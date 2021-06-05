Известному производителю майонезов предложили построить завод в Самарской области

Самара, 5 июня. В области может появиться новый завод, выпускающий пищевые продукты на основе растительных жиров и масел. Это майонезы, кетчупы, йогурты, подсолнечное масло и т. п. Соответствующее предложение группе компаний «Эфко» сделал губернатор Дмитрий Азаров.

С руководителем корпорации Евгением Ляшенко глава самарского региона встретился в Санкт-Петербурге на международном экономическом форуме. Дмитрий Азаров предложил пищевикам стать резидентами особой экономической зоны «Тольятти».

Ляшенко согласился с тем, что Самарская область удачно расположена географически и собирает большие урожаи подсолнечника, что выгодно для будущего производства. Но вопрос строительства нового завода станет актуальным по мере повышения покупательского спроса на продукцию с растительными белками.

«Мы верим, что в ближайшие 10–15 лет до 10% животного белка будет замещено растительным. И как только поймем, что наши надежды воплощаются в жизнь, сразу приступим к строительству завода», — пообещал Евгений Ляшенко.

Продукция группы компаний «Эфко» известна под брендами «Слобода» и Altero. Основные производственные мощности корпорации расположены в Белгородской области.

Ранее ФАН сообщал, что на форуме в Петербурге достигнута договоренность с компанией «Макдоналдс» о строительстве в Самаре бесплатной гостиницы для родителей тех детей, которые проходят длительное лечение в онкоцентре.