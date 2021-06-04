С кострами и палатками: как будет проходить Грушинский фестиваль-2021

Самара, 4 июня. Традиционный фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина в 2021 году пройдет в привычном формате. На Мастрюковских озерах любители бардовского творчества смогут разбить палатки и петь песни под гитару у костров. Фестиваль пройдет в первые выходные июня.

«Для гостей фестиваля будут доступны все привычные возможности: в дни проведения мероприятия будет работать парковка, продуктовый рынок и маркет с сувенирами, на поляне установят биотуалеты, будет доступна холодная вода. Территорию обработают от комаров и клещей в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. До поляны пустят дополнительные электрички, чтобы добраться на мероприятие могли все желающие», — сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Организаторы фестиваля обещают также сюрпризы, о которых сообщат в ближайшее время.

В 2020 году впервые с момента создания фестиваль прошел не в очном режиме, а в виде выступлений по интернету. Нынешним летом онлайн-часть Грушинского также обещана обширная — для тех, кто лично не сможет выехать на фестивальную поляну.

Ранее ФАН рассказывал о противостоянии среди организаторов Грушинского фестиваля и публиковал позицию Олега Митяева — художественного руководителя мероприятия.