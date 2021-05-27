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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:13
Общество
Председатель СК РФ оценил ход выполнения поручений по обеспечению безопасности школ
11:12
Общество
Авиакомпания «Белавиа» отменяет рейсы в Калининград
11:09
Экономика
Эфир: Покупать или продавать? Что будет с ценами на автомобили в России
11:08
Происшествия
Появилось видео столкновения автобуса со столбом на юго-западе Петербурга
11:08
Армия
В Погранслужбе ФСБ РФ фиксируют увеличение активности НАТО у границ России
11:07
Происшествия
Истребитель рухнул на жилой квартал в американском штате Невада
11:06
Экономика
Крупный ритейлер испытывает сложности с магазинами в Дагестане
11:06
Политика
Антипов объяснил, почему юристам бессмысленно рассматривать реконструкцию МН17
11:04
Шоу-бизнес
Дава займет гримерку Бузовой на шоу «Дом-2»
11:04
Армия
Ереван обнародовал фамилии шести плененных армянских военных
11:03
Политика
Захарова: посольство РФ постоянно контактирует с родителями Сапеги
11:02
Политика
Профессор Клепацкий заявил о низком культурном уровне президента Польши
11:02
Происшествия
Наехавший на столб автобус в Петербурге принадлежит управлению городского транспорта
11:00
Происшествия
ФАН публикует фото с места ДТП в Петербурге, где перевернулся автобус
10:59
Шоу-бизнес
Актриса Мария Порошина рассказала о воспитании пятерых детей
10:58
Общество
Беглов возложил цветы к памятнику Петра I на День города в Петербурге
10:58
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 27 мая, праздники, факты, люди
10:56
Экономика
АвтоВАЗ сообщил о планах отказаться от выпуска Lada Vesta
10:55
Политика
Житель Белоруссии рассказал об отношении населения страны к аресту Протасевича
10:54
Происшествия
Суд отменил приговор калининградским врачам по делу о смерти младенца
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Субсидии за патриотизм: самарские первокурсники получат в сентябре по 10 тысяч рублей

Общество
Субсидии за патриотизм: самарские первокурсники получат в сентябре по 10 тысяч рублей
permkrai.ru  /  Администрация губернатора Пермского края

Самара, 27 мая. Дополнительную субсидию от правительства региона получат выпускники самарских школ и средних специальных учебных заведений. Они смогут рассчитывать на единовременную выплату в 10 тысяч рублей. Но при соблюдении определенных условий.

Эта субсидия призвана стимулировать самарских выпускников продолжать обучение в вузах своего региона. Соответственно, 10 тысяч получат не все вчерашние школьники или студенты колледжей, а только те из них, кто предстоящим летом поступит в вузы Самарской области.

Механизм получения выплат еще не отработан, но предполагается, что заявление можно будет подать через сайт Госуслуг. При этом, если адресату субсидии еще не исполнилось 18 (а подавляющему большинству выпускников 11-х классов в этом году должно быть по 17 лет), заявление будет подавать кто-то из родителей с данными своей банковской карты. Если претендент на выплату уже достиг совершеннолетия (это скорее вариант для выпускников ссузов), - он заполнит анкету самостоятельно с собственными реквизитами для выплаты.

Примерно уже подсчитано, что первокурсников в этом году будет 31,5 тысячи человек. Исходя из этого, зарезервирован соответствующий объем средств (315 миллионов рублей) в областном бюджете. Перечисления должны прийти на карты получателей в сентябре 2021 года.

Ранее ФАН сообщал о том, что 35 тысяч рублей из бюджета Самарской области получит президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

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самара студенты субсидии образование выпускники самарская область
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Все новости / Общество / Субсидии за патриотизм: самарские первокурсники получат в сентябре по 10 тысяч рублей
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