Ливень в Самарской области побил рекорд 64-летней давности

Самара, 1 июня. Ливень, прошедший в регионе в последний день весны, побил рекордные показатели, державшиеся много лет. Так, в Безенчуке превзойден показатель по количеству воды с небес, зарегистрированный еще в 1957 году.

Причем рекорд 64-летней давности в этом райцентре превышен почти вдвое. Если 31 мая 1957 года выпало 14,2 мм осадков, то в эту же дату 2021 года уровень воды в «ведерке» составил 26,4 мм.

Также в два раза превзойден рекорд в Сызрани — 16,8 мм против 8,6 мм, зафиксированных 43 года назад, в 1978-м.

В областном центре рекорд оказался «юбилейным» — он держался 25 лет. В 1996 году 31 мая в Самаре выпало 18,5 мм осадков, теперь — ровно 20.

Еще один рекордный показатель зафиксирован на метеостанции в Серноводске (Сергиевский район). Там в результате ливня набралось 17,5 мм воды. Прежнее «достижение» небесной канцелярии в этом населенном пункте фиксировалось на отметке 13 мм в 1964 году.

По имеющимся прогнозам, ливни в Самарской области могут зачастить ближе к середине июня.

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