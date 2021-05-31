Самарцы и тольяттинцы могут бесплатно узнать, есть ли у них иммунитет к COVID-19

Самара, 31 мая. Граждане, привившиеся от коронавируса, смогут бесплатно узнать, оказалась ли прививка эффективной. Протестироваться на этот предмет можно в областном Центре гигиены и эпидемиологии.

Правда, речь только о тех, кто привился вакциной «ЭпиВакКорона». И медики советуют не торопиться с этим исследованием.

«Оценку поствакцинального иммунитета целесообразно проводить не ранее, чем через 42 дня после введения первого компонента вакцины», — сообщается на сайте Центра гигиены и эпидемиологии.

Тем, кто решил узнать об эффекте свой вакцинации, нужно будет в утреннее время прийти натощак для сдачи крови из вены в Самаре по адресу: ул. Митирева, 1, в Тольятти — Московский пр., 19. С собой, помимо сертификата о вакцинации, следует прихватить паспорт и СНИЛС.

Ранее ФАН сообщал, что в Самаре ускорят темпы реконструкции областной детской инфекционной больницы.