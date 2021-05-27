Самаре не грозит лихорадка Западного Нила: в городе массово уничтожают комаров

Самара, 27 мая. Массовая обработка общественных пространств от кровососущих насекомых стартовала в областном центре. Дезинсекторы ночами обрабатывают парки, скверы, бульвары, набережную Волги. По уверениям чиновников, людям и животным распрыскиваемые химикаты не опасны.

А вот комары, если их не травить в период размножения, могут принести жителям города не только дискомфорт и волдыри на коже, но и некоторые болезни.

«Комары и другие кровососущие насекомые могут являться переносчиками опасных заболеваний, например малярии и лихорадки Западного Нила», — заявил Леонид Дюгаев, отвечающий в администрации Самары за благоустройство и озеленение.

Общая площадь территорий, которые подвергнутся обработке от комаров, составит 210 гектаров. На волжской набережной работы должны завершиться к концу мая, затем они будут повторены в середине июня и в течение июля.

Инсектицидная обработка парков предполагается однократная — до конца текущего месяца. После чего службы благоустройства приступят к борьбе с комарами в скверах, бульварах и на аллеях городских площадей.

По мнению жителей города, этот процесс следовало начать куда раньше.

«В Загородном парке из-за комаров можно передвигаться только бегом или укутанным с ног до головы», — пишет пользователь с ником Alexnix.

Другие комментаторы сообщают об аналогичной ситуации и по прочим адресам — в частности, в сквере Фадеева, на Полевом спуске и др.

Ранее ФАН сообщал о начавшихся работах по благоустройству улицы Куйбышева в Самаре.