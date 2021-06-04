Выезжать из Самары автомобилистам придется по временно отсыпанной дороге

Самара, 4 июня. В рамках подготовки к отопительному сезону 11 июня коммунальщики перекопают три улицы в областном центре. Это улица Мориса Тореза на пересечении с улицей Мяги, улица Авроры в районе пересечения с улицей Печерской и проспект Кирова между улицами Ветлянской и Береговой.

И если первое перекрытие носит локальный характер, то два других затронут работу большого числа маршрутов общественного транспорта. К тому же по улице Авроры и проспекту Кирова осуществляется выезд из города соответственно через Южный и Кировский мост (и в обратном направлении — заезд в город).

Перекопанный участок по улице Авроры автомобилям, автобусам и маршруткам предлагается объезжать от улицы Дыбенко до улицы Гагарина по улице Революционной.

С проспектом Кирова ситуация посложнее, так как там рядом нет близко располагающихся параллельных улиц. В качестве объезда по бокам проезжей части будут обустроены временные дороги, отсыпанные асфальтовой крошкой.

Троллейбусное движение по этому участку проспекта Кирова на время работ придется закрыть, а трамвайные пути вовсе демонтировать.

«Когда работы по переходу через проспект будут выполнены, вновь подключатся сотрудники ТТУ. Они приступят к монтажу: будут уложены новые шпалы, установлены рельсы. Заблаговременно обеспечим завоз необходимых материалов», — пояснил ситуацию Михаил Ефремов, директор трамвайно-троллейбусного управления г. Самары.

Обещано, что все работы уложатся в недельный срок, до 17 июня.

В релизе на сайте администрации г. Самары сообщается, что трамваи и троллейбусы на время ремонта проспекта Кирова пойдут по Заводскому шоссе. На самом деле, такого варианта не существует технически. Ни в трамвайно-троллейбусном управлении, ни в департаменте транспорта г. Самары не смогли пояснить ФАН, каким все-таки образом будет организовано движение электротранспорта.

С большой долей вероятности трамваи маршрутов №8 и 25 будут направлены по улице Железной дивизии в Юнгородок. Троллейбусы маршрутов №8, 12, 13, 18 теоретически могут уйти по Заводскому шоссе и улице Кабельной до разворотного кольца у Кабельного завода. Либо будет смонтирована контактная сеть для разворота по проспекту Кирова под путепроводом на Заводском шоссе.

Ранее ФАН сообщал о том, что уже к концу июня в Самаре должны появиться 22 новых троллейбуса «Адмирал» с кондиционерами и USB-розетками.