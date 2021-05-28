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28 мая 22:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:04
Шоу-бизнес
«Отказывают ноги»: Марина Федункив перенесла срочную операцию
22:00
Общество
Факты о сахарном диабете: характеристика, симптомы и профилактика
21:59
Общество
Петербургские водители нарушили ПДД более 50 тысяч раз за две недели
21:58
Политика
«Вашингтон стал просителем»: В Польше разочарованы политикой Байдена в отношении РФ
21:57
ЦАР
Россия продолжит готовить кадры для Вооруженных сил ЦАР
21:56
Спорт
Сборные ЧМ по хоккею в Латвии выступили за снятие флагов в поддержку Белоруссии
21:55
Новости Сирии
Школьники из неподконтрольных Дамаску районов прибыли в Алеппо для сдачи экзаменов
21:54
ЦАР
Президент ЦАР Туадера в кратчайшие сроки после кризиса добился развития страны
21:52
Общество
Законодатели высказались о целесообразности внесения правок в закон «Об оружии»
21:51
ЦАР
Специалисты из России улучшат работу центральноафриканской таможни
21:47
ЦАР
Армия ЦАР выбила боевиков из крупного города на границе с Камеруном и Чадом
21:43
Африка
Президент Нигерии назначил нового начальника штаба армии
21:39
Африка
Полиция Нигерии усилила меры безопасности и вызволила из плена боевиков 14 человек
21:36
Африка
Перегруженный катер перевернулся в Нигерии: число жертв остается неизвестным
21:33
Африка
Несколько африканских стран объявили настоящую войну терроризму в Мозамбике
21:28
Африка
Африканские страны хотят пополнить бюджет за счет каннабиса
21:21
Судан
ЮНАМИД передала свою последнюю штаб-квартиру правительству Судана
21:19
Технологии
Рогозин оценил пуск ракеты «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb
21:17
Общество
Лидер партии «Родина» Журавлев окажет помощь обманутым дольщикам в Ленобласти
21:16
Политика
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Общественный транспорт в Самаре будут штрафовать за невыполнение рейсов

Общество
Общественный транспорт в Самаре будут штрафовать за невыполнение рейсов
samadm.ru  /  Пресс-служба администрации Самары

Самара, 28 мая. Общественный транспорт в областном центре будет ходить лучше. На это позволяет надеяться новая система штрафов, которым будут подвергаться перевозчики за срывы в расписании.

В мэрии Самары справедливо рассудили, что если транспортные предприятия получают субсидии на перевозки пассажиров из городского бюджета, то они должны быть и депремированы в случае нарушений условий договора. В проекте постановления горадминистрации предполагается установить штраф в размере 1600 рублей за каждый рейс, сорванный по вине перевозчика.

Впрочем, условия не совсем жесткие. Автобусной компании «СамараАвтоГаз» (именно она отвечает за все муниципальные маршруты, в том числе и за работу субподрядной организации) будет разрешено не выполнять 20% рейсов без последствий. Трамвайно-троллейбусному управлению дадут еще большие послабления — электротранспорт в силу своей неидеальной укомплектованности современным подвижным составом получит «индульгенцию» на 30% сорванных рейсов.

Нет информации о том, какая планка установлена для Самарского метрополитена, но сложно представить, как там можно сорвать график движения поездов при нынешнем интервале в 10 минут. Если только вмешаются форс-мажорные обстоятельства, а это уже уважительная причина не только для «подземки», но и для наземного транспорта. Не оштрафуют трамваи, троллейбусы и автобусы и в случае задержки рейсов по причине ДТП.

Ранее ФАН сообщал о прекращении тестовой эксплуатации в Самаре единственного электробуса, который регулярно не выходил на маршрут по причине поломок.

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самара общественный транспорт пассажирские перевозки
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