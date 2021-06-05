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05 июня 20:23
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:22
Шоу-бизнес
Диана Арбенина назвала премию Муз-ТВ «парадом безвкусицы»
20:20
Экономика
Биржевые индексы США продемонстрировали рост на фоне данных по безработице
20:18
Ближний Восток
Палестинцы не ждут перемен после смены израильского премьер-министра
20:17
Шоу-бизнес
Елена Перминова показала, как кормит новорожденного сына грудью
20:17
Экономика
Роботы могут составить конкуренцию молодому поколению на рынке труда
20:16
Армия
Под Краснодаром состоялся второй этап конкурса расчетов РЭБ «Электронный рубеж-2021»
20:16
Экономика
Продление льготной ипотеки не приведет к росту цен на жилье в России
20:15
Политика
Форум «Дипломатия победы» состоится во второй половине 2021 года
20:15
Судан
Международный комитет 8 июня оценит ход выполнения мирного соглашения в Судане
20:14
Политика
Политолог Бышок раскрыл причины жесткой позиции Прибалтики в отношении Белоруссии
20:12
Армия
Масштабные военные учения НАТО «Весенний шторм» завершились в Эстонии
20:12
Политика
Макрон анонсировал создание во Франции «генеральных штатов правосудия»
20:11
Политика
Казахстан высказался против политизации Евразийского экономического союза
20:10
Армия
В США придумали способ радикального удешевления истребителя F-35
20:09
Происшествия
Лихач за рулем Lada насмерть сбил женщину на остановке в Нижневартовске
20:09
Шоу-бизнес
Тиме Белорусских посоветовали «больше не открывать рот» после интервью у Дудя
20:08
ЦАР
Жители ЦАР вышли к штабу ООН с требованием вывести миротворцев из страны
20:07
Происшествия
Самарец, виновный в падении льда с крыши на подростка, заплатит 7 тысяч рублей
20:06
Армия
В Пентагоне рассказали, когда ВВС США получат первые гиперзвуковые ракеты
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Известному производителю майонезов предложили построить завод в Самарской области

Экономика
Известному производителю майонезов предложили построить завод в Самарской области
wikipedia.org  /  Kliek / CC BY-SA 3.0

Самара, 5 июня. В области может появиться новый завод, выпускающий пищевые продукты на основе растительных жиров и масел. Это майонезы, кетчупы, йогурты, подсолнечное масло и т. п. Соответствующее предложение группе компаний «Эфко» сделал губернатор Дмитрий Азаров.

С руководителем корпорации Евгением Ляшенко глава самарского региона встретился в Санкт-Петербурге на международном экономическом форуме. Дмитрий Азаров предложил пищевикам стать резидентами особой экономической зоны «Тольятти».

Ляшенко согласился с тем, что Самарская область удачно расположена географически и собирает большие урожаи подсолнечника, что выгодно для будущего производства. Но вопрос строительства нового завода станет актуальным по мере повышения покупательского спроса на продукцию с растительными белками.

«Мы верим, что в ближайшие 10–15 лет до 10% животного белка будет замещено растительным. И как только поймем, что наши надежды воплощаются в жизнь, сразу приступим к строительству завода», — пообещал Евгений Ляшенко.

Продукция группы компаний «Эфко» известна под брендами «Слобода» и Altero. Основные производственные мощности корпорации расположены в Белгородской области.

Ранее ФАН сообщал, что на форуме в Петербурге достигнута договоренность с компанией «Макдоналдс» о строительстве в Самаре бесплатной гостиницы для родителей тех детей, которые проходят длительное лечение в онкоцентре.

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Все новости / Экономика / Известному производителю майонезов предложили построить завод в Самарской области
санкт-петербург самара тольятти оэз производство самарская область майонез пмэф-2021
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