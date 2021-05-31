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31 мая 12:37
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новостей
12:36
Армия
Шойгу и глава минобороны Армении обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
12:35
Происшествия
Екатеринбургский стрелок был в недельном запое перед ЧП
12:35
Армия
Бомбардировщики ВВС США совершат 31 мая полет над всеми странами НАТО
12:35
Политика
Определены лидеры праймериз ЕР в Санкт-Петербурге
12:32
Политика
Кремль ответил на вопрос о главенстве Путина в списке ЕР на выборах в Госдуму
12:32
Экономика
Ситуацию со сверхдоходами металлургов прокомментировали в Кремле
12:31
Политика
Песков объяснил, почему Путин не купался вместе с Лукашенко в Сочи
12:30
Армия
NI: США удалось создать стелс-самолеты лишь благодаря наработкам советского физика
12:29
Общество
Кравченко рассказал, как с Машковым веселил Мордюкову на съемках фильма «Мама»
12:29
Экономика
В Минпромторге прогнозируют рост объемов выпуска отечественной техники
12:28
Происшествия
Российские спецслужбы рассказали о зверствах нацистов в «брянском Бухенвальде»
12:28
Общество
Электросамокаты попадут под запрет на ряде улиц Самары
12:28
Политика
Украинец в прямом эфире назвал имя "палача" отношений России и Украины
12:27
Общество
В Египте с 1 июня снимают ограничения на работу кафе и магазинов
12:26
Политика
Мария Бутина одержала победу в предварительном голосовании ЕР
12:23
Политика
Полная интеграция России и Белоруссии станет лучшей защитой от Евромайдана в Минске
12:23
Происшествия
Летевший из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону самолет вынужденно сел в Самаре
12:23
Ближний Восток
К новым антирекордам: почему стремительно обесценивается йеменский риал
12:21
Общество
В Роспотребнадзоре рекомендовали не сочетать уколы ботоксом с вакцинацией от COVID-19
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Строительство моста в Самаре оставило без троллейбусов жителей Куйбышевского района

Общество
Строительство моста в Самаре оставило без троллейбусов жителей Куйбышевского района
twitter.com  /  Твиттер-аккаунт департамента транспорта г. Самары

Самара, 31 мая. Строительство второй очереди Фрунзенского (Самарского) моста привело к очередному сокращению троллейбусного маршрута № 6. Теперь он будет ходить от Губернского рынка до Хлебозавода № 3.

Дело в том, что возведение новой дороги потребует переноса опор контактных сетей. В перспективе они пригодятся для того, чтобы перевести троллейбусное движение на новый путепровод. Пока же весь муниципальный общественный транспорт, включая троллейбусы, пересекает реку Самару по старому мосту, так как Фрунзенский (хоть по нему уже и открыто автомобильное движение) официального разрешения Ростехнадзора еще не получил.

Троллейбус № 6 соединяет исторический центр губернской столицы с Куйбышевским районом, располагающимся по другую сторону реки Самары. Из-за строительства второй очереди объекта «Фрунзенский (Самарский) мост» этот маршрут уже сокращали — вместо поселка 116-й км он доезжал только до остановки «Совхоз «Волгарь».

Теперь маршрут завершается практически сразу за старым мостом и, по большому счету, теряет всякий смысл. Любопытно, что он стал полностью совпадать с бывшим маршрутом № 5, который в свое время закрыли из-за отсутствия пассажиропотока.

Предполагается, что такая ситуация продлится до 20 августа. Но известно, что в рамках реконструкции улицы Куйбышева там планируется ремонт контактной сети троллейбусов. Так что, вполне вероятно, на какое-то время летом маршрут закроют вообще.

На время всех упомянутых работ и ограничений запущен автобус № 6а, полностью дублирующий троллейбус № 6 в «несокращенном» виде. Правда, жители Самары в комментариях в соцсетях дептранса жалуются, что по маршруту 6а ходит всего одна машина.

Впрочем, существует еще коммерческий автобус № 48д, также почти совпадающий с «шестеркой», но идущий более прямым и удобным маршрутом по историческому центру Самары. Но на нем не действуют транспортные карты и льготы.

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самара общественный транспорт троллейбусы
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Все новости / Общество / Строительство моста в Самаре оставило без троллейбусов жителей Куйбышевского района
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