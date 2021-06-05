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05 июня 17:21
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:20
Общество
Тигран Кеосаян расскажет, какие фильмы нужны России
17:19
Общество
Белоусов заявил, что в России не ожидается третьей волны коронавируса
17:18
Технологии
Проектировщик синхротрона «Скиф» объяснил ценность проекта для мировой науки
17:17
Новороссия
ЛНР итоги 31 мая — 4 июня: обращение луганчанки к ООН, Генпрокуратура о Протасевиче
17:17
Спорт
Стал известен состав сборной России по футболу на товарищеский матч с Болгарией
17:16
Шоу-бизнес
Тарантино рассказал, чем роман «Однажды в... Голливуде» будет отличаться от фильма
17:14
Экономика
Эксперты зафиксировали снижение средней площади новых квартир в Москве
17:12
Нагорный Карабах
Пашинян обсудил во Франции будущее Южного Кавказа, в Карабахе погибли журналисты
17:10
Общество
Названы причины, по которым собака становится агрессивной
17:10
Шоу-бизнес
Яна Поплавская назвала памятник на могиле Галины Волчек ужасом архитектуры
17:09
Общество
Работу сервисов зарубежных такси в России могут ограничить
17:09
Общество
Российская «несистемная оппозиция» сама сделала все для своего краха
17:09
Шоу-бизнес
Продюсер Лободы назвала церемонию Муз-ТВ «цирком уродов»
17:07
Шоу-бизнес
Вдовец Легкоступовой не против, чтобы сын певицы жил с ним в одной квартире
17:07
Армия
Порядка 600 жителей Ставрополья поступили на военную службу по контракту в 2021 году
17:04
Общество
Онищенко назвал условие победы России над COVID-19
17:01
Армия
Команда из Пензы одержала победу на всеармейском конкурсе "Мастер-оружейник"
17:00
Политика
Американцы усомнились в компетентности Байдена в преддверии встречи с Путиным
16:55
Происшествия
Злоумышленник зарезал пять человек на улице в провинции Аньхой
16:53
Происшествия
Рогозин обозначил статус Сафронова в Роскосмосе до новых судебных решений
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Канатоходец и сюрреализм: в Самаре стартует фестиваль набережных «ВолгаФест»

Общество
Канатоходец и сюрреализм: в Самаре стартует фестиваль набережных «ВолгаФест»
volgafest.com  /  Официальный сайт фестиваля ВолгаФест

Самара, 5 июня. Стала известна полная программа фестиваля набережных «ВолгаФест-2021». В этом году он впервые пройдет в течение не двух дней, а двух недель — с 7 по 20 июня. Вторая очередь волжской набережной в Самаре будет местом притяжения самых разнообразных активностей.

«Пятый, юбилейный «ВолгаФест» станет точкой соединения прогрессивного и консервативного – стремления в будущее и любви к прошлому, урбанизированного левого берега и природного правого, бурных дней и атмосферных ночей», — говорится на официальном сайте мероприятия.

Программа фестиваля очень обширна, и не любой обыватель сможет в ней разобраться. В перечне и описании мероприятий изобилуют англицизмы и современный культурный сленг.

Здесь будут музыкальные выступления, театральные спектакли, перформансы, лекции, мастер-классы, поэтический слэм, инсталляции, презентации, демонстрация арт-объектов. Будут работать «палатки» разных волжских городов.

«В этом году праздник по-настоящему грандиозен! Правительство Самарской области активно участвует в его подготовке. Фестиваль станет центральным событием культурной жизни региона после года ограничений», — высказалась о предстоящем событии Татьяна Мрдуляш, министр культуры Самарской области.

В предпоследний день фестиваля обещают уникальное зрелище — переход по канату, натянутому через Волгу. Смельчак, вызвавшийся пройти над волнами на 80-метровой высоте почти полтора километра, — австрийский канатоходец Фридди Кюне.

В финальный день предполагается заплыв самодельных сюрреалистических плавсредств.

Также в фестивале будут задействованы набережные других населенных пунктов Самарской области, расположенных вдоль Волги: Тольятти, Жигулевска, Сызрани, Октябрьска, Приволжья.

Ранее ФАН сообщал, что 7 июня у речного вокзала в Самаре будет демонстрироваться экспозиция уникального плавучего музея инженерных войск Центрального военного округа.

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Все новости / Общество / Канатоходец и сюрреализм: в Самаре стартует фестиваль набережных «ВолгаФест»
самара культура волга набережная фестиваль самарская область
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