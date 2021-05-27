Субсидии за патриотизм: самарские первокурсники получат в сентябре по 10 тысяч рублей

Самара, 27 мая. Дополнительную субсидию от правительства региона получат выпускники самарских школ и средних специальных учебных заведений. Они смогут рассчитывать на единовременную выплату в 10 тысяч рублей. Но при соблюдении определенных условий.

Эта субсидия призвана стимулировать самарских выпускников продолжать обучение в вузах своего региона. Соответственно, 10 тысяч получат не все вчерашние школьники или студенты колледжей, а только те из них, кто предстоящим летом поступит в вузы Самарской области.

Механизм получения выплат еще не отработан, но предполагается, что заявление можно будет подать через сайт Госуслуг. При этом, если адресату субсидии еще не исполнилось 18 (а подавляющему большинству выпускников 11-х классов в этом году должно быть по 17 лет), заявление будет подавать кто-то из родителей с данными своей банковской карты. Если претендент на выплату уже достиг совершеннолетия (это скорее вариант для выпускников ссузов), - он заполнит анкету самостоятельно с собственными реквизитами для выплаты.

Примерно уже подсчитано, что первокурсников в этом году будет 31,5 тысячи человек. Исходя из этого, зарезервирован соответствующий объем средств (315 миллионов рублей) в областном бюджете. Перечисления должны прийти на карты получателей в сентябре 2021 года.

Ранее ФАН сообщал о том, что 35 тысяч рублей из бюджета Самарской области получит президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.