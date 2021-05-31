Урбанисты предложили ввести в Самаре выделенные полосы для общественного транспорта

Самара, 31 мая. Группа активистов-урбанистов обратилась к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову с предложением обустроить на Московском шоссе выделенные полосы для общественного транспорта. Идея не нова, но в ГИБДД не согласны, что это стоит делать за счет существующих полос.

Активисты в качестве обоснования своей инициативы сфотографировали одну из пробок и посчитали, сколько людей в ней находятся в своих машинах, а сколько — в троллейбусах и автобусах. Получилось, что в среднем три четверти участников движения находятся именно в общественном транспорте.

По мнению авторов обращения, необходимо обустроить выделенные полосы на Московском шоссе на протяжении от улицы Мичурина до улицы Ташкентской. При всей очевидности аргументации, однако, возникает ощущение, что активисты не досконально знакомы с ситуацией в Самаре и проживают в другом городе.

Дело в том, что в предложенных границах идея выделенных полос уже несколько лет как реализована. На участке от проспекта Кирова до улицы Ташкентской в обоих направлениях организованы двухполосные дублеры, на которых правые полосы зарезервированы как раз исключительно под автобусное движение.

От проспекта Кирова до улицы Луначарского на Московском шоссе обустроено 7 полос, на трех из которых — реверсивное движение в зависимости от времени суток. Забирать из этих полос еще две специально под общественный транспорт в региональном ГИБДД не готовы.

«Мы за выделение полос для движения общественного транспорта, но не за счет существующих. Нужно строить дополнительные. Иначе пропускная способность дорог сократится», — заявил Артем Кудашев, руководитель отдела дорожной инспекции областного УГИБДД.

В данный момент на Московском шоссе проводится реконструкция дорожного покрытия и замена бордюрных камней. Но постройку новых полос эти работы не предусматривают.

Обустройство к 2024 году выделенных полос для общественного транспорта упомянуто в проекте развития Самарско-Тольяттинской агломерации, причем не только на Московском шоссе, но и на ряде других улиц Самары. Этот проект, впрочем, еще не утвержден к реализации.