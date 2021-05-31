Норматив машино-мест в Самаре хотят привязать к площади жилья

Самара, 31 мая. В областном центре намерены изменить норматив, по которому девелоперы обязаны обустраивать вокруг новостроек парковочные места для автомобилей. Действующие нормы рассчитываются как одно машино-место на одну квартиру, но они практически никем не соблюдаются.

В каждом отдельном случае застройщики обращаются в городскую администрацию в индивидуальном порядке с ходатайством о снижении «парковочного» коэффициента, и практически всегда эти «просьбы» согласовываются по тем или иным основаниям.

Так, буквально на днях был утвержден проект строительства домов по проспекту Металлургов с коэффициентом 0,35 парковочного места на одну квартиру. В качестве аргументации прозвучало, что проект появился 10 лет назад, когда действующих норм еще не было.

Новая инициатива областного минстроя ссылается на опыт других регионов, где требуемые машино-места привязаны не к количеству квартир в новостройках, а к жилой площади. Например, в Санкт-Петербурге или Екатеринбурге этот норматив составляет одно парковочное место на 80 квадратных метров, в Казани — на 75 квадратных метров.