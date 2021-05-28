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28 мая 14:39
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:38
Общество
Предатели, русофобы, организатор убийств — кто выступит на форуме Каспарова
14:37
Политика
Российский консул вновь посетит задержанную в Белоруссии Сапегу
14:37
Армия
NI: новое вооружение ВС России нанесет сокрушительный удар по военному престижу США
14:37
Экономика
Тихановская получила «экономический план для демократической Белоруссии» от ЕК
14:36
Происшествия
Американка выбила зубы стюардессе и попала в черный список компании-перевозчика
14:36
Общество
Власти Петербурга сообщили о старте вакцинации дачников от COVID-19
14:35
Армия
Более 500 призывников из Петербурга и Ленобласти пополнили ряды Вооруженных сил России
14:35
Шоу-бизнес
Моргенштерн выпустил второй за неделю альбом
14:34
Происшествия
Напавший на сотрудницу полиции под Нантом задержан
14:33
Происшествия
Диспетчеры отказались связаться с компанией Ryanair после сообщения о бомбе
14:33
Политика
Литва высылает двух белорусских дипломатов в знак солидарности с Латвией
14:32
Общество
Мария Миронова о попадании в черный список Украины: Каждый сходит с ума по-своему
14:32
Общество
Росавиация разъяснила ситуацию с допуском европейских самолетов в РФ
14:31
Происшествия
Членов волгоградской ОПГ подозревают в работорговле
14:30
Происшествия
Полиция начала проверку по факту избиения постояльца отеля в Сочи
14:29
Шоу-бизнес
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
14:28
Ливия
Министры иностранных дел Италии и Мальты прибыли в Ливию
14:27
Общество
По железнодорожному маршруту Анапа — Петербург впервые запустят двухэтажные поезда
14:25
Ближний Восток
ООН создаст независимую комиссию по расследованию нарушений в Палестине
14:24
Экономика
США вылетели в трубу: Вашингтон сокрушается из-за своих энергетических амбиций в ЕС
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Новая набережная и крупнейший в России яхт-клуб появятся в Тольятти

Общество
Новая набережная и крупнейший в России яхт-клуб появятся в Тольятти
wikipedia.org  /  ShinePhantom/CC BY-SA 3.0

Тольятти, 28 мая. Правительство Самарской области провело выездное заседание во втором по величине городе губернии. В нем принимали участие также власти Тольятти и предпринимательский актив.

Рассматривался вопрос благоустройства и развития береговой территории в районе ныне существующего яхт-клуба. Был презентован проект реконструкции набережной с появлением новых точек общепита и арт-объектов. Отдельно зашла речь о развитии яхт-клуба.

Евгений Козлов, руководитель проекта «Капитан ТЛТ», напомнил собравшимся о том, что Куйбышевское водохранилище (известное также как Жигулевское море) — крупнейшее в Евразии и третье в мире по величине акватории среди искусственных водных сооружений. А тольяттинский яхт-клуб «Дружба» — крупнейшая в России школа, воспитывающая яхтсменов.

«Создание крупного центра сосредоточения маломерных судов в общедоступном месте с качественно оказываемыми услугами по периферии сможет сделать Тольятти центром притяжения туристов со всей России», — заявил Евгений Козлов.

Инвесторы, готовые поучаствовать в проекте финансово, закупить необходимое количество яхт, уже имеются. Но для этого, по словам докладчика, необходимо значительно улучшить имеющуюся инфраструктуру.

«Территория клуба давно стала излюбленным местом прогулок для многих тольяттинцев. Однако общественный транспорт туда не ходит, такси часто отказываются ехать, само место скрыто от глаз горожан и гостей города», — посетовал Евгений Козлов.

По его словам, инвесторы, готовые вложиться в проект, в будущем не против нести расходы и по текущему содержанию новой набережной. Но сама реконструкция, конечно, требует участия и со стороны городских и губернских властей. С этим согласился и глава Тольятти Николай Ренц.

«Активности жителей и бизнес-сообщества вдохновляют нас работать усерднее. Только совместная реализация такого значимого для всех горожан инфраструктурного проекта может привести к его успешному осуществлению», — заявил мэр.

В свою очередь, представители областного правительства обратили внимание на то, что проект должен предусматривать и дальнейшее функционирование общественного пространства в качестве прибыльного для бюджета объекта.

«Важно предусмотреть дальнейшее содержание набережной, чтобы сам объект стал для города активом для пополнения бюджета, а не многомиллионным грузом по его содержанию. И здесь, конечно, мы должны привлекать заинтересованные предприятия, используя разные инструменты взаимодействия, в том числе государственно-частное партнерство», — подчеркнул Дмитрий Богданов, министр экономического развития и инвестиций Самарской области.

Предложения по внесению в проект реконструкции набережной улучшений и дополнений будут приниматься до 10 июля.

Ранее ФАН сообщал, что между Самарой и станцией Жигулевское море в Тольятти протестируют скоростной электропоезд «Ласточка».

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тольятти волга набережная самарская область
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