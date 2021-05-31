Производить электроэнергию из мусора в Самарской области не разрешили жители

Самара, 31 мая. Довольно странные общественные слушания прошли в Кинеле — одном из самых маленьких городов губернии. Здесь жители и экологи протестовали против строительства мусоросжигательного завода. Но речь шла вообще о другом производстве.

Общественный шум экологи подняли на тему того, что в Кинеле планируют построить мусоросжигательный завод. Эффект был такой, что на слушания приехал даже депутат губернской думы Александр Милеев. Он успокоил собравшихся, заявив, что региональный парламент против подобной перспективы.

«Могу заверить, что в территориальной схеме по обращению с отходами данный объект отсутствует. Все 1,4 млн тонн мусора, которые образуются в Самарской области, уже распределены по полигонам», — заявил парламентарий.

Как выяснилось, речь изначально шла немного о другом. Один из производственных холдингов вознамерился запустить установку, которая работает на... мусоре, при этом из золы получается шлак, используемый в строительстве, а попутно еще и вырабатывается электроэнергия.

Что самое интересное, даже эту установку холдинг, по словам его представителя, тоже не собирался размещать в Кинеле и вообще в Самарской области. А слушания были назначены именно здесь, потому что в данной локации предполагается производство запчастей для установки.

Представителей экологических движений, впрочем, волновал вопрос вредности этой установки для окружающей среды вне зависимости от того, в каком регионе она будет работать. Удовлетворительного ответа они не получили, только заверения в том, что прозвучавшие предложения будут учтены. Сами слушания признаны состоявшимися.

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