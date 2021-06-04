Роботы Кобра и Скарабей из инженерных войск попали в шторм на Волге

Самара, 4 июня. Уникальная плавучая экспозиция в эти дни движется вниз по течению Волги. Это музей инженерных войск Центрального военного округа, который размещен на двух паромах и совершает рейс по рекам Белой, Каме и Волге от Уфы до Волгограда.

«Музей размещен на 14 речных звеньях одного из самых современных понтонных парков ПП-2005. Буксировку паромов обеспечивают 16 новейших инженерных катеров БМК-МТ и БМК-МО, которые поступили на вооружение инженерных войск в 2020 году», — сообщает пресс-служба ЦВО.

На выставке представлены как раритетные экспонаты, так и новейшие образцы техники, включая роботов под именами Кобра и Скарабей. Круиз по рекам носит название «Паром Памяти» и приурочен к 80-летию начала Великой Отечественной войны. В мероприятиях, посвященных этой дате, музей из Башкортостана будет участвовать 22 июня в Волгограде. Туда к тому времени прибудут аналогичные экспозиции других военных округов из Владимира и Ростова-на-Дону.

Помимо стоянок в крупных городах, «Паром Памяти» по пути следования сделал и несколько внеплановых остановок. Иногда это было связано с просьбами местных жителей — такое случалось дважды в Татарстане. Но в Самарской области остановка произошла вынужденная.

Из-за сильного шторма судам пришлось пришвартоваться в селе Подвалье Шигонского района. Поскольку остановка все равно произошла, местные жители получили возможность побывать на экскурсии и остались очень довольны увиденным.

Из-за сбоя в графике движения швартовка «Парома Памяти» в Самаре перенесена с 4-го на 6-е июня. Демонстрация экспозиции начнется 7 июня в 12 часов на речном вокзале областного центра.

Кстати, помимо «выставочной» цели, у этого сплава есть еще и цель учебная. В ходе маршрута каждое понтонное подразделение проводит технико-тактические учения. Предполагается за время сплава отработать более трех десятков специальных задач.

Ранее ФАН сообщал о том, что речные пассажирские перевозки в Самаре переведены на летнее расписание. В частности, переправа до Рождествено работает ежечасно.