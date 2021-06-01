Адвокат Пашков отозвал свой иск к ПФК «Крылья Советов»

Самара, 1 июня. Адвокат Андрей Пашков отозвал свой иск к профессиональному футбольному клубу «Крылья Советов». По его словам, все претензии урегулированы в досудебном порядке.

По сведениям ФАН, Пашков является акционером клуба и входит в состав совета директоров с 2013 года. До этого он выкупил компанию, владевшую клубом, в кипрском оффшоре, по его словам, всего за 80 тысяч рублей. А затем перепродал ее акции фирме, связанной с Александром Милеевым — также членом совета директоров «Крыльев», а ныне депутатом губернской думы.

Именно Пашкову и Милееву в феврале нынешнего года не понравились изменения, связанные с приходом на пост председателя совета директоров Сергея Аракелова. По их мнению, глава совета получил слишком много авторитарных полномочий, ущемляющих права остальных акционеров и членов коллегиального органа.

Не понравился, по сведениям ФАН, многим членам совета и тот факт, что теперь уже бывший гендиректор клуба Евгений Калакуцкий отказался обнародовать детали контрактов с новичками команды, заключенных в зимний трансферный период.

В конце мая Сергей Аракелов сложил с себя полномочия председателя совета директоров клуба, уступив их Андрею Кислову, входящему в коллегиальный орган с 2011 года. Калакуцкий покинул пост генерального директора, а вслед за ним из клуба ушли его зам Дмитрий Галямин и глава совсем недавно созданного селекционного отдела Армен Маргарян.

Новым гендиректором клуба стал Вадим Андреев, прежде работавший в банке «Солидарность», который по-прежнему возглавляет Сергей Аракелов.

В результате всех этих перестановок, по словам Пашкова, совет директоров вернулся к прежней схеме внутренних взаимоотношений, а потому претензий к клубу он больше не имеет.

«Крылья Советов» в прошедшем сезоне стали чемпионами Футбольной национальной лиги и дошли до финала Кубка России по футболу. Следующий сезон они проведут в Российской премьер-лиге.