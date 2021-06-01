Физики и айтишники против филологов: какие предметы выбрали школьники в Самаре на ЕГЭ

Самара, 1 июня. В стране стартовала сдача Единого государственного экзамена. В регионе в этом процессе участвуют почти 15 тысяч выпускников, причем не только этого года.

Из них более 600 человек не собираются поступать в вузы, потому для получения аттестата о среднем образовании ограничились сдачей обязательных тестов по русскому языку и математике.

Что касается предметов, из которых можно выбирать, то в Самарской области отмечена тенденция в пользу точных наук. Профильную математику предпочли сдавать чуть более 60% выпускников, более 39% выбрали в качестве дополнительного экзамена обществознание, более 31% — физику.

Любопытно, что в среднем по России процент тех, кто решил сдавать физику, гораздо меньше и равняется 22. В самарском минобре связывают повышенный интерес к этому предмету наличием сильных технических вузов и перспектив развития в соответствующих отраслях.

«В самарском регионе развиты кластеры машиностроения, авиастроения, поэтому большие цифры оправданы в силу специфики территории. По нашим прогнозам, в будущем процент сдающих физику и поступающих в технические вузы губернии будет только прирастать», — высказал предположение министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян.

Довольно большой интерес проявлен к возможности сдать информатику. Для этого в области на ЕГЭ впервые будут предоставляться компьютеры. На экзамен записался 1201 желающий. Компьютеров на всякий случай припасли побольше — 1312. Помимо экзаменуемых и экзаменаторов, в кабинетах на информатике будут дежурить еще и технические специалисты.

А вот интерес к сдаче иностранных языков (кроме английского) в регионе крайне низок. По немецкому языку пожелали протестироваться всего 24 школьника из области, по французскому — 17. Самыми экзотичными для области стали экзамены по испанскому и китайскому языкам — их сдают всего по 2 человека.

Ранее ФАН сообщал, что правительство региона решило поддержать выпускников школ, которые этим летом поступят в самарские вузы. Они получат в сентябре по 10 тысяч рублей.