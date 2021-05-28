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28 мая 20:43
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20:41
Экономика
Поставщики стройматериалов повышают стоимость товаров в Санкт-Петербурге
20:40
Происшествия
Седовласая воровка украла из примерочной в Петербурге дорогостоящий iPhone
20:39
Происшествия
Тонированный Mercedes протаранил автомобиль ДПС во время погони в Сочи
20:38
Спорт
Головин и Дзюба номинированы на звание «Спортсмен года» по версии GQ
20:38
Политика
Республиканские сенаторы в США заблокировали расследование штурма Капитолия
20:38
Общество
Туристы пожаловались, что отель в Крыму отменил их раннее бронирование без причины
20:36
Армия
В ЕС готовы помочь Армении и Азербайджану в разрешении конфликта
20:34
Политика
Пашинян заявил об очень теплых отношениях с Путиным
20:30
Экономика
РЭО активно развивает систему раздельного мусоросбора в РФ
20:29
Общество
Соловьев обезоружил Гришковца в ответ на оскорбление о «тесноте» в России
20:27
Шоу-бизнес
Ида Галич и Настя Ивлеева помирились после конфликта
20:25
Политика
Миронов рассказал об ожиданиях от сотрудничества с актером Стивеном Сигалом
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20:16
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20:15
Общество
Дачникам назвали способы избежать штрафа за сорняки
20:11
Происшествия
Врачи спасли молодого петербуржца от смерти после передозировки лекарствами
20:09
Происшествия
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«Добрые люди» в Самаре будут отлавливать и стерилизовать собак за 21 млн рублей

Общество
«Добрые люди» в Самаре будут отлавливать и стерилизовать собак за 21 млн рублей
signal.rkomi.ru  / 

Самара, 28 мая. В областном центре заключили новый контракт на отлов бродячих кошек и собак. В конкурсе участвовала только одна фирма — ООО «Добрые люди», которая занималась подобной деятельностью и в 2020 году. Стоимость услуг — более 21,7 млн рублей.

В этом году аналогичный договор уже заключался с другим исполнителем, но был расторгнут из-за нарушения условий. «Добрые люди» до 24 декабря должны будут отловить 1776 собак и 130 кошек.

Их полагается стерилизовать, выдерживать на 10-дневном карантине и выпускать обратно, если те не проявляют немотивированной агрессии. Сам процесс поимки должен быть заснят на видео, в этот момент рядом не должны находиться дети. Стрелять можно только снотворными пулями, а предшествовать тому обязательно должно обращение граждан.

Любопытно, что владелец ООО по отлову собак ранее возглавлял другую фирму, занимавшуюся торговлей мясными продуктами.

Ранее ФАН сообщал, что в микрорайоне Южный город в Самарской области стая бродячих собак насмерть загрызла женщину-пенсионерку.

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самара бродячие собаки
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