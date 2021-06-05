Канатоходец и сюрреализм: в Самаре стартует фестиваль набережных «ВолгаФест»

Самара, 5 июня. Стала известна полная программа фестиваля набережных «ВолгаФест-2021». В этом году он впервые пройдет в течение не двух дней, а двух недель — с 7 по 20 июня. Вторая очередь волжской набережной в Самаре будет местом притяжения самых разнообразных активностей.

«Пятый, юбилейный «ВолгаФест» станет точкой соединения прогрессивного и консервативного – стремления в будущее и любви к прошлому, урбанизированного левого берега и природного правого, бурных дней и атмосферных ночей», — говорится на официальном сайте мероприятия.

Программа фестиваля очень обширна, и не любой обыватель сможет в ней разобраться. В перечне и описании мероприятий изобилуют англицизмы и современный культурный сленг.

Здесь будут музыкальные выступления, театральные спектакли, перформансы, лекции, мастер-классы, поэтический слэм, инсталляции, презентации, демонстрация арт-объектов. Будут работать «палатки» разных волжских городов.

«В этом году праздник по-настоящему грандиозен! Правительство Самарской области активно участвует в его подготовке. Фестиваль станет центральным событием культурной жизни региона после года ограничений», — высказалась о предстоящем событии Татьяна Мрдуляш, министр культуры Самарской области.

В предпоследний день фестиваля обещают уникальное зрелище — переход по канату, натянутому через Волгу. Смельчак, вызвавшийся пройти над волнами на 80-метровой высоте почти полтора километра, — австрийский канатоходец Фридди Кюне.

В финальный день предполагается заплыв самодельных сюрреалистических плавсредств.

Также в фестивале будут задействованы набережные других населенных пунктов Самарской области, расположенных вдоль Волги: Тольятти, Жигулевска, Сызрани, Октябрьска, Приволжья.

Ранее ФАН сообщал, что 7 июня у речного вокзала в Самаре будет демонстрироваться экспозиция уникального плавучего музея инженерных войск Центрального военного округа.