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21:30
Общество
«При Украине такого не было»: Крым показал серьезный рост инвестпривлекательности
21:30
ФАН-ТВ
«Физкульт-привет». Королевская игра вслепую и ледовое «побоище» в Риге
21:29
Политика
Спецслужбы Белоруссии помешали Западу провернуть операцию с Протасевичем
21:29
Общество
Путин рассказал, что поможет побороть коронавирус
21:28
Политика
Ищенко оценил вероятность введения визового режима между Россией и Украиной
21:27
Политика
Карасев указал на ожидания Украины от саммита Путина и Байдена в Женеве
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Весь мир
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21:24
Общество
Роботы Кобра и Скарабей из инженерных войск попали в шторм на Волге
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Происшествия
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21:20
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По завещанию и без него: юрист рассказал, какие документы нужны для вступления в наследство
21:13
ЦАР
Центральноафриканская газета заявила о попытках Франции подорвать отношения Чада и ЦАР
21:12
Происшествия
Внедорожник на юго-западе Москвы протаранил стену автосалона
21:11
Ближний Восток
Специальный трибунал по Ливану может прекратить работу из-за нехватки финансирования
21:10
Политика
Пушков объяснил резкое желание Байдена провести встречу с Путиным
21:10
Происшествия
Дерево рухнуло на 11-летнюю девочку в Ульяновске
21:09
Экономика
Руководство «Северного потока — 2» объявило о провокации со стороны Польши
21:07
ЦАР
Массовый митинг в ЦАР принудил миротворцев признать вину за убитого мототаксиста
21:05
Происшествия
Суд оштрафовал петербуржца, который помог убийце спрятать труп в мусорный контейнер
21:03
Общество
Президент России дал старт производству вакцины «Спутник V» в Сербии
Все новости

Роботы Кобра и Скарабей из инженерных войск попали в шторм на Волге

Общество
Роботы Кобра и Скарабей из инженерных войск попали в шторм на Волге
ufacity.info  /  Сайт администрации г.о. Уфа

Самара, 4 июня. Уникальная плавучая экспозиция в эти дни движется вниз по течению Волги. Это музей инженерных войск Центрального военного округа, который размещен на двух паромах и совершает рейс по рекам Белой, Каме и Волге от Уфы до Волгограда.

«Музей размещен на 14 речных звеньях одного из самых современных понтонных парков ПП-2005. Буксировку паромов обеспечивают 16 новейших инженерных катеров БМК-МТ и БМК-МО, которые поступили на вооружение инженерных войск в 2020 году», — сообщает пресс-служба ЦВО.

На выставке представлены как раритетные экспонаты, так и новейшие образцы техники, включая роботов под именами Кобра и Скарабей. Круиз по рекам носит название «Паром Памяти» и приурочен к 80-летию начала Великой Отечественной войны. В мероприятиях, посвященных этой дате, музей из Башкортостана будет участвовать 22 июня в Волгограде. Туда к тому времени прибудут аналогичные экспозиции других военных округов из Владимира и Ростова-на-Дону.

Помимо стоянок в крупных городах, «Паром Памяти» по пути следования сделал и несколько внеплановых остановок. Иногда это было связано с просьбами местных жителей — такое случалось дважды в Татарстане. Но в Самарской области остановка произошла вынужденная.

Из-за сильного шторма судам пришлось пришвартоваться в селе Подвалье Шигонского района. Поскольку остановка все равно произошла, местные жители получили возможность побывать на экскурсии и остались очень довольны увиденным.

Из-за сбоя в графике движения швартовка «Парома Памяти» в Самаре перенесена с 4-го на 6-е июня. Демонстрация экспозиции начнется 7 июня в 12 часов на речном вокзале областного центра.

Кстати, помимо «выставочной» цели, у этого сплава есть еще и цель учебная. В ходе маршрута каждое понтонное подразделение проводит технико-тактические учения. Предполагается за время сплава отработать более трех десятков специальных задач.

Ранее ФАН сообщал о том, что речные пассажирские перевозки в Самаре переведены на летнее расписание. В частности, переправа до Рождествено работает ежечасно.

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самара цво музей самарская область инженерные войска
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