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13:58
Политика
Дмитрий Песков рассказал, что мешает развитию России
13:57
Происшествия
Массовое ДТП заблокировало движение на мосту Лужники в Москве
13:57
Политика
Кремль ответил ФБР на слова о российских хакерах
13:56
Ливия
Визит премьера Испании и продление оружейного эмбарго — что произошло в Ливии 3 июня
13:55
Экономика
Кудрин оценил шансы бюджетной системы РФ выдержать возможный кризис
13:55
Экономика
Экономист Колташов оценил перспективы отказа России от доллара
13:54
Политика
Песков: у России нет враждебности к Эстонии
13:54
Общество
Сибирячка выставила свою девственность на продажу за 20 тысяч долларов
13:54
Происшествия
В Ялте суд заключил под стражу обвиняемого в превышении полномочий чиновника
13:54
Общество
Власти Дагестана снесут часть долгостроев
13:52
Общество
Совместная победа: как Роспотребнадзор приложил руку к созданию «ЭпиВакКороны»
13:48
Политика
Эффективность «Спутника V» против индийского штамма коронавируса проверили в России
13:47
Общество
Чернышенко объяснил важность цифровизации на примере ситуации с пандемией
13:46
Общество
Глава Роспотребнадзора заявила, что «Санитарный щит» должен быть комфортным для людей
13:46
Ближний Восток
В Дубае все чаще встречаются самые ядовитые в мире пауки
13:46
Ближний Восток
Поставки оружия боевикам и убийства журналистов: мафиози Пекер продолжает разоблачать политиков Турции
13:41
Общество
«Государство» обыграло «Бизнес» в товарищеском баскетбольном матче на ПМЭФ
13:41
ФАН-ТВ
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В США рассказали, какое оружие отобьет у Украины желание воевать с Россией
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Выезжать из Самары автомобилистам придется по временно отсыпанной дороге

  /   Обновлено: 04 июня 2021 13:33
Общество
Выезжать из Самары автомобилистам придется по временно отсыпанной дороге
Невские Новости  / 

Самара, 4 июня. В рамках подготовки к отопительному сезону 11 июня коммунальщики перекопают три улицы в областном центре. Это улица Мориса Тореза на пересечении с улицей Мяги, улица Авроры в районе пересечения с улицей Печерской и проспект Кирова между улицами Ветлянской и Береговой.

И если первое перекрытие носит локальный характер, то два других затронут работу большого числа маршрутов общественного транспорта. К тому же по улице Авроры и проспекту Кирова осуществляется выезд из города соответственно через Южный и Кировский мост (и в обратном направлении — заезд в город).

Перекопанный участок по улице Авроры автомобилям, автобусам и маршруткам предлагается объезжать от улицы Дыбенко до улицы Гагарина по улице Революционной.

С проспектом Кирова ситуация посложнее, так как там рядом нет близко располагающихся параллельных улиц. В качестве объезда по бокам проезжей части будут обустроены временные дороги, отсыпанные асфальтовой крошкой.

Троллейбусное движение по этому участку проспекта Кирова на время работ придется закрыть, а трамвайные пути вовсе демонтировать.

«Когда работы по переходу через проспект будут выполнены, вновь подключатся сотрудники ТТУ. Они приступят к монтажу: будут уложены новые шпалы, установлены рельсы. Заблаговременно обеспечим завоз необходимых материалов», — пояснил ситуацию Михаил Ефремов, директор трамвайно-троллейбусного управления г. Самары.

Обещано, что все работы уложатся в недельный срок, до 17 июня.

В релизе на сайте администрации г. Самары сообщается, что трамваи и троллейбусы на время ремонта проспекта Кирова пойдут по Заводскому шоссе. На самом деле, такого варианта не существует технически. Ни в трамвайно-троллейбусном управлении, ни в департаменте транспорта г. Самары не смогли пояснить ФАН, каким все-таки образом будет организовано движение электротранспорта.

С большой долей вероятности трамваи маршрутов №8 и 25 будут направлены по улице Железной дивизии в Юнгородок. Троллейбусы маршрутов №8, 12, 13, 18 теоретически могут уйти по Заводскому шоссе и улице Кабельной до разворотного кольца у Кабельного завода. Либо будет смонтирована контактная сеть для разворота по проспекту Кирова под путепроводом на Заводском шоссе.

Ранее ФАН сообщал о том, что уже к концу июня в Самаре должны появиться 22 новых троллейбуса «Адмирал» с кондиционерами и USB-розетками.

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Все новости / Общество / Выезжать из Самары автомобилистам придется по временно отсыпанной дороге
самара отопительный сезон общественный транспорт дорожное движение
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