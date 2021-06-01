Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
01 июня 20:33
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:32
Общество
Глава СК наградил юных героев за спасение чужих жизней в онлайн-режиме
20:31
Политика
Политолог Кондакова предрекла серию жестких сигналов России для США
20:31
Политика
В Вашингтоне рассказали, для чего нужна встреча Путина и Байдена
20:30
Происшествия
Адвокат сообщил о задержании тети Гудкова Ирины Ермиловой
20:30
Спорт
Стал известен состав сборной России на товарищеский матч против Польши
20:28
Общество
Власти Марий Эл сообщили подробности реализации нацпроекта «Образование» в регионе
20:27
Происшествия
Гудкова задержали по подозрению в причинении имущественного ущерба
20:26
Политика
Председатель Госдумы потребовал оценить причины распада Советского Союза
20:26
Шоу-бизнес
Актриса Эмбер Херд избежит наказания за дачу ложных показаний против Джонни Деппа
20:24
Общество
«Почему меня хотели там оставить?»: Мира Тэрада вернулась из американской тюрьмы
20:22
Общество
Аэропорт Белгорода намерен принять более 500 тысяч пассажиров в 2022 году
20:19
Общество
Адвокат Пашков отозвал свой иск к ПФК «Крылья Советов»
20:18
Экономика
Совет Федерации проработал пути развития малых форматов торговли в РФ
20:18
Шоу-бизнес
Лидер «Коммунистов России» заявил, что юристы проверят клип Линдеманна на экстремизм
20:18
Происшествия
Экс-депутату Гудкову присвоили статус подозреваемого
20:15
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова воссоединилась с бывшим мужем ради дня рождения их сына
20:15
Экономика
Эксперты озвучили мнение относительно стоимости биткоина летом
20:13
Общество
Российский союз туриндустрии озвучил срок возможного открытия Турции
20:13
Происшествия
Изнасилованная в Петербурге студентка лишилась денег и iPhone
20:12
Армия
Израиль запросит у США 1 млрд долларов в качестве военной помощи
Все новости
01 июня 20:33
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:32
Общество
Глава СК наградил юных героев за спасение чужих жизней в онлайн-режиме
20:31
Политика
Политолог Кондакова предрекла серию жестких сигналов России для США
20:31
Политика
В Вашингтоне рассказали, для чего нужна встреча Путина и Байдена
20:30
Происшествия
Адвокат сообщил о задержании тети Гудкова Ирины Ермиловой
20:30
Спорт
Стал известен состав сборной России на товарищеский матч против Польши
20:28
Общество
Власти Марий Эл сообщили подробности реализации нацпроекта «Образование» в регионе
20:27
Происшествия
Гудкова задержали по подозрению в причинении имущественного ущерба
20:26
Политика
Председатель Госдумы потребовал оценить причины распада Советского Союза
20:26
Шоу-бизнес
Актриса Эмбер Херд избежит наказания за дачу ложных показаний против Джонни Деппа
20:24
Общество
«Почему меня хотели там оставить?»: Мира Тэрада вернулась из американской тюрьмы
20:22
Общество
Аэропорт Белгорода намерен принять более 500 тысяч пассажиров в 2022 году
20:19
Общество
Адвокат Пашков отозвал свой иск к ПФК «Крылья Советов»
20:18
Экономика
Совет Федерации проработал пути развития малых форматов торговли в РФ
20:18
Шоу-бизнес
Лидер «Коммунистов России» заявил, что юристы проверят клип Линдеманна на экстремизм
20:18
Происшествия
Экс-депутату Гудкову присвоили статус подозреваемого
20:15
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова воссоединилась с бывшим мужем ради дня рождения их сына
20:15
Экономика
Эксперты озвучили мнение относительно стоимости биткоина летом
20:13
Общество
Российский союз туриндустрии озвучил срок возможного открытия Турции
20:13
Происшествия
Изнасилованная в Петербурге студентка лишилась денег и iPhone
20:12
Армия
Израиль запросит у США 1 млрд долларов в качестве военной помощи
Все новости

Адвокат Пашков отозвал свой иск к ПФК «Крылья Советов»

Общество
Адвокат Пашков отозвал свой иск к ПФК «Крылья Советов»
kc-camapa.ru  /  Официальный сайт ФК Крылья Советов

Самара, 1 июня. Адвокат Андрей Пашков отозвал свой иск к профессиональному футбольному клубу «Крылья Советов». По его словам, все претензии урегулированы в досудебном порядке.

По сведениям ФАН, Пашков является акционером клуба и входит в состав совета директоров с 2013 года. До этого он выкупил компанию, владевшую клубом, в кипрском оффшоре, по его словам, всего за 80 тысяч рублей. А затем перепродал ее акции фирме, связанной с Александром Милеевым — также членом совета директоров «Крыльев», а ныне депутатом губернской думы.

Именно Пашкову и Милееву в феврале нынешнего года не понравились изменения, связанные с приходом на пост председателя совета директоров Сергея Аракелова. По их мнению, глава совета получил слишком много авторитарных полномочий, ущемляющих права остальных акционеров и членов коллегиального органа.

Не понравился, по сведениям ФАН, многим членам совета и тот факт, что теперь уже бывший гендиректор клуба Евгений Калакуцкий отказался обнародовать детали контрактов с новичками команды, заключенных в зимний трансферный период.

В конце мая Сергей Аракелов сложил с себя полномочия председателя совета директоров клуба, уступив их Андрею Кислову, входящему в коллегиальный орган с 2011 года. Калакуцкий покинул пост генерального директора, а вслед за ним из клуба ушли его зам Дмитрий Галямин и глава совсем недавно созданного селекционного отдела Армен Маргарян.

Новым гендиректором клуба стал Вадим Андреев, прежде работавший в банке «Солидарность», который по-прежнему возглавляет Сергей Аракелов.

В результате всех этих перестановок, по словам Пашкова, совет директоров вернулся к прежней схеме внутренних взаимоотношений, а потому претензий к клубу он больше не имеет.

«Крылья Советов» в прошедшем сезоне стали чемпионами Футбольной национальной лиги и дошли до финала Кубка России по футболу. Следующий сезон они проведут в Российской премьер-лиге.  

Вернуться назад

Все новости / Общество / Адвокат Пашков отозвал свой иск к ПФК «Крылья Советов»
футбол самара самарская область крылья советов
Комментировать
Самое популярное
Пушков заявил о «плохих новостях» для Украины в Черном море
Политика 91992 31 May 2021
Пушков заявил о «плохих новостях» для Украины в Черном море
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Экономика 55581 31 May 2021
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Осташко объяснил нежелание Макаревича уезжать из «тоскливой и противной» России
Общество 48352 29 May 2021
Осташко объяснил нежелание Макаревича уезжать из «тоскливой и противной» России
Сексолог перечислила болезни, которые может вызвать сексуальное воздержание
Общество 40840 30 May 2021
Сексолог перечислила болезни, которые может вызвать сексуальное воздержание
Политолог Сосновский объяснил, почему Лукашенко взял сына в круиз с Путиным
Политика 28381 30 May 2021
Политолог Сосновский объяснил, почему Лукашенко взял сына в круиз с Путиным
Рейтинг@Mail.ru