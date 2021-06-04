С кострами и палатками: как будет проходить Грушинский фестиваль-2021

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
04 июня 10:55
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:54
Технологии
В России начнут разработку первой частной космической ракеты
10:53
Происшествия
Защита Пивоварова подаст в красноярский суд сразу четыре жалобы
10:53
Экономика
Решение Дании не остановило строительство конкурента «Северного потока — 2»
10:52
Происшествия
Адвокаты Пивоварова готовят расширенную жалобу на арест своего подзащитного
10:52
Общество
Спасенный ранее израненный лабрадор снова стал жертвой живодеров в Нижнем Новгороде
10:52
Общество
Европейский фармрегулятор не выявил критических замечаний к вакцине «Спутник V»
10:52
Происшествия
СК опрашивает дачников после обнаружения останков 27 детей под Смоленском
10:52
Экономика
Американский рынок пополнится новой модификацией Taos от Volkswagen
10:51
Общество
Власти Петербурга планируют построить не менее восьми станций метро до 2032 года
10:48
Происшествия
Потасовка между водителями в Петербурге закончилась стрельбой
10:48
Политика
В Кремле назвали обреченными на провал попытки диктата в диалоге России и США
10:47
Общество
Глава РАН предложил способ повышения темпов вакцинации от COVID-19 в РФ
10:42
Происшествия
Молодой петербуржец отравился антидепрессантами и попал в больницу
10:42
Технологии
Ростех назвал сроки завершения испытаний огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка»
10:41
Технологии
Ростех представил новый боеприпас для борьбы с высокоточным оружием
10:40
Происшествия
Душевнобольной петербуржец с топором повредил несколько авто на парковке ФСБ
10:36
Происшествия
Известная художница стала жертвой автоугонщиков в Петербурге
10:36
Происшествия
Школьница отравилась лекарствами и попала в больницу в Петербурге
10:34
Происшествия
Молодой дагестанец зарезал соседа, назвавшего его «закладчиком»
10:34
Экономика
Стоимость подержанных автомобилей выросла на российском рынке в мае
Все новости
04 июня 10:55
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:54
Технологии
В России начнут разработку первой частной космической ракеты
10:53
Происшествия
Защита Пивоварова подаст в красноярский суд сразу четыре жалобы
10:53
Экономика
Решение Дании не остановило строительство конкурента «Северного потока — 2»
10:52
Происшествия
Адвокаты Пивоварова готовят расширенную жалобу на арест своего подзащитного
10:52
Общество
Спасенный ранее израненный лабрадор снова стал жертвой живодеров в Нижнем Новгороде
10:52
Общество
Европейский фармрегулятор не выявил критических замечаний к вакцине «Спутник V»
10:52
Происшествия
СК опрашивает дачников после обнаружения останков 27 детей под Смоленском
10:52
Экономика
Американский рынок пополнится новой модификацией Taos от Volkswagen
10:51
Общество
Власти Петербурга планируют построить не менее восьми станций метро до 2032 года
10:48
Происшествия
Потасовка между водителями в Петербурге закончилась стрельбой
10:48
Политика
В Кремле назвали обреченными на провал попытки диктата в диалоге России и США
10:47
Общество
Глава РАН предложил способ повышения темпов вакцинации от COVID-19 в РФ
10:42
Происшествия
Молодой петербуржец отравился антидепрессантами и попал в больницу
10:42
Технологии
Ростех назвал сроки завершения испытаний огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка»
10:41
Технологии
Ростех представил новый боеприпас для борьбы с высокоточным оружием
10:40
Происшествия
Душевнобольной петербуржец с топором повредил несколько авто на парковке ФСБ
10:36
Происшествия
Известная художница стала жертвой автоугонщиков в Петербурге
10:36
Происшествия
Школьница отравилась лекарствами и попала в больницу в Петербурге
10:34
Происшествия
Молодой дагестанец зарезал соседа, назвавшего его «закладчиком»
10:34
Экономика
Стоимость подержанных автомобилей выросла на российском рынке в мае
Все новости

С кострами и палатками: как будет проходить Грушинский фестиваль-2021

Общество
С кострами и палатками: как будет проходить Грушинский фестиваль-2021
grushinka.ru  / 

Самара, 4 июня. Традиционный фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина в 2021 году пройдет в привычном формате. На Мастрюковских озерах любители бардовского творчества смогут разбить палатки и петь песни под гитару у костров. Фестиваль пройдет в первые выходные июня.

«Для гостей фестиваля будут доступны все привычные возможности: в дни проведения мероприятия будет работать парковка, продуктовый рынок и маркет с сувенирами, на поляне установят биотуалеты, будет доступна холодная вода. Территорию обработают от комаров и клещей в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. До поляны пустят дополнительные электрички, чтобы добраться на мероприятие могли все желающие», — сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Организаторы фестиваля обещают также сюрпризы, о которых сообщат в ближайшее время.

В 2020 году впервые с момента создания фестиваль прошел не в очном режиме, а в виде выступлений по интернету. Нынешним летом онлайн-часть Грушинского также обещана обширная — для тех, кто лично не сможет выехать на фестивальную поляну.

Ранее ФАН рассказывал о противостоянии среди организаторов Грушинского фестиваля и публиковал позицию Олега Митяева — художественного руководителя мероприятия.

Вернуться назад

Все новости / Общество / С кострами и палатками: как будет проходить Грушинский фестиваль-2021
самара культура самарская область авторская песня
Комментировать
Самое популярное
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Политика 51923 2 июня 2021
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Технологии 37551 3 июня 2021
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Европа не может закупить газ из-за растущей стоимости украинского транзита
Экономика 32363 1 июня 2021
Европа не может закупить газ из-за растущей стоимости украинского транзита
Некоторые россияне могут лишиться детских выплат не по своей вине
Экономика 29472 4 июня 2021
Некоторые россияне могут лишиться детских выплат не по своей вине
Худрук «Ленкома» звонил сыну Караченцова с угрозами
Шоу-бизнес 28895 2 июня 2021
Худрук «Ленкома» звонил сыну Караченцова с угрозами
Рейтинг@Mail.ru