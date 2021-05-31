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31 мая 14:08
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:07
Экономика
Премиальный седан Aurus Senat обзавелся новой модификацией
14:07
Общество
МВД заявило, что в России нет условий для реализации идеи с алкозамками
14:06
Политика
Песков подтвердил, что Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ 4 июня
14:06
Происшествия
Екатеринбургский стрелок признал вину в зале суда
14:05
Общество
Скончался актер фильма «Женитьба Бальзаминова» Филимон Сергеев
14:04
Общество
Компания Air France отложила очередной авиарейс в Москву
14:04
Общество
В Ростовской области 224 населенных пункта остаются без дорог
14:03
Общество
Эфир: Обсуждение проблем детства и подростковой жестокости с Анной Митяниной
14:00
Общество
Платные парковки в Краснодаре будут бесплатными еще 10 дней
14:00
Происшествия
Опубликовано видео масштабной спецоперации по выявлению оружейников
13:59
Шоу-бизнес
Данко признался, что сильно ревновал актрису Веру Сотникову к Александру Стриженову
13:58
Политика
Лавров заявил о готовности России вернуться к диалогу с НАТО
13:57
Общество
Жителей Подмосковья предупредили о похолодании до −2 градусов
13:56
Наука
Ученые из Сингапура обнаружили следы самого медленного землетрясения
13:54
Армия
В Западном военном округе начались комплексные мобилизационные учения
13:54
Экономика
Продажи новых автомобилей в Петербурге выросли на 42%
13:52
Армия
Шойгу: Благодаря временному водопроводу от МО РФ удалось снять водную блокаду Крыма
13:52
Происшествия
Суд арестовал сотрудника ДПС по делу о гибели юноши в Новосибирске
13:51
Политика
Бутина рассказала, как США продвигают термин «прокси»
13:49
Происшествия
СК РФ возбудил дела за размещение фото нацистов во время «Бессмертного полка»
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Самарцы и тольяттинцы могут бесплатно узнать, есть ли у них иммунитет к COVID-19

Общество
Самарцы и тольяттинцы могут бесплатно узнать, есть ли у них иммунитет к COVID-19
Невские Новости  / 

Самара, 31 мая. Граждане, привившиеся от коронавируса, смогут бесплатно узнать, оказалась ли прививка эффективной. Протестироваться на этот предмет можно в областном Центре гигиены и эпидемиологии.

Правда, речь только о тех, кто привился вакциной «ЭпиВакКорона». И медики советуют не торопиться с этим исследованием.

«Оценку поствакцинального иммунитета целесообразно проводить не ранее, чем через 42 дня после введения первого компонента вакцины», — сообщается на сайте Центра гигиены и эпидемиологии. 

Тем, кто решил узнать об эффекте свой вакцинации, нужно будет в утреннее время прийти натощак для сдачи крови из вены в Самаре по адресу: ул. Митирева, 1, в Тольятти — Московский пр., 19. С собой, помимо сертификата о вакцинации, следует прихватить паспорт и СНИЛС.

Ранее ФАН сообщал, что в Самаре ускорят темпы реконструкции областной детской инфекционной больницы.

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самара тольятти covid-19 вакцинация против COVID-19
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Все новости / Общество / Самарцы и тольяттинцы могут бесплатно узнать, есть ли у них иммунитет к COVID-19
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