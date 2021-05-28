«Добрые люди» в Самаре будут отлавливать и стерилизовать собак за 21 млн рублей

Самара, 28 мая. В областном центре заключили новый контракт на отлов бродячих кошек и собак. В конкурсе участвовала только одна фирма — ООО «Добрые люди», которая занималась подобной деятельностью и в 2020 году. Стоимость услуг — более 21,7 млн рублей.

В этом году аналогичный договор уже заключался с другим исполнителем, но был расторгнут из-за нарушения условий. «Добрые люди» до 24 декабря должны будут отловить 1776 собак и 130 кошек.

Их полагается стерилизовать, выдерживать на 10-дневном карантине и выпускать обратно, если те не проявляют немотивированной агрессии. Сам процесс поимки должен быть заснят на видео, в этот момент рядом не должны находиться дети. Стрелять можно только снотворными пулями, а предшествовать тому обязательно должно обращение граждан.

Любопытно, что владелец ООО по отлову собак ранее возглавлял другую фирму, занимавшуюся торговлей мясными продуктами.

Ранее ФАН сообщал, что в микрорайоне Южный город в Самарской области стая бродячих собак насмерть загрызла женщину-пенсионерку.