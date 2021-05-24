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24 мая 11:46
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:39
Происшествия
В многодетной семье из 13 человек произошла поножовщина в Подмосковье
11:38
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Компания Google подала иск к Роскомнадзору. События дня
11:37
Экономика
Структура кредитования МСП изменилась в России
11:37
Происшествия
СК ходатайствует о продлении ареста обвиняемым в коррупции генералам МВД
11:37
Здоровье
Дагестанский диетолог назвала объем талии, грозящий диабетом и инфарктом
11:36
Общество
Коронавирус выявили у 8406 человек в РФ за сутки
11:36
Политика
Глава Ryanair заявил о присутствии КГБ на борту задержанного в Минске самолета
11:35
Происшествия
Сторож и крики жертв помешали вооруженному краснодарцу совершить изнасилование
11:34
Шоу-бизнес
Актриса Наталия Антонова потратила гонорар сына за съемки в «Бригаде» на еду
11:34
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Жители ЦАР попросили устроить дополнительные показы фильма «Турист»
11:33
Экономика
ПТС на праворульные авто будут получать по новой схеме в России
11:33
Происшествия
Угонщица из Флориды заставила полицейских гнаться за ней через несколько округов
11:33
Общество
Власти Приморья ввели режим ЧС во Владивостоке и ряде других территорий региона
11:32
Общество
Президент Татарстана получит 35 тысяч рублей из бюджета Самарской области
11:30
Технологии
Рогозин заявил о поддержке стартапов со стороны Роскосмоса
11:27
Происшествия
Рыбак загадочно исчез в Ленинградской области
11:26
Общество
Власти Подмосковья предупредили о смертельной опасности ландышей для людей и животных
11:25
Общество
Перечислены основные правила посещения Крыма украинцами летом 2021 года
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Президент Татарстана получит 35 тысяч рублей из бюджета Самарской области

Общество
Президент Татарстана получит 35 тысяч рублей из бюджета Самарской области
president.tatarstan.ru  /  Пресс-служба президента Татарстана

Самара, 24 мая. 35 тысяч рублей из бюджета соседнего региона получит президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Эта премия прилагается к почетному знаку «За вклад в укрепление дружбы народов».

Соответствующее постановление подписал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Почетный знак, как следует из текста нормативного документа, вручен главе Татарстана «за плодотворную деятельность, направленную на укрепление единства российской нации, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, укрепление мира, дружбы и сотрудничества между народами».

Как отмечают эксперты, Дмитрий Азаров и Рустам Минниханов уже не один год находятся в дружеских отношениях. В частности, президент Татарстана приезжал в Самару в 2018 году на открытие стадиона «Самара Арена», который строился силами ПСО «Казань».

При этом, как уже сообщал ФАН, в нынешнем году ГАУ СО «Самара Арена» через суд потребовало от застройщика из соседней республики устранения многочисленных недостатков, допущенных при возведении арены.

самара татарстан награда самарская область
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Все новости / Общество / Президент Татарстана получит 35 тысяч рублей из бюджета Самарской области
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