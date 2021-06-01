Число дефектов на «Самара Арене» увеличилось еще почти вдвое

Самара, 1 июня. На стадионе, построенном к чемпионату мира по футболу 2018 года (с недавних пор он называется «Солидарность Арена»), нашли еще 338 дефектов. Прежний список насчитывал 407 недостатков, которые фирма из Татарстана, по мнению самарской организации, должна устранить за свой счет.

Эти претензии стали поводом к судебной тяжбе, которая длится уже несколько месяцев. На одном из заседаний была назначена судебная экспертиза, которая призвана дать ответ, являются ли указанные недостатки следствием некачественного строительства или дальнейшей эксплуатации стадиона. Новый список недочетов обнаружился в отчете правительства Самарской области перед депутатами губернской думы.

Напомним, что в феврале на арене треснула одна из балок на месте сварного шва. И, хотя, по уверениям специалистов, она не являлась элементом несущей конструкции, «Крылья Советов» несколько первых матчей в календарном году провели на стадионе «Металлург». В этом случае ПСО «Казань» признало свои гарантийные обязательства и наняло за свой счет субподрядчика из Самары для устранения дефекта. Место повреждения не стали варить заново, а стянули анкерными болтами.

С июля 2021 года на «Солидарность Арене» должны проходить матчи российской премьер-лиги с участием «Крыльев Советов».