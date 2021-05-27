Родителям школьников в Самаре вернут 50% стоимости путевок в лагеря, но не всем

В России заработал проект под названием «Детский кешбэк», анонсированный президентом Путиным в апреле 2021 года в ходе послания Федеральному Собранию. Суть его в том, что родителям будет возвращаться до 50% стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря.

В Самарской области в проекте на данный момент участвует 10 лагерей. Но их число может вырасти — окончательный список сформируется к 5 июня. Чтобы получить возврат денежных средств, необходимо выполнить ряд условий.

Главное условие — оплата стоимости отдыха картой «Мир». Именно на нее придет кешбэк в течение 5 дней. Банк компенсирует до половины потраченных средств, но не более 20 тысяч рублей. Количество путевок, которые можно оплатить с одной карты, не ограничено.

Чтобы это стало возможным, необходимо присоединиться к программе лояльности на сайте платежной системы. А лагерь, в который приобретается путевка, должен быть партнером программы. Приглашение присоединиться к акции получили все лагеря в стране, их полный и пополняемый список публикуется на сайте мирпутешествий.рф.

Еще одно условие: заезд должен завершиться не позднее 15 сентября 2021 года. Впрочем, по сведениям ФАН, этот пункт впоследствии может быть скорректирован в сторону продления на протяжении всего осеннего периода.

В случае, если кто-то решит отказаться от путевки, система вернет оставшуюся часть средств.

Ранее ФАН сообщал, что детские лагеря в Самарской области в 2021 году будут работать в режиме обсервации.