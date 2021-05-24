Провода — под землю, каштаны вместо тополей: в Самаре преобразится центральная улица

Самара, 24 мая. В областном центре начали работы по реконструкции центральной улицы города — улицы Куйбышева. Ее внешний вид преобразится за счет смены деревьев и избавления от проводов.

Система освещения улицы будет смонтирована по современному — электрические кабели от одного фонарного столба к другому больше не будут идти по воздуху, их упрячут под землю. Впрочем, совсем избавиться от проводов пока не удастся — здесь ходят троллейбусы, и контактная сеть эксплуатируется, ее в ходе работ обновят.

Годичное тестирование электробуса, которому не требуются провода, пока, судя по всему, не убедило городские власти в преимуществах этого вида транспорта — машину отправили назад производителю. Так что провода в центре города пока еще понадобятся.

Старые тополя, которым в последние годы регулярно купировали крону, будут спилены. Взамен 47 аварийно опасных деревьев, к тому же дающих пух в мае-июне, высадят почти вдвое больше каштанов.

Кроме того, на тротуарах появятся кадки с более чем трехметровыми туями в количестве 61 штуки. Цветы будут украшать улицу в кашпо на ограждениях, в вазонах на тротуаре, в земляных клумбах.

Дорожное покрытие будет заменено на протяжении двух кварталов от площади Революции до улицы Некрасовской.

Рабочие говорят о том, что постоянно испытывают затруднения, так как, копая землю, регулярно натыкаются на различные коммуникации, не все из которых помечены на плане. Тем не менее весь объем работ должен быть завершен к 15 августа.

Ранее ФАН сообщал о том, что улицу Куйбышева делали пешеходной 15 мая, когда в Самаре отмечали Ночь музеев.