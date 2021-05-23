Жилье для переселенцев из аварийных домов в Самаре никто строить не хочет

Самара, 23 мая. Жилье для переселенцев из аварийных домов в регионе строить некому. Аукцион, на котором должны были подыскать застройщика под эти задачи, не состоялся. Потому что на него никто не заявился.

Как стало известно ФАН, всех потенциальных участников торгов отпугнула предложенная цена контракта — 48,6 тысячи рублей за квадратный метр жилья. В региональной Общественной палате по местному самоуправлению, строительству и ЖКХ сообщили, что застройщики готовы участвовать в аукционе, если цена будет не ниже 54 тысяч рублей за «квадрат».

В настоящее время жителям аварийных домов для переселения предлагаются площади маневренного фонда в поселке Озерном. Большинство граждан отказываются от этого варианта, так как сам поселок находится далеко от основной части города, не связан с ним маршрутами общественного транспорта, а качество жилья приводит людей в ужас.

Из-за этого многие остаются обитать в домах, признанных аварийными. В этом году в Самаре в течение месяца дважды обрушивались стены домов, в которых проживали люди. От переселения в маневренный фонд в Озерном они отказались.

Чиновники уверяют, что будут продолжать переговоры с потенциальными застройщиками с целью достижения компромисса.