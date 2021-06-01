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01 июня 12:56
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новостей
12:55
Происшествия
Судебные заседания по делам Соболь назначены на 7 и 8 июня
12:55
Политика
Лукашенко обсуждал с Путиным его встречу с Байденом
12:55
Политика
Песков рассказал о работе Путина над выступлением на ПМЭФ
12:55
Армия
Лукашенко опроверг сообщения о создании российских военных баз в Белоруссии
12:53
Общество
Прикамье стало лидером среди регионов РФ с наибольшим числом взяток до 10 тыс. рублей
12:52
Политика
Ереван доложил о приостановке работы трехсторонней комиссии с Москвой и Баку
12:52
Политика
Песков оценил возможность проведения переговоров в «нормандском формате»
12:51
Общество
Регистрацию пассажиров без паспорта на авиарейсы могут разрешить в России
12:51
Общество
В Москве вручили премию «Творческое открытие»
12:49
Общество
Песков объяснил, кто принимает решение о возобновлении авиасообщения с Турцией
12:49
Политика
В Кремле анонсировали встречу Путина с руководством «Единой России»
12:49
Политика
Песков: никто не будет стерилизовать повестку встречи Путина и Байдена
12:46
Общество
Камчатка вошла в топ-5 регионов по доступности дополнительного образования
12:46
Армия
Кедми: Россия разнесет системы ПРО США еще до того, как они отреагируют
12:44
Политика
Владимир Зеленский назвал «Северный поток — 2» козырной картой России
12:44
Шоу-бизнес
Ида Галич отказалась снова выходить замуж после развода
12:43
Экономика
Европа не может закупить газ из-за растущей стоимость украинского транзита
12:42
Происшествия
Суд в Краснодаре 2 июня изберет меру пресечения Андрею Пивоварову
12:41
Политика
Лукашенко привозил на встречу с Путиным документы по Союзному государству и Китаю
12:39
Армия
Зеленский рассказал о немецком вооружении, которое Киев мечтает получить
Все новости

Число дефектов на «Самара Арене» увеличилось еще почти вдвое

Общество
Число дефектов на «Самара Арене» увеличилось еще почти вдвое
kc-camapa.ru  /  Официальный сайт ФК "Крылья Советов" Самара

Самара, 1 июня. На стадионе, построенном к чемпионату мира по футболу 2018 года (с недавних пор он называется «Солидарность Арена»), нашли еще 338 дефектов. Прежний список насчитывал 407 недостатков, которые фирма из Татарстана, по мнению самарской организации, должна устранить за свой счет.

Эти претензии стали поводом к судебной тяжбе, которая длится уже несколько месяцев. На одном из заседаний была назначена судебная экспертиза, которая призвана дать ответ, являются ли указанные недостатки следствием некачественного строительства или дальнейшей эксплуатации стадиона. Новый список недочетов обнаружился в отчете правительства Самарской области перед депутатами губернской думы.

Напомним, что в феврале на арене треснула одна из балок на месте сварного шва. И, хотя, по уверениям специалистов, она не являлась элементом несущей конструкции, «Крылья Советов» несколько первых матчей в календарном году провели на стадионе «Металлург». В этом случае ПСО «Казань» признало свои гарантийные обязательства и наняло за свой счет субподрядчика из Самары для устранения дефекта. Место повреждения не стали варить заново, а стянули анкерными болтами.

С июля 2021 года на «Солидарность Арене» должны проходить матчи российской премьер-лиги с участием «Крыльев Советов».

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Все новости / Общество / Число дефектов на «Самара Арене» увеличилось еще почти вдвое
стадион самара самара арена
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