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27 мая 12:46
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:43
Происшествия
В Петербурге у гражданина Кувейта похитили 22 дивана
12:43
Общество
Авиакомпания Brussels Airlines будет летать в Москву и Петербург мимо Белоруссии
12:40
Шоу-бизнес
Алана Мамаева ответила назвавшей ее эскортницей Виктории Боне
12:40
Происшествия
Сын пострадавшего в перестрелке на матче в Приморье рассказал о причинах конфликта
12:39
Общество
Эфир: Что ждет юг России после исчезновения Каспийского моря
12:38
Происшествия
Правоохранители наведались с проверкой в агентство госимущества Красноярского края
12:38
Экономика
ЦБ РФ объяснил необходимость сворачивания антикризисных мер
12:37
Происшествия
Мыши съели провода и устроили пожар в доме на востоке Австралии
12:37
Общество
Эстония собирается прервать прямое авиасообщение сообщение с Белоруссией
12:37
Общество
В России отменили обязательный экзамен по математике
12:37
Происшествия
Суд не станет рассматривать жалобу на приговор Соболь
12:36
Шоу-бизнес
Пугачева рассказала о травле Орбакайте
12:33
Общество
Учителей освободили от сдачи теста на коронавирус перед ЕГЭ
12:32
Политика
Суд обязал советника главы МИД Украины опровергнуть ложные обвинения в адрес Медведчука
12:31
Происшествия
Детский омбудсмен сообщила о травле девочки, над которой надругалась старшеклассница
12:31
Общество
ФАН выяснил причину приезда делегации из Германии в Крым
12:30
Шоу-бизнес
Экстремально похудевшему Александру Морозову отрежут лишнюю кожу
12:27
Шоу-бизнес
Лаура Джугелия раскрыла детали конфликта с Наргиз Закировой
12:24
Общество
Рособрнадзор допустил сдачу ЕГЭ в дистанционном формате в будущем
12:24
Экономика
Нефтекомпания Zoltav избавляется от активов «Корсарнефти»
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Самаре не грозит лихорадка Западного Нила: в городе массово уничтожают комаров

Общество
Самаре не грозит лихорадка Западного Нила: в городе массово уничтожают комаров
pixabay.com

Самара, 27 мая. Массовая обработка общественных пространств от кровососущих насекомых стартовала в областном центре. Дезинсекторы ночами обрабатывают парки, скверы, бульвары, набережную Волги. По уверениям чиновников, людям и животным распрыскиваемые химикаты не опасны.

А вот комары, если их не травить в период размножения, могут принести жителям города не только дискомфорт и волдыри на коже, но и некоторые болезни.

«Комары и другие кровососущие насекомые могут являться переносчиками опасных заболеваний, например малярии и лихорадки Западного Нила», — заявил Леонид Дюгаев, отвечающий в администрации Самары за благоустройство и озеленение.

Общая площадь территорий, которые подвергнутся обработке от комаров, составит 210 гектаров. На волжской набережной работы должны завершиться к концу мая, затем они будут повторены в середине июня и в течение июля.

Инсектицидная обработка парков предполагается однократная — до конца текущего месяца. После чего службы благоустройства приступят к борьбе с комарами в скверах, бульварах и на аллеях городских площадей.

По мнению жителей города, этот процесс следовало начать куда раньше.

«В Загородном парке из-за комаров можно передвигаться только бегом или укутанным с ног до головы», — пишет пользователь с ником Alexnix.

Другие комментаторы сообщают об аналогичной ситуации и по прочим адресам — в частности, в сквере Фадеева, на Полевом спуске и др.

Ранее ФАН сообщал о начавшихся работах по благоустройству улицы Куйбышева в Самаре.

 

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самара благоустройство
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Все новости / Общество / Самаре не грозит лихорадка Западного Нила: в городе массово уничтожают комаров
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