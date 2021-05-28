Общественный транспорт в Самаре будут штрафовать за невыполнение рейсов

Самара, 28 мая. Общественный транспорт в областном центре будет ходить лучше. На это позволяет надеяться новая система штрафов, которым будут подвергаться перевозчики за срывы в расписании.

В мэрии Самары справедливо рассудили, что если транспортные предприятия получают субсидии на перевозки пассажиров из городского бюджета, то они должны быть и депремированы в случае нарушений условий договора. В проекте постановления горадминистрации предполагается установить штраф в размере 1600 рублей за каждый рейс, сорванный по вине перевозчика.

Впрочем, условия не совсем жесткие. Автобусной компании «СамараАвтоГаз» (именно она отвечает за все муниципальные маршруты, в том числе и за работу субподрядной организации) будет разрешено не выполнять 20% рейсов без последствий. Трамвайно-троллейбусному управлению дадут еще большие послабления — электротранспорт в силу своей неидеальной укомплектованности современным подвижным составом получит «индульгенцию» на 30% сорванных рейсов.

Нет информации о том, какая планка установлена для Самарского метрополитена, но сложно представить, как там можно сорвать график движения поездов при нынешнем интервале в 10 минут. Если только вмешаются форс-мажорные обстоятельства, а это уже уважительная причина не только для «подземки», но и для наземного транспорта. Не оштрафуют трамваи, троллейбусы и автобусы и в случае задержки рейсов по причине ДТП.

Ранее ФАН сообщал о прекращении тестовой эксплуатации в Самаре единственного электробуса, который регулярно не выходил на маршрут по причине поломок.