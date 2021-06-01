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01 июня 17:31
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новостей
17:30
Происшествия
Жажда денег обернулась колонией для краснодарского адвоката
17:30
ФАН-ТВ
Пожарные в Тюменской области спаслись в реке от огня
17:29
Общество
Жителей России предупредили о заморозках в июне
17:28
Экономика
Песков: Россия не намерена отказываться от украинского транзита
17:27
Армия
В Польше назвали сделку Варшавы и Анкары по беспилотникам «сигналом для России»
17:26
Общество
Минздрав Германии снизил уровень опасности распространения COVID-19 в стране
17:26
Экономика
Москва и Петербург объединятся для защиты и поддержки инвесторов
17:24
Политика
В Москве позитивно оценили решение США отказаться от санкций против «Северного потока — 2»
17:23
Шоу-бизнес
Разрыдавшийся брат Дани Милохина откровенно рассказал о наркозависимости
17:23
Общество
Омские автоинспекторы помогли вовремя доставить роженицу к врачам
17:22
Армия
Леонков дал США совет, как «защититься» от российских гиперзвуковых ракет
17:20
Происшествия
Жена экс-главы Серпуховского района Шестуна стала фигуранткой уголовного дела
17:20
Латинская Америка
Мадуро объявил о второй фазе вакцинации в Венесуэле
17:20
Судан
Суданский фунт продолжил падение по отношению к доллару
17:20
Политика
Жапаров утвердил кадровые изменения в администрации президента и кабмине Киргизии
17:18
Армия
Лавров: Москва готова возобновить контакты в рамках совета Россия-НАТО
17:16
ФАН-ТВ
Водитель в Кабардино-Балкарии сбил двух женщин с детьми
17:16
Экономика
Бизнес-омбудсмен объяснила, как помочь малому и среднему бизнесу в пандемию
17:16
Общество
Эксперт по транспорту назвал эффективным проект строительства ТПУ от «Мегалайна»
17:15
Латинская Америка
Минобороны Венесуэлы сообщило об освобождении восьми солдат из плена FARC
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Физики и айтишники против филологов: какие предметы выбрали школьники в Самаре на ЕГЭ

Общество
Физики и айтишники против филологов: какие предметы выбрали школьники в Самаре на ЕГЭ
pixabay.com  / 

Самара, 1 июня. В стране стартовала сдача Единого государственного экзамена. В регионе в этом процессе участвуют почти 15 тысяч выпускников, причем не только этого года.

Из них более 600 человек не собираются поступать в вузы, потому для получения аттестата о среднем образовании ограничились сдачей обязательных тестов по русскому языку и математике.

Что касается предметов, из которых можно выбирать, то в Самарской области отмечена тенденция в пользу точных наук. Профильную математику предпочли сдавать чуть более 60% выпускников, более 39% выбрали в качестве дополнительного экзамена обществознание, более 31% — физику.

Любопытно, что в среднем по России процент тех, кто решил сдавать физику, гораздо меньше и равняется 22. В самарском минобре связывают повышенный интерес к этому предмету наличием сильных технических вузов и перспектив развития в соответствующих отраслях.

«В самарском регионе развиты кластеры машиностроения, авиастроения, поэтому большие цифры оправданы в силу специфики территории. По нашим прогнозам, в будущем процент сдающих физику и поступающих в технические вузы губернии будет только прирастать», — высказал предположение министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян.

Довольно большой интерес проявлен к возможности сдать информатику. Для этого в области на ЕГЭ впервые будут предоставляться компьютеры. На экзамен записался 1201 желающий. Компьютеров на всякий случай припасли побольше — 1312. Помимо экзаменуемых и экзаменаторов, в кабинетах на информатике будут дежурить еще и технические специалисты.

А вот интерес к сдаче иностранных языков (кроме английского) в регионе крайне низок. По немецкому языку пожелали протестироваться всего 24 школьника из области, по французскому — 17. Самыми экзотичными для области стали экзамены по испанскому и китайскому языкам — их сдают всего по 2 человека.

Ранее ФАН сообщал, что правительство региона решило поддержать выпускников школ, которые этим летом поступят в самарские вузы. Они получат в сентябре по 10 тысяч рублей.

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Все новости / Общество / Физики и айтишники против филологов: какие предметы выбрали школьники в Самаре на ЕГЭ
самара образование егэ самарская область егэ-2021
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