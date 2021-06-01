Ливень в Самарской области побил рекорд 64-летней давности

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
01 июня 15:59
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:57
ФАН-ТВ
Китай окажет помощь в восстановлении экономики Сирии. События дня
15:54
Экономика
Цена на нефть марки Brent преодолела отметку в 71 доллар за баррель
15:54
Происшествия
Избитому тверскому чиновнику Ломаке не понадобилась госпитализация
15:53
Общество
Глава Ростеха заявил о необходимости дать новое имя лайнеру Sukhoi Superjet
15:53
Происшествия
Омбудсмен настаивает на ужесточении закона после падения детей с батута в Барнауле
15:53
Происшествия
Разъяренный дальнобойщик напал с монтировкой на водителя легковушки в Екатеринбурге
15:51
Общество
Площадку ПМЭФ обеззаразят уникальной петербургской разработкой «холодный туман»
15:50
Спорт
Заполняемость стадиона в Петербурге на Евро-2020 может составить 50%
15:48
Политика
Валуев назвал беспределом отказ Дании пускать болельщиков России на Евро-2021
15:47
Общество
Новый законопроект заставит зарубежные IT-компании работать по российским правилам
15:47
Общество
Раскрыто влияние пандемии COVID–19 на устойчивость бактерий к антибиотикам
15:44
Политика
Грузинские радикалы могут помочь «железному наркому» вернуться во власть
15:43
Происшествия
Россиянка заочно арестована по делу о нападении на посольство РФ
15:40
Общество
Беглов заявил о готовности стадиона в Петербурге для проведения Евро-2020
15:39
Армия
Сатановский предложил США поменять «позорные» ЗРК Patriot на С-400 для «защиты» от РФ
15:38
Спорт
Плющенко вошел в тренерский штаб сборной России на олимпийский сезон
15:38
Происшествия
Бывший глава тюменского УМВД отделался штрафом за крупную взятку
15:35
Общество
Древние жители Сибири считали лосей проводниками в загробный мир
15:35
Происшествия
Мужчина в Анапе погиб под рухнувшим с домкрата автомобилем
15:35
Общество
Журналист Придыбайло оценил закон «О просветительской деятельности»
Все новости
01 июня 15:59
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:57
ФАН-ТВ
Китай окажет помощь в восстановлении экономики Сирии. События дня
15:54
Экономика
Цена на нефть марки Brent преодолела отметку в 71 доллар за баррель
15:54
Происшествия
Избитому тверскому чиновнику Ломаке не понадобилась госпитализация
15:53
Общество
Глава Ростеха заявил о необходимости дать новое имя лайнеру Sukhoi Superjet
15:53
Происшествия
Омбудсмен настаивает на ужесточении закона после падения детей с батута в Барнауле
15:53
Происшествия
Разъяренный дальнобойщик напал с монтировкой на водителя легковушки в Екатеринбурге
15:51
Общество
Площадку ПМЭФ обеззаразят уникальной петербургской разработкой «холодный туман»
15:50
Спорт
Заполняемость стадиона в Петербурге на Евро-2020 может составить 50%
15:48
Политика
Валуев назвал беспределом отказ Дании пускать болельщиков России на Евро-2021
15:47
Общество
Новый законопроект заставит зарубежные IT-компании работать по российским правилам
15:47
Общество
Раскрыто влияние пандемии COVID–19 на устойчивость бактерий к антибиотикам
15:44
Политика
Грузинские радикалы могут помочь «железному наркому» вернуться во власть
15:43
Происшествия
Россиянка заочно арестована по делу о нападении на посольство РФ
15:40
Общество
Беглов заявил о готовности стадиона в Петербурге для проведения Евро-2020
15:39
Армия
Сатановский предложил США поменять «позорные» ЗРК Patriot на С-400 для «защиты» от РФ
15:38
Спорт
Плющенко вошел в тренерский штаб сборной России на олимпийский сезон
15:38
Происшествия
Бывший глава тюменского УМВД отделался штрафом за крупную взятку
15:35
Общество
Древние жители Сибири считали лосей проводниками в загробный мир
15:35
Происшествия
Мужчина в Анапе погиб под рухнувшим с домкрата автомобилем
15:35
Общество
Журналист Придыбайло оценил закон «О просветительской деятельности»
Все новости

Ливень в Самарской области побил рекорд 64-летней давности

Общество
Ливень в Самарской области побил рекорд 64-летней давности
pixabay.com  / 

Самара, 1 июня. Ливень, прошедший в регионе в последний день весны, побил рекордные показатели, державшиеся много лет. Так, в Безенчуке превзойден показатель по количеству воды с небес, зарегистрированный еще в 1957 году.

Причем рекорд 64-летней давности в этом райцентре превышен почти вдвое. Если 31 мая 1957 года выпало 14,2 мм осадков, то в эту же дату 2021 года уровень воды в «ведерке» составил 26,4 мм.

Также в два раза превзойден рекорд в Сызрани — 16,8 мм против 8,6 мм, зафиксированных 43 года назад, в 1978-м.

В областном центре рекорд оказался «юбилейным» — он держался 25 лет. В 1996 году 31 мая в Самаре выпало 18,5 мм осадков, теперь — ровно 20.

Еще один рекордный показатель зафиксирован на метеостанции в Серноводске (Сергиевский район). Там в результате ливня набралось 17,5 мм воды. Прежнее «достижение» небесной канцелярии в этом населенном пункте фиксировалось на отметке 13 мм в 1964 году.

По имеющимся прогнозам, ливни в Самарской области могут зачастить ближе к середине июня.

Ранее ФАН рассказывал, как степной пожар в Сергиевском районе тушили самарец с шестилетним сыном.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Ливень в Самарской области побил рекорд 64-летней давности
погода самара ливни самарская область рекорды
Комментировать
Самое популярное
Пушков заявил о «плохих новостях» для Украины в Черном море
Политика 90326 31 May 2021
Пушков заявил о «плохих новостях» для Украины в Черном море
Сборная России выиграла у Швейцарии в матче ЧМ-2021
Спорт 55911 29 May 2021
Сборная России выиграла у Швейцарии в матче ЧМ-2021
Осташко объяснил нежелание Макаревича уезжать из «тоскливой и противной» России
Общество 46539 29 May 2021
Осташко объяснил нежелание Макаревича уезжать из «тоскливой и противной» России
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Экономика 40470 31 May 2021
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Сексолог перечислила болезни, которые может вызвать сексуальное воздержание
Общество 35639 30 May 2021
Сексолог перечислила болезни, которые может вызвать сексуальное воздержание
Рейтинг@Mail.ru