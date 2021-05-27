Медленная Самара: на 16 улицах снизят разрешенную скорость

Самара, 27 мая. 16 улиц областного центра станут «медленными». На них ГИБДД установит ограничение скоростного режима до 40 километров в час. Данная рекомендация передана в департамент городского хозяйства для установки соответствующих дорожных знаков.

«Основная цель — повысить безопасность дорожного движения», — пояснили это решение в департаменте транспорта города Самары.

По сведениям ФАН, основной причиной снижения разрешенной скорости является состояние дорожного полотна. В принципе, водители, которые берегут свои автомобили и заботятся о безопасной езде, на данных участках и без того не разгоняются.

В центре города это улицы Никитинская, Вилоновская, Братьев Коростелевых, Григория Аксакова, в Куйбышевском районе — Казачья, в Красноглинском — Батайская, в Кировском — Земеца и Смышляевское шоссе, а всего в списке представлены практически все уголки города.

Из-за глубокой колейности уже не первый год ограничение в 40 километров в час действует на протяженном участке Южного шоссе от моста через реку Самару до торгового центра «Амбар». В этом году дорогу обещают починить и вернуть ей прежний скоростной режим.

Ранее ФАН сообщал о начавшихся работах по реконструкции центральной улицы Самары — улицы Куйбышева.