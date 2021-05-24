Президент Татарстана получит 35 тысяч рублей из бюджета Самарской области

Самара, 24 мая. 35 тысяч рублей из бюджета соседнего региона получит президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Эта премия прилагается к почетному знаку «За вклад в укрепление дружбы народов».

Соответствующее постановление подписал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Почетный знак, как следует из текста нормативного документа, вручен главе Татарстана «за плодотворную деятельность, направленную на укрепление единства российской нации, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, укрепление мира, дружбы и сотрудничества между народами».

Как отмечают эксперты, Дмитрий Азаров и Рустам Минниханов уже не один год находятся в дружеских отношениях. В частности, президент Татарстана приезжал в Самару в 2018 году на открытие стадиона «Самара Арена», который строился силами ПСО «Казань».

При этом, как уже сообщал ФАН, в нынешнем году ГАУ СО «Самара Арена» через суд потребовало от застройщика из соседней республики устранения многочисленных недостатков, допущенных при возведении арены.