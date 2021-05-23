Поезд «Ласточка» протестируют между Самарой и Жигулевским морем

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
23 мая 19:03
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:00
ФАН-ТВ
«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Светлана Журова
19:00
Ближний Восток
ОАЭ подали заявку на проведение конференции ООН по изменению климата
19:00
Шоу-бизнес
«Хороший результат или провал»: Музыкальный критик Бабичев об итогах Евровидения
18:54
Шоу-бизнес
Анастасия Стоцкая объяснила, почему два года молчала о разводе
18:51
Шоу-бизнес
Елена Воробей потратила огромную сумму для спасения дочери от инвалидности
18:51
Общество
Развод с Меган Маркл назвали единственным условием для примирения Уильяма и Гарри
18:50
Армия
Экипажи ВВС Польши поднялись в небо на советских Су-17 для участия в учениях НАТО
18:46
Происшествия
Пять человек погибли при извержении вулкана Ньирагонго на востоке ДР Конго
18:45
Происшествия
В поселке Лонгъюган загорелся жилой дом
18:43
Общество
Роспотребнадзор оценивает актуальность разработки вакцины от коклюша
18:41
Армия
Полковник Кнутов рассказал, как российский флот обошел оборону НАТО
18:38
Общество
ФАН собрал топ лучших мест в Крыму, куда стоит отправиться на отдых с палатками
18:37
Экономика
Технический комитет ОПЕК+ соберется 31 мая
18:36
Политика
Польша хочет вынести вопрос о задержании Протасевича на заседание СЕ
18:36
Общество
Синоптик рассказал, какая погода ожидается в Москве 1 июня
18:36
Общество
Экс-секретарь Елизаветы II рассказал о странных правилах королевской семьи
18:34
Политика
Глава Еврокомиссии высказалась об инциденте с самолетом в Белоруссии
18:34
Экономика
Эксперты оценили затраты россиян на приобретение автомобилей в апреле
18:34
Шоу-бизнес
Дочь певицы Ирины Салтыковой рассказала, как врачи собирали ее лицо по частям
18:34
Общество
Итоги первого этапа реализации нацпроекта «Производительность труда» подвели на Дону
Все новости
23 мая 19:03
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:00
ФАН-ТВ
«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Светлана Журова
19:00
Ближний Восток
ОАЭ подали заявку на проведение конференции ООН по изменению климата
19:00
Шоу-бизнес
«Хороший результат или провал»: Музыкальный критик Бабичев об итогах Евровидения
18:54
Шоу-бизнес
Анастасия Стоцкая объяснила, почему два года молчала о разводе
18:51
Шоу-бизнес
Елена Воробей потратила огромную сумму для спасения дочери от инвалидности
18:51
Общество
Развод с Меган Маркл назвали единственным условием для примирения Уильяма и Гарри
18:50
Армия
Экипажи ВВС Польши поднялись в небо на советских Су-17 для участия в учениях НАТО
18:46
Происшествия
Пять человек погибли при извержении вулкана Ньирагонго на востоке ДР Конго
18:45
Происшествия
В поселке Лонгъюган загорелся жилой дом
18:43
Общество
Роспотребнадзор оценивает актуальность разработки вакцины от коклюша
18:41
Армия
Полковник Кнутов рассказал, как российский флот обошел оборону НАТО
18:38
Общество
ФАН собрал топ лучших мест в Крыму, куда стоит отправиться на отдых с палатками
18:37
Экономика
Технический комитет ОПЕК+ соберется 31 мая
18:36
Политика
Польша хочет вынести вопрос о задержании Протасевича на заседание СЕ
18:36
Общество
Синоптик рассказал, какая погода ожидается в Москве 1 июня
18:36
Общество
Экс-секретарь Елизаветы II рассказал о странных правилах королевской семьи
18:34
Политика
Глава Еврокомиссии высказалась об инциденте с самолетом в Белоруссии
18:34
Экономика
Эксперты оценили затраты россиян на приобретение автомобилей в апреле
18:34
Шоу-бизнес
Дочь певицы Ирины Салтыковой рассказала, как врачи собирали ее лицо по частям
18:34
Общество
Итоги первого этапа реализации нацпроекта «Производительность труда» подвели на Дону
Все новости

Поезд «Ласточка» протестируют между Самарой и Жигулевским морем

Общество
Поезд «Ласточка» протестируют между Самарой и Жигулевским морем
gov39.ru  /  Пресс-служба правительства Калининградской области

Самара, 23 мая. Два крупнейших города региона может связать скоростное железнодорожное сообщение. Между станциями Самара и Жигулевское море планируют запустить поезд «Ласточка». Пока он будет действовать в тестовом режиме.

Справка ФАН: в настоящее время между Самарой и Жигулевским морем ходит два электропоезда ЭД4М, один — со всеми остановками (время в пути в среднем 2 часа 15 минут), и один экспресс (в дороге чуть более полутора часов).

Станция Жигулевское море находится на окраине Тольятти, в поселке Шлюзовой, вдали от основных жилых массивов. По этой причине абсолютное большинство пассажиров предпочитают добираться от Самары до Тольятти автобусами.

При этом существует тупиковая железнодорожная ветка между Жигулевским морем и станцией Тольятти в Автозаводском районе. Поезд дальнего следования преодолевает этот путь в течение 40 минут. А сам вокзал находится ближе к корпусам Волжского автозавода, в стороне от жилой застройки. В последние два десятка лет неоднократно предпринимались попытки организовать ускоренное железнодорожное сообщение между Самарой и Тольятти, но крайне неудобная логистика не способствовала популярности таких маршрутов.

Как полагают местные жители, «Ласточка» до Жигулевского моря вряд ли кардинально изменит ситуацию.

«Не очень понимаю, что можно тестировать на маршруте Самара — Жигулевское море. Даже если «Ласточка» будет пролетать весь маршрут за час, дальше пассажирам надо будет пересаживаться на автобусы и куда большее время добираться до дома. Проблема не в подвижном составе, а в том, где в Тольятти расположены вокзалы, и как к ним организован подвоз городским транспортом. Надо менять всю инфраструктуру», — высказал ФАН свое мнение Дмитрий З., житель Тольятти.

Прежде в регионе озвучивались планы обустройства транспортно-пересадочных узлов Липяги (в г. Новокуйбышевске) и Ягодная (поселок Крутые Ключи) и запуска скоростного железнодорожного сообщения между Новокуйбышевском, Самарой, аэропортом Курумоч и Тольятти. Этот проект должен быть реализован в рамках развития Самарско-Тольяттинской агломерации. Но пока до конкретики в этом направлении дело не дошло.

Ранее ФАН сообщал о тестовом рейсе поезда «Ласточка» между Саранском, Пензой и Самарой.

самара тольятти ржд общественный транспорт самарская область электропоезд
Комментировать
Самое популярное
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 202360 21 мая 2021
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Общество 74692 21 мая 2021
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
В Китае рассказали, как пилот Су-27 жестко «научил вежливости» наглых моряков ВМС США
Армия 63297 21 мая 2021
В Китае рассказали, как пилот Су-27 жестко «научил вежливости» наглых моряков ВМС США
Новая газовая стратегия России положит конец капризам Европы
Экономика 50165 21 мая 2021
Новая газовая стратегия России положит конец капризам Европы
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Армия 47032 22 мая 2021
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Все новости / Общество / Поезд «Ласточка» протестируют между Самарой и Жигулевским морем
Рейтинг@Mail.ru