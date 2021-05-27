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27 мая 17:20
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:18
Происшествия
В Рязани водитель не справился с управлением и врезался в столб
17:17
Общество
Турция допустила возобновление авиасообщения с РФ в скором времени
17:16
Политика
Жительница Херсона в прямом эфире рассказала правду об украинском менталитете
17:15
Общество
Эксперт объяснил высокие зарплаты российских зеков
17:14
Особое мнение
Экстремистский Роман: Альгис Микульскис о промежуточных итогах минской эпопеи
17:14
Происшествия
Кондуктор влетевшего в столб автобуса рассказала о самочувствии
17:13
Общество
РФПИ и Детский фонд ООН договорились о поставках 220 миллионов доз вакцины «Спутник V»
17:11
Происшествия
Станция техобслуживания загорелась в Омске
17:11
Экономика
ЦБ зафиксировал рекордный рост международных резервов России
17:11
ЦАР
Минздрав ЦАР привлекает имамов к борьбе с COVID-19
17:09
Происшествия
Замужняя ревнивица из Севастополя избила соперницу банкой с солениями
17:09
Политика
Голливудский актер Сигал готов вступить в партию «Справедливая Россия — За Правду»
17:07
Новости Сирии
Большинство сирийских провинций завершило подсчет голосов на президентских выборах
17:01
Происшествия
Московский суд признал законной экстрадицию фигуранта дела о беспорядках в Минске
17:00
Общество
Генерал ФСБ Михайлов назвал единственный путь реализации украинского проекта «Стена»
17:00
Экономика
Аналитики рассказали о реакции рубля на давление Запада на Белоруссию
17:00
ФАН-ТВ
Кошачья работа: проходит голосование за звание лучшего служебного кота России
17:00
Общество
Проклятие Дома Романовых, или Что не вошло в «Цареубийцу». Колонка Карена Шахназарова
16:59
Армия
Пашинян пообещал представить план мирного урегулирования на границе с Азербайджаном
16:59
Происшествия
Мэр Оренбурга подтвердил проведение обысков у него в доме
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Родителям школьников в Самаре вернут 50% стоимости путевок в лагеря, но не всем

Общество
Родителям школьников в Самаре вернут 50% стоимости путевок в лагеря, но не всем
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

В России заработал проект под названием «Детский кешбэк», анонсированный президентом Путиным в апреле 2021 года в ходе послания Федеральному Собранию. Суть его в том, что родителям будет возвращаться до 50% стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря.

В Самарской области в проекте на данный момент участвует 10 лагерей. Но их число может вырасти — окончательный список сформируется к 5 июня. Чтобы получить возврат денежных средств, необходимо выполнить ряд условий.

Главное условие — оплата стоимости отдыха картой «Мир». Именно на нее придет кешбэк в течение 5 дней. Банк компенсирует до половины потраченных средств, но не более 20 тысяч рублей. Количество путевок, которые можно оплатить с одной карты, не ограничено.

Чтобы это стало возможным, необходимо присоединиться к программе лояльности на сайте платежной системы. А лагерь, в который приобретается путевка, должен быть партнером программы. Приглашение присоединиться к акции получили все лагеря в стране, их полный и пополняемый список публикуется на сайте мирпутешествий.рф.

Еще одно условие: заезд должен завершиться не позднее 15 сентября 2021 года. Впрочем, по сведениям ФАН, этот пункт впоследствии может быть скорректирован в сторону продления на протяжении всего осеннего периода.

В случае, если кто-то решит отказаться от путевки, система вернет оставшуюся часть средств.

Ранее ФАН сообщал, что детские лагеря в Самарской области в 2021 году будут работать в режиме обсервации.

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самара самарская область кешбэк летний отдых
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Все новости / Общество / Родителям школьников в Самаре вернут 50% стоимости путевок в лагеря, но не всем
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