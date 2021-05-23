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Тринадцать человек стали жертвами извержения гигантского вулкана в ДР Конго
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Ближний Восток
Семь станций за полгода: почему власти Дубая активно развивают метрополитен
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Футуролог усомнился в массовой потере рабочих мест из-за внедрения роботов
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ФАН-ТВ
Эдвард Чесноков: патриотизм — это не просто Георгиевские ленточки
21:52
Происшествия
Пенсионерка погибла под колесами поезда в Туле
21:49
Африка
Следователи начали расшифровку черного ящика разбившегося самолета ВВС Нигерии
21:35
ЦАР
Жители ЦАР отказываются от помощи ООН и просят армию обеспечить безопасность выборов
21:31
Общество
Доктор Агапкин рассказал о пользе макарон
21:28
ЦАР
Политолог из США назвал причины «хищнических аппетитов» Франции в отношении ЦАР и РФ
21:28
Общество
Финский политолог Бекман высказал мнение о маршале Маннергейме
21:19
Общество
Стас Барецкий призвал женщин худеть и перестать есть гамбургеры
21:15
Ближний Восток
Президент Ирака: более 150 млрд долларов были вывезены за рубеж после вторжения США
21:15
Политика
Эксперты обрисовали ситуацию на Украине вокруг арестованного Медведчука
21:11
Африка
Неспящий убийца: как вулкан превратил жизнь двух африканских народов в ад
21:09
Общество
Жилье для переселенцев из аварийных домов в Самаре никто строить не хочет
21:06
ЦАР
Центральноафриканская диаспора во Франции провела демонстрацию в поддержку России
21:05
Шоу-бизнес
Стас Пьеха назвал отличие Манижи от других представителей России на Евровидении
21:04
Экономика
Экономист предсказал Киеву проблемы из-за земельной реформы
21:02
Армия
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Жилье для переселенцев из аварийных домов в Самаре никто строить не хочет

Общество
Жилье для переселенцев из аварийных домов в Самаре никто строить не хочет
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Самара, 23 мая. Жилье для переселенцев из аварийных домов в регионе строить некому. Аукцион, на котором должны были подыскать застройщика под эти задачи, не состоялся. Потому что на него никто не заявился.

Как стало известно ФАН, всех потенциальных участников торгов отпугнула предложенная цена контракта — 48,6 тысячи рублей за квадратный метр жилья. В региональной Общественной палате по местному самоуправлению, строительству и ЖКХ сообщили, что застройщики готовы участвовать в аукционе, если цена будет не ниже 54 тысяч рублей за «квадрат».

В настоящее время жителям аварийных домов для переселения предлагаются площади маневренного фонда в поселке Озерном. Большинство граждан отказываются от этого варианта, так как сам поселок находится далеко от основной части города, не связан с ним маршрутами общественного транспорта, а качество жилья приводит людей в ужас.

Из-за этого многие остаются обитать в домах, признанных аварийными. В этом году в Самаре в течение месяца дважды обрушивались стены домов, в которых проживали люди. От переселения в маневренный фонд в Озерном они отказались.

Чиновники уверяют, что будут продолжать переговоры с потенциальными застройщиками с целью достижения компромисса.

самара жилье строительство самарская область
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