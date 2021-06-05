Стало известно, когда и где в Самаре появится первая ветряная электростанция

Самара, 5 июня. Первая в регионе ветроэлектростанция появится уже в ближайшее время. Соответствующее соглашение достигнуто между правительством Самарской области и Фондом развития ветроэнергетики. Это произошло на Петербургском международном экономическом форуме.

В рамках соглашения предполагается построить на территории области несколько ветроэлектростанций в течение 2022-2023 гг.

«Это не только инвестиции, не только экономическая составляющая. Важнейшая составляющая – экологическая. Вопросам экологии мы уделяем все больше и больше внимания. Это запрос времени. Запрос, который сегодня формирует общество», — отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

По сведениям ФАН, первые «ветряки» в количестве 52 штук появятся в южной части области, в степной зоне, на территории Красноармейского района. Они, вероятно, будут хорошо просматриваться с автотрассы Самара — Саратов — Волгоград, недавно получившей статус федеральной.

Ранее ФАН сообщал о проекте производства электроэнергии путем сжигания мусора. Но на общественных слушаниях в Кинеле жители выступили против монтажа подобной установки.