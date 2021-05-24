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10:13
Общество
Умер заслуженный тренер СССР Дмитрий Миндиашвили
10:12
Происшествия
Генпрокуратура передала материалы дела Гагиева в суд
10:11
Экономика
Индекс Мосбиржи показал рост на старте торгов 24 мая
10:11
Происшествия
Мужчина погиб после падения с восьмого этажа дома на юге Петербурга
10:10
Общество
Жители сел под Ульяновском пожаловались на нашествие мошек
10:09
Общество
Не стать обманутым: как отметить Всемирный день без табака в 2021 году
10:09
Происшествия
Злоумышленник с пистолетом сжалился и передумал насиловать студентку из Петербурга
10:07
Происшествия
Труп петербурженки нашли в квартире на Красноармейской
10:03
Общество
Турция может отказаться от ПЦР-тестирования россиян на COVID-19
10:00
Происшествия
Пожарные спасли запертых в горящей квартире детей под Новосибирском
10:00
Общество
Романтик 70-х: ФАН вспомнил лучшие роли актера Евгения Киндинова в его день рождения
10:00
Расследования
«Истинно-православная церковь» — московская секта оккультистов. Расследование ФАН
10:00
Общество
Нужно ли отвечать на оскорбления в интернете. Колонка Александра Мясникова
09:58
Общество
Курские пожарные спасли человека из горящего дома на улице Ухтомского
09:58
Экономика
Целевые выплаты на приобретение продуктов могут появиться в России
09:58
Экономика
Налогообложение платежей за ущерб экологии могут отменить в России
09:57
Общество
Ремонт ростовских ливневок хотят включить в госпрограмму по оздоровлению Дона
09:55
Происшествия
Алтайский судья получил 4,5 млн рублей от предпринимателя за «нужные» решения
09:55
Происшествия
Упавшего на рельсы в петербургском метро пассажира успели спасти
09:49
Политика
Посадку рейса Ryanair в Минске обсудят в медиацентре «Патриот»
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Субсидированный самолет и чартерные поезда свяжут Самару с Уфой

Общество
Субсидированный самолет и чартерные поезда свяжут Самару с Уфой
wikipedia.org  /  Gleb Osokin / CC BY-SA 3.0

Самара, 24 мая. Межрегиональные маршруты стали предметом обсуждения на встрече с участием представителей власти и туристической индустрии, которая состоялась в столице Башкирии. О существующих возможностях и перспективах рассказал Артур Абдрашитов, руководитель департамента туризма Самарской области.

«В самое ближайшее время Самара и Уфа должны соединиться не только регулярными поездами, но и чартерными, и общими усилиями мы будем наполнять их туристами», — заявил чиновник.

Буквально на днях запущены субсидированные авиаперевозки между столицами соседних регионов. Самолет ATR72 летает дважды в неделю — по понедельникам и пятницам. Отправление из аэропорта Курумоч — в 14:10, время в пути — 1 ч 25 мин. Обратно борт вылетает в 17:25 и находится в воздухе на 10 минут меньше.

Как выяснил ФАН, на сайте перевозчика невозвратный билет на сегодняшний рейс из Самары стоит 2641 рубль. А вот если сегодня приобрести билет на пятницу, то он обойдется всего в 941 рубль. Из Уфы на обе ближайшие даты полет оценен в 1741 рубль.

Для сравнения — билет в плацкартный вагон поезда между этими городами стоит в среднем чуть более 1000 рублей, в купе — в районе 1500 рублей.

Ранее ФАН сообщал о намерении РЖД запустить тестовые рейсы скоростного поезда «Ласточка» между станциями Самара и Жигулевское море.

самара уфа башкортостан самолеты самарская область поезда
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