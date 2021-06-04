Кредит на новый вокзал: Самару и Тольятти хотят соединить скоростной железной дорогой

Самара, 4 июня. Два крупнейших города региона может связать скоростная железная дорога. Эта идея существует не первый год, и самарские власти рассчитывают ее реализовать за счет инфраструктурных кредитов. Об этом губернатор Дмитрий Азаров рассказал в Санкт-Петербурге в ходе экономического форума.

«У нас разработано технико-экономическое обоснование, проект включен в инвестиционную программу РЖД. Дополнительно мы заявили его в стратегию развития Российской Федерации и очень надеемся получить поддержку, в том числе в рамках объявленного президентом страны механизма инфраструктурных кредитов», — заявил глава самарского региона.

По словам Дмитрия Азаров, за счет бюджета области уже начата работа по обустройству транспортно-пересадочных узлов.

По сведениям ФАН, ТПУ планируется соорудить на платформах Липяги в городе Новокуйбышевске, а также Пятилетка и Ягодная в Самаре. В Тольятти дорога должна прийти на новый Южный вокзал, который предполагается построить в так называемом «золотом трегоульнике». Это территория в границах Южного и Хрящевского шоссе и Обводной дороги.

Помимо вокзала, здесь планируется построить агропромпарк, логистический центр, ботанический сад, гостиничный комплекс с концертным залом и прочие инфраструктурные объекты. Предполагается, что сюда будут направлены маршруты городского транспорта из всех трех районов Тольятти.

А вот идея провести железнодорожную ветку Самара — Тольятти через аэропорт Курумоч в последние годы озвучиваться в качестве реального проекта перестала.

Ранее ФАН сообщал о намерении РЖД протестировать на маршруте между станциями Самара и Жигулевское море скоростной электропоезд «Ласточка».