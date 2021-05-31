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31 мая 12:37
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:36
Армия
Шойгу и глава минобороны Армении обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
12:35
Происшествия
Екатеринбургский стрелок был в недельном запое перед ЧП
12:35
Армия
Бомбардировщики ВВС США совершат 31 мая полет над всеми странами НАТО
12:35
Политика
Определены лидеры праймериз ЕР в Санкт-Петербурге
12:32
Политика
Кремль ответил на вопрос о главенстве Путина в списке ЕР на выборах в Госдуму
12:32
Экономика
Ситуацию со сверхдоходами металлургов прокомментировали в Кремле
12:31
Политика
Песков объяснил, почему Путин не купался вместе с Лукашенко в Сочи
12:30
Армия
NI: США удалось создать стелс-самолеты лишь благодаря наработкам советского физика
12:29
Общество
Кравченко рассказал, как с Машковым веселил Мордюкову на съемках фильма «Мама»
12:29
Экономика
В Минпромторге прогнозируют рост объемов выпуска отечественной техники
12:28
Происшествия
Российские спецслужбы рассказали о зверствах нацистов в «брянском Бухенвальде»
12:28
Общество
Электросамокаты попадут под запрет на ряде улиц Самары
12:28
Политика
Украинец в прямом эфире назвал имя "палача" отношений России и Украины
12:27
Общество
В Египте с 1 июня снимают ограничения на работу кафе и магазинов
12:26
Политика
Мария Бутина одержала победу в предварительном голосовании ЕР
12:23
Политика
Полная интеграция России и Белоруссии станет лучшей защитой от Евромайдана в Минске
12:23
Происшествия
Летевший из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону самолет вынужденно сел в Самаре
12:23
Ближний Восток
К новым антирекордам: почему стремительно обесценивается йеменский риал
12:21
Общество
В Роспотребнадзоре рекомендовали не сочетать уколы ботоксом с вакцинацией от COVID-19
12:21
Общество
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Уникальная «дача со слонами» в Самаре будет реставрирована на федеральные 70 млн

Общество
Уникальная «дача со слонами» в Самаре будет реставрирована на федеральные 70 млн
Сайт Союза архитекторов Самарской области  /  Сайт Союза архитекторов Самарской области

Самара, 31 мая. Уникальная «дача со слонами», построенная более 100 лет назад меценатом и купцом Константином Головкиным, будет отреставрирована. Для этих целей министерство культуры РФ выделило 17,4 млн рублей.

Сам ремонт должен быть завершен до конца лета 2022 года. Предполагается, что впоследствии сюда заселится Международная архитектурная школа Самарского государственного технического университета. На эти цели уже выделено в общей сложности 70 млн рублей по линии регионального минкульта.

«Дача со слонами» строилась как загородный дом для семейства Константина Головкина. 150-летие известного самарского культуртрегера и мецената, коллекционера, основателя художественного музея широко отмечается в Самаре в этом году. В частности, в рамках празднования этой даты на улице Ленинградской будет установлен памятник Константину Головкину.

В силу своей уникальности «дача со слонами» вполне может стать одной из визитных карточек Самары, но в последние десятилетия она пребывала в довольно запущенном состоянии. Таинственное и необычное здание обросло целым рядом городских легенд. В советские времена там находились госпиталь, детский сад, клуб Водоканала.

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самара культура архитектура
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Все новости / Общество / Уникальная «дача со слонами» в Самаре будет реставрирована на федеральные 70 млн
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