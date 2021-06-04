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15:26
Общество
Эфир: Слово против слова — надо ли запрещать россиянам владеть оружием
15:26
Политика
Путин поздравил с прошедшим днем рождения эмира Катара Тамима Аль Тани
15:25
Экономика
Глава ВТБ оценил слова Путина о продлении льготной ипотеки
15:25
Общество
Президент РФ сорвал аплодисменты на ПМЭФ после обращения к бизнес-сообществу
15:25
Общество
Вучич выразил благодарность РФ за производство «Спутника V» в Сербии
15:24
Происшествия
В лагере «Лесное озеро» приостановили научные эксперименты после трагического случая
15:24
ФАН-ТВ
Рогозин анонсировал космическую программу десятилетия. События дня
15:24
Общество
Реставратор Янтарной комнаты Виктор Кирпичев умер в Петербурге
15:23
Общество
Эмир Катар заявил, что горд прочностью отношений с Россией
15:23
Спорт
Владимир Путин пожелал успехов ЧМ-2022 в Катаре
15:22
Происшествия
В минздраве Коми подтвердили гибель местной жительницы в больнице
15:22
Общество
Мясников объяснил, о каких смертельных заболеваниях может сигнализировать хромота
15:22
Экономика
Греф: ЦБ РФ контролирует ситуацию с инфляцией
15:20
Общество
Путин призвал увеличить число заповедников и национальных парков в России
15:20
Происшествия
Суд арестовал челябинского замминистра строительства по делу о взятке
15:19
Общество
Коуч рассказала, как обрести гармонию с собой и баланс
15:18
Политика
Президент России поручил разработать план по снижению парниковых эмиссий
15:17
Общество
Экономист рассказал о будущих перспективах беспилотного аэротакси в Крыму
15:17
Происшествия
Женщина вышла от врача и умерла у больницы в Сыктывкаре
15:16
Происшествия
Сын разбившегося на Ми-8 тувинца получил компенсацию благодаря приставам
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Кредит на новый вокзал: Самару и Тольятти хотят соединить скоростной железной дорогой

Общество
Кредит на новый вокзал: Самару и Тольятти хотят соединить скоростной железной дорогой
gov39.ru  /  Пресс-служба правительства Калининградской области

Самара, 4 июня. Два крупнейших города региона может связать скоростная железная дорога. Эта идея существует не первый год, и самарские власти рассчитывают ее реализовать за счет инфраструктурных кредитов. Об этом губернатор Дмитрий Азаров рассказал в Санкт-Петербурге в ходе экономического форума.

«У нас разработано технико-экономическое обоснование, проект включен в инвестиционную программу РЖД. Дополнительно мы заявили его в стратегию развития Российской Федерации и очень надеемся получить поддержку, в том числе в рамках объявленного президентом страны механизма инфраструктурных кредитов», — заявил глава самарского региона.

По словам Дмитрия Азаров, за счет бюджета области уже начата работа по обустройству транспортно-пересадочных узлов.

По сведениям ФАН, ТПУ планируется соорудить на платформах Липяги в городе Новокуйбышевске, а также Пятилетка и Ягодная в Самаре. В Тольятти дорога должна прийти на новый Южный вокзал, который предполагается построить в так называемом «золотом трегоульнике». Это территория в границах Южного и Хрящевского шоссе и Обводной дороги.

Помимо вокзала, здесь планируется построить агропромпарк, логистический центр, ботанический сад, гостиничный комплекс с концертным залом и прочие инфраструктурные объекты. Предполагается, что сюда будут направлены маршруты городского транспорта из всех трех районов Тольятти.

А вот идея провести железнодорожную ветку Самара — Тольятти через аэропорт Курумоч в последние годы озвучиваться в качестве реального проекта перестала.

Ранее ФАН сообщал о намерении РЖД протестировать на маршруте между станциями Самара и Жигулевское море скоростной электропоезд «Ласточка».

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Все новости / Общество / Кредит на новый вокзал: Самару и Тольятти хотят соединить скоростной железной дорогой
самара тольятти железная дорога скоростной поезд пмэф-2021
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