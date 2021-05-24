Субсидированный самолет и чартерные поезда свяжут Самару с Уфой

Самара, 24 мая. Межрегиональные маршруты стали предметом обсуждения на встрече с участием представителей власти и туристической индустрии, которая состоялась в столице Башкирии. О существующих возможностях и перспективах рассказал Артур Абдрашитов, руководитель департамента туризма Самарской области.

«В самое ближайшее время Самара и Уфа должны соединиться не только регулярными поездами, но и чартерными, и общими усилиями мы будем наполнять их туристами», — заявил чиновник.

Буквально на днях запущены субсидированные авиаперевозки между столицами соседних регионов. Самолет ATR72 летает дважды в неделю — по понедельникам и пятницам. Отправление из аэропорта Курумоч — в 14:10, время в пути — 1 ч 25 мин. Обратно борт вылетает в 17:25 и находится в воздухе на 10 минут меньше.

Как выяснил ФАН, на сайте перевозчика невозвратный билет на сегодняшний рейс из Самары стоит 2641 рубль. А вот если сегодня приобрести билет на пятницу, то он обойдется всего в 941 рубль. Из Уфы на обе ближайшие даты полет оценен в 1741 рубль.

Для сравнения — билет в плацкартный вагон поезда между этими городами стоит в среднем чуть более 1000 рублей, в купе — в районе 1500 рублей.

Ранее ФАН сообщал о намерении РЖД запустить тестовые рейсы скоростного поезда «Ласточка» между станциями Самара и Жигулевское море.