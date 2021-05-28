Речные перевозки в Самаре перешли на летнее расписание

Самара, 28 мая. Речные пассажирские перевозки в областном центре переходят на летнее расписание. В частности, на другой берег Волги от самарского речного вокзала теперь можно уплыть ежечасно.

Теплоходы по маршруту Самара — Рождествено по новому расписанию ходят каждый час с 6 утра до 10 вечера в обе стороны. Рейсы с заходом на пристань Проран (остров Поджабный) - с 8 утра до 8 вечера, утром — ежечасно, в дневное время — раз в два часа.

Два раза в день ходят суда от пристани «Осипенко» до Гавриловой поляны. По субботам и воскресеньям в этом направлении добавляются еще два рейса, один — от «Осипенко», другой — от пристани «Поляна имени Фрунзе».

Самый длинный маршрут — от Самары до Зольного, здесь будет два рейса в день. 52 километра теплоход преодолевает вверх по течению Волги за 3 часа 45 минут, в обратном направлении до Самары — 3 часа 10 минут. Скоростные суда, прежде ходившие по этому маршруту, в нынешнюю навигацию задействованы не будут.

Как сообщает перевозчик — Самарское речное пассажирское предприятие — интервал движения может меняться в зависимости от пассажиропотока и гидрометеорологических условий. Так, по сведениям ФАН, в прежние годы были нередки случаи, когда летними воскресными вечерами не удавалось вывезти всех отдыхающих с пристани Проран из-за малой вместимости судов. В этих случаях направлялся дополнительный теплоход.

Ранее ФАН сообщал, что по Самаре стал ходить экскурсионный автобус-кабриолет.