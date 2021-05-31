Уникальная «дача со слонами» в Самаре будет реставрирована на федеральные 70 млн

Самара, 31 мая. Уникальная «дача со слонами», построенная более 100 лет назад меценатом и купцом Константином Головкиным, будет отреставрирована. Для этих целей министерство культуры РФ выделило 17,4 млн рублей.

Сам ремонт должен быть завершен до конца лета 2022 года. Предполагается, что впоследствии сюда заселится Международная архитектурная школа Самарского государственного технического университета. На эти цели уже выделено в общей сложности 70 млн рублей по линии регионального минкульта.

«Дача со слонами» строилась как загородный дом для семейства Константина Головкина. 150-летие известного самарского культуртрегера и мецената, коллекционера, основателя художественного музея широко отмечается в Самаре в этом году. В частности, в рамках празднования этой даты на улице Ленинградской будет установлен памятник Константину Головкину.

В силу своей уникальности «дача со слонами» вполне может стать одной из визитных карточек Самары, но в последние десятилетия она пребывала в довольно запущенном состоянии. Таинственное и необычное здание обросло целым рядом городских легенд. В советские времена там находились госпиталь, детский сад, клуб Водоканала.