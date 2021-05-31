Урбанисты предложили ввести в Самаре выделенные полосы для общественного транспорта

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
31 мая 17:09
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:03
Общество
Виталий Милонов поддержал антитабачную политику Роспотребнадзора
17:02
Экономика
Два крупных инвестпроекта по благоустройству Петербурга представят на ПМЭФ
17:01
Политика
Штаб-квартиру НАТО закрыли для белорусских представителей
17:00
Общество
Экономист назвал причины, почему Украина останется одной из самых бедных стран
16:59
Происшествия
СК проводит проверку после падения малыша из окна квартиры в Севастополе
16:56
Происшествия
Полиция Анапы проверяет информацию о попытке растления 11-летнего мальчика
16:54
Армия
Столтенберг объявил состав участников саммита НАТО в июне
16:54
Экономика
АвтоВАЗ приостанавливает производство из-за нехватки некоторых комплектующих
16:50
Общество
Мария Бутина предложила наградить за мужество инспектора ДПС в Новосибирске
16:50
Спорт
Билеты на перенесенные в Петербург матчи Евро-2020 поступят в продажу 2 июня
16:49
Общество
Раскрыта главная интрига конкурса «Детская Новая волна ― 2021» в Крыму
16:46
Общество
Сибиряки проехались по крыше многоэтажки на электросамокате
16:44
Происшествия
Сахалинские медики рассказали о самочувствии девочки, упавшей в медицинский раствор
16:41
Общество
Бывшую стройплощадку «Горская» превратят в «туристическую жемчужину» Петербурга
16:39
Армия
Столтенберг: НАТО хочет улучшить отношения с Россией
16:38
Происшествия
Блогеру Эдварду Билу продлили меру пресечения
16:37
Армия
Hot Cars: российский «Ночной охотник» заставит силы НАТО «молить о пощаде»
16:37
Экономика
Объем инвестиций в обновление «Горской» в Петербурге составит более 60 млрд рублей
16:35
Спорт
Дивеев назвал главную задачу сборной России на Евро-2020
16:32
Экономика
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Все новости
31 мая 17:09
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:03
Общество
Виталий Милонов поддержал антитабачную политику Роспотребнадзора
17:02
Экономика
Два крупных инвестпроекта по благоустройству Петербурга представят на ПМЭФ
17:01
Политика
Штаб-квартиру НАТО закрыли для белорусских представителей
17:00
Общество
Экономист назвал причины, почему Украина останется одной из самых бедных стран
16:59
Происшествия
СК проводит проверку после падения малыша из окна квартиры в Севастополе
16:56
Происшествия
Полиция Анапы проверяет информацию о попытке растления 11-летнего мальчика
16:54
Армия
Столтенберг объявил состав участников саммита НАТО в июне
16:54
Экономика
АвтоВАЗ приостанавливает производство из-за нехватки некоторых комплектующих
16:50
Общество
Мария Бутина предложила наградить за мужество инспектора ДПС в Новосибирске
16:50
Спорт
Билеты на перенесенные в Петербург матчи Евро-2020 поступят в продажу 2 июня
16:49
Общество
Раскрыта главная интрига конкурса «Детская Новая волна ― 2021» в Крыму
16:46
Общество
Сибиряки проехались по крыше многоэтажки на электросамокате
16:44
Происшествия
Сахалинские медики рассказали о самочувствии девочки, упавшей в медицинский раствор
16:41
Общество
Бывшую стройплощадку «Горская» превратят в «туристическую жемчужину» Петербурга
16:39
Армия
Столтенберг: НАТО хочет улучшить отношения с Россией
16:38
Происшествия
Блогеру Эдварду Билу продлили меру пресечения
16:37
Армия
Hot Cars: российский «Ночной охотник» заставит силы НАТО «молить о пощаде»
16:37
Экономика
Объем инвестиций в обновление «Горской» в Петербурге составит более 60 млрд рублей
16:35
Спорт
Дивеев назвал главную задачу сборной России на Евро-2020
16:32
Экономика
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Все новости

Урбанисты предложили ввести в Самаре выделенные полосы для общественного транспорта

Общество
Урбанисты предложили ввести в Самаре выделенные полосы для общественного транспорта
gov.spb.ru  /  Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Самара, 31 мая. Группа активистов-урбанистов обратилась к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову с предложением обустроить на Московском шоссе выделенные полосы для общественного транспорта. Идея не нова, но в ГИБДД не согласны, что это стоит делать за счет существующих полос.

Активисты в качестве обоснования своей инициативы сфотографировали одну из пробок и посчитали, сколько людей в ней находятся в своих машинах, а сколько — в троллейбусах и автобусах. Получилось, что в среднем три четверти участников движения находятся именно в общественном транспорте.

По мнению авторов обращения, необходимо обустроить выделенные полосы на Московском шоссе на протяжении от улицы Мичурина до улицы Ташкентской. При всей очевидности аргументации, однако, возникает ощущение, что активисты не досконально знакомы с ситуацией в Самаре и проживают в другом городе.

Дело в том, что в предложенных границах идея выделенных полос уже несколько лет как реализована. На участке от проспекта Кирова до улицы Ташкентской в обоих направлениях организованы двухполосные дублеры, на которых правые полосы зарезервированы как раз исключительно под автобусное движение.

От проспекта Кирова до улицы Луначарского на Московском шоссе обустроено 7 полос, на трех из которых — реверсивное движение в зависимости от времени суток. Забирать из этих полос еще две специально под общественный транспорт в региональном ГИБДД не готовы.

«Мы за выделение полос для движения общественного транспорта, но не за счет существующих. Нужно строить дополнительные. Иначе пропускная способность дорог сократится», — заявил Артем Кудашев, руководитель отдела дорожной инспекции областного УГИБДД.

В данный момент на Московском шоссе проводится реконструкция дорожного покрытия и замена бордюрных камней. Но постройку новых полос эти работы не предусматривают.

Обустройство к 2024 году выделенных полос для общественного транспорта упомянуто в проекте развития Самарско-Тольяттинской агломерации, причем не только на Московском шоссе, но и на ряде других улиц Самары. Этот проект, впрочем, еще не утвержден к реализации.

Вернуться назад

самара общественный транспорт дорожное движение выделенные полосы
Комментировать
Самое популярное
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Политика 164501 29 мая 2021
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Пушков заявил о "плохих новостях" для Украины в Черном море
Политика 86591 31 мая 2021
Пушков заявил о "плохих новостях" для Украины в Черном море
Сборная России выиграла у Швейцарии в матче ЧМ-2021
Спорт 53966 29 мая 2021
Сборная России выиграла у Швейцарии в матче ЧМ-2021
Одна фраза Путина лишила Ан-26 надежд на будущее
Экономика 39934 28 мая 2021
Одна фраза Путина лишила Ан-26 надежд на будущее
Осташко объяснил нежелание Макаревича уезжать из «тоскливой и противной» России
Общество 37798 29 мая 2021
Осташко объяснил нежелание Макаревича уезжать из «тоскливой и противной» России
Все новости / Общество / Урбанисты предложили ввести в Самаре выделенные полосы для общественного транспорта
Рейтинг@Mail.ru