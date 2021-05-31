Строительство моста в Самаре оставило без троллейбусов жителей Куйбышевского района

Самара, 31 мая. Строительство второй очереди Фрунзенского (Самарского) моста привело к очередному сокращению троллейбусного маршрута № 6. Теперь он будет ходить от Губернского рынка до Хлебозавода № 3.

Дело в том, что возведение новой дороги потребует переноса опор контактных сетей. В перспективе они пригодятся для того, чтобы перевести троллейбусное движение на новый путепровод. Пока же весь муниципальный общественный транспорт, включая троллейбусы, пересекает реку Самару по старому мосту, так как Фрунзенский (хоть по нему уже и открыто автомобильное движение) официального разрешения Ростехнадзора еще не получил.

Троллейбус № 6 соединяет исторический центр губернской столицы с Куйбышевским районом, располагающимся по другую сторону реки Самары. Из-за строительства второй очереди объекта «Фрунзенский (Самарский) мост» этот маршрут уже сокращали — вместо поселка 116-й км он доезжал только до остановки «Совхоз «Волгарь».

Теперь маршрут завершается практически сразу за старым мостом и, по большому счету, теряет всякий смысл. Любопытно, что он стал полностью совпадать с бывшим маршрутом № 5, который в свое время закрыли из-за отсутствия пассажиропотока.

Предполагается, что такая ситуация продлится до 20 августа. Но известно, что в рамках реконструкции улицы Куйбышева там планируется ремонт контактной сети троллейбусов. Так что, вполне вероятно, на какое-то время летом маршрут закроют вообще.

На время всех упомянутых работ и ограничений запущен автобус № 6а, полностью дублирующий троллейбус № 6 в «несокращенном» виде. Правда, жители Самары в комментариях в соцсетях дептранса жалуются, что по маршруту 6а ходит всего одна машина.

Впрочем, существует еще коммерческий автобус № 48д, также почти совпадающий с «шестеркой», но идущий более прямым и удобным маршрутом по историческому центру Самары. Но на нем не действуют транспортные карты и льготы.