
08 июня 15:23
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:21
Происшествия
Площадь пожара на заводе в Челябинске продолжает расти
15:21
Происшествия
Балкон жилого дома обрушился на юге Москвы
15:21
Происшествия
Военные летчики подключились к ликвидации пожаров в Забайкальском крае
15:21
Спорт
Чемпионка Инга Ивакина рассказала об опасности пляжного алтимата
15:20
Общество
Медведев призвал рассмотреть идею запрета некоторых форм искусственного интеллекта
15:20
Происшествия
Выбросившая дочь из окна самарчанка стала фигуранткой уголовного дела
15:19
Общество
Госдума приняла законопроект об изменениях в национальном календаре вакцинации
15:19
Политика
Германия призвала Европу и США согласовать политику в отношении Москвы, Пекина и Минска
15:18
Происшествия
Информация о нападении на детей в Волжском не подтвердилась
15:17
Политика
МИД ФРГ оценил отказ США от санкций против Nord Stream 2 AG
15:16
Экономика
Устроить «тарифный майдан» предложили обозленным на Киев украинцам
15:15
Латинская Америка
Заражение черной плесенью выявлено у переболевшего COVID-19 в Гондурасе
15:14
Происшествия
К тушению природных пожаров в Якутии привлекли вертолеты
15:14
Происшествия
Екатеринбуржцу запросили год колонии-поселения за нападение на силовика
15:14
Экономика
Россияне начали активно скупать частные дома на курортах страны
15:12
Экономика
Поставки российского газа в Европу через Польшу могут заметно сократиться
15:12
Армия
Шойгу: более 50 кораблей ВМФ РФ смогут базироваться в Каспийске
15:12
Ближний Восток
Большинство турок разочарованы демократией в своей стране — соцопрос
15:08
Происшествия
Часть дороги ушла под землю на трассе под Симферополем 
15:07
Общество
Эфир: Как соцработники помогают людям в условиях пандемии и общественного безразличия
Все новости

Нападающий «Крыльев» перейдет в клуб из Чехии за мизерную компенсацию

Спорт
Нападающий «Крыльев» перейдет в клуб из Чехии за мизерную компенсацию
kc-camapa.ru  /  Официальный сайт ФК Крылья Советов

Самара, 8 июня. 21-летний нападающий Егор Голенков отказался подписывать новый контракт с «Крыльями Советов». Один из немногих воспитанников самарского футбола, игравших в главной команде региона, предпочел другой вариант развития своей карьеры. Он подтвердил, что переходит в один из клубов Чехии.

По сведениям ФАН, в настоящий момент у футболиста есть два наиболее конкретных варианта трудоустройства в чешском чемпионате. При этом один из клубов участвует в еврокубках. Но для Голенкова важнее не статус клуба, а наличие игровой практики.

«Мы выберем ту команду, где Егор будет получать больше игрового времени, все остальные нюансы его мало интересуют», — заявил агент футболиста Андрей Талаев.

«Крылья Советов» предлагали Голенкову новое соглашение, но футболиста не устраивает роль «игрока ротации», а основным форвардом в самарской команде является Иван Сергеев, установивший в минувшем сезоне новый рекорд первого российского дивизиона — 40 забитых мячей.

Также известно, что предложение по Голенкову «Крыльям» делал футбольный клуб «Ростов». Так как Голенков является молодым игроком, то даже как за свободного агента за него все равно полагается выплатить компенсацию. Южане были готовы заплатить за переход, по сведениям из СМИ, 40 миллионов рублей. Но в Самаре рассчитали, что при переходе в клуб российской премьер-лиги компенсация должна составить вдвое больше предложенной — около 80 миллионов рублей. «Ростов» не согласился на такую сумму.

В случае, если футболист перейдет в чешский чемпионат, согласно правилам ФИФА, коэффициент для расчета компенсации будет значительно меньше. По подсчетам аналитиков, «Крылья» в этой ситуации смогут выручить не более 13,5 млн рублей. Другие эксперты говорят вообще о сумме в 30 тысяч евро, что по нынешнему курсу чуть больше 2,5 млн рублей.

Ранее ФАН сообщал, что член Совета директоров «Крыльев Советов» Андрей Пашков отозвал свой иск к самарскому клубу. Это связано с изменениями в руководящем составе «Крыльев».

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Нападающий «Крыльев» перейдет в клуб из Чехии за мизерную компенсацию
футбол самара спорт чехия самарская область крылья советов
Комментировать
Самое популярное
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Политика 124210 6 июня 2021
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Политика 105568 7 июня 2021
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Общество 71135 6 июня 2021
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Шоу-бизнес 41992 7 июня 2021
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Буланова назвала коронавирус причиной смерти звезды сериалов Анчукова
Общество 36528 6 июня 2021
Буланова назвала коронавирус причиной смерти звезды сериалов Анчукова
Рейтинг@Mail.ru