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новостей
18:39
Происшествия
Экс-главу Дербентского района Дагестана осудили за многомиллионную растрату
18:39
Экономика
Мантуров проведет совещание с участниками металлургического рынка РФ
18:38
Политика
Чехия просит Россию не считать ее недружественным государством
18:37
Экономика
Корейская Kia обновила кроссовер Seltos для рынка Китая
18:36
Общество
Яхтенный капитан назвал причину, по которой страдает водный туризм в Петербурге
18:36
Шоу-бизнес
Экс-возлюбленная Федора Смолова вышла замуж за скандального блогера
18:32
Наука
Назван фактор, который усугубляет воздействие алкоголя на печень
18:27
Общество
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который ограничивает часы переработки
18:27
Происшествия
Консультант Госдумы рассказала о состоянии здоровья после ДТП с блогером Билом
18:26
Наука
Доктор Мясников объяснил связь между клетчаткой и долголетием
18:25
Политика
Белоруссия угрожает выйти из проекта Е40 из-за действий Киева
18:25
Общество
Автоюрист усомнился в эффективности идеи установки алкозамков в России
18:22
ФАН-ТВ
Путин дал старт производству автомобилей Aurus. События дня
18:18
Общество
Главред тамбовского портала объяснила важность позитивных новостей в инфополе РФ
18:16
Общество
Рост подростковой преступности и суицидов: Митянина указала на последствия пандемии
18:14
Армия
МИД Турции: Анкара считает недопустимыми требования прекратить использование С-400
18:12
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов рассказал о неразделенной любви к Алике Смеховой
18:11
Экономика
Эксперт Шлеменков рассказал о новых стандартах качества жилья в Подмосковье
18:05
Армия
В Польше стартовали крупные военные учения Dragon-21
18:04
Новороссия
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Производить электроэнергию из мусора в Самарской области не разрешили жители

Общество
Производить электроэнергию из мусора в Самарской области не разрешили жители
vk.com  /  Антонина Тухфятуллова

Самара, 31 мая. Довольно странные общественные слушания прошли в Кинеле — одном из самых маленьких городов губернии. Здесь жители и экологи протестовали против строительства мусоросжигательного завода. Но речь шла вообще о другом производстве.

Общественный шум экологи подняли на тему того, что в Кинеле планируют построить мусоросжигательный завод. Эффект был такой, что на слушания приехал даже депутат губернской думы Александр Милеев. Он успокоил собравшихся, заявив, что региональный парламент против подобной перспективы.

«Могу заверить, что в территориальной схеме по обращению с отходами данный объект отсутствует. Все 1,4 млн тонн мусора, которые образуются в Самарской области, уже распределены по полигонам», — заявил парламентарий.

Как выяснилось, речь изначально шла немного о другом. Один из производственных холдингов вознамерился запустить установку, которая работает на... мусоре, при этом из золы получается шлак, используемый в строительстве, а попутно еще и вырабатывается электроэнергия.

Что самое интересное, даже эту установку холдинг, по словам его представителя, тоже не собирался размещать в Кинеле и вообще в Самарской области. А слушания были назначены именно здесь, потому что в данной локации предполагается производство запчастей для установки.

Представителей экологических движений, впрочем, волновал вопрос вредности этой установки для окружающей среды вне зависимости от того, в каком регионе она будет работать. Удовлетворительного ответа они не получили, только заверения в том, что прозвучавшие предложения будут учтены. Сами слушания признаны состоявшимися.

Ранее ФАН рассказывал, как житель Самары с шестилетним сыном потушили степной пожар в Сергиевском районе.

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Все новости / Общество / Производить электроэнергию из мусора в Самарской области не разрешили жители
экология самарская область общественные слушания кинель
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