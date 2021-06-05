Самарец, виновный в падении льда с крыши на подростка, заплатит 7 тысяч рублей

Самара, 5 июня. Суд завершил рассмотрение дела по факту падения глыбы льда с крыши на 12-летнего мальчика. Инцидент произошел минувшей зимой. В результате происшествия ребенок получил травму и был госпитализирован.

К счастью, тяжкого вреда здоровью подростка упавший лед не причинил. В настоящее время он уже оправился от последствий. Виновным в произошедшем признан сотрудник управляющий компании, который должен был чистить крышу дома на улице Физкультурной по договору гражданско-правового характера, но не сделал этого.

Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ — выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности.

«В ходе следствия мужчина добровольно возместил моральный вред пострадавшему», — сообщили в следственном управлении СК РФ по Самарской области.

Учитывая в том числе и это обстоятельство, суд приговорил виновного к выплате штрафа в пользу государства в размере 7 тысяч рублей.

Ранее ФАН сообщал о намерении властей Самары ограничить движение электросамокатов по улицам города. Предполагается разделить городские территории на «белые» и «черные» зоны для такого типа транспорта.