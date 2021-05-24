Столики кафе на улицах Самары принесут прибыль в бюджет

Самара, 24 мая. В региональный закон о торговой деятельности будут внесены поправки. Они касаются возможности для заведений общепита выставлять столики на улицу. Депутаты Губернской думы, подготовившие законопроект, надеются исключить коррупционную составляющую из практики предоставления земельных участков под эти цели.

«Сейчас зачастую кафе и рестораны занимают тротуары или пешеходные зоны. Такие участки не поставлены на кадастровый учет. Поэтому муниципальные власти не могут сдать землю в аренду бизнесменам. Чиновники ищут другие механизмы размещения (например, предоставление части объекта дорожного хозяйства). Это приводит к риску нарушения законодательства», — утверждают авторы законопроекта.

Предполагается внести в нормативный акт возможность заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов для владельцев «капитальных» кафе и ресторанов. Благодаря этому городской бюджет получит возможность пополняться за счет отчислений от такого вида деятельности.

Ранее ФАН сообщал об ограничениях, прописанных для проведения выпускных вечеров летом 2021 года.