Поезд «Ласточка» протестируют между Самарой и Жигулевским морем

Самара, 23 мая. Два крупнейших города региона может связать скоростное железнодорожное сообщение. Между станциями Самара и Жигулевское море планируют запустить поезд «Ласточка». Пока он будет действовать в тестовом режиме.

Справка ФАН: в настоящее время между Самарой и Жигулевским морем ходит два электропоезда ЭД4М, один — со всеми остановками (время в пути в среднем 2 часа 15 минут), и один экспресс (в дороге чуть более полутора часов).

Станция Жигулевское море находится на окраине Тольятти, в поселке Шлюзовой, вдали от основных жилых массивов. По этой причине абсолютное большинство пассажиров предпочитают добираться от Самары до Тольятти автобусами.

При этом существует тупиковая железнодорожная ветка между Жигулевским морем и станцией Тольятти в Автозаводском районе. Поезд дальнего следования преодолевает этот путь в течение 40 минут. А сам вокзал находится ближе к корпусам Волжского автозавода, в стороне от жилой застройки. В последние два десятка лет неоднократно предпринимались попытки организовать ускоренное железнодорожное сообщение между Самарой и Тольятти, но крайне неудобная логистика не способствовала популярности таких маршрутов.

Как полагают местные жители, «Ласточка» до Жигулевского моря вряд ли кардинально изменит ситуацию.

«Не очень понимаю, что можно тестировать на маршруте Самара — Жигулевское море. Даже если «Ласточка» будет пролетать весь маршрут за час, дальше пассажирам надо будет пересаживаться на автобусы и куда большее время добираться до дома. Проблема не в подвижном составе, а в том, где в Тольятти расположены вокзалы, и как к ним организован подвоз городским транспортом. Надо менять всю инфраструктуру», — высказал ФАН свое мнение Дмитрий З., житель Тольятти.

Прежде в регионе озвучивались планы обустройства транспортно-пересадочных узлов Липяги (в г. Новокуйбышевске) и Ягодная (поселок Крутые Ключи) и запуска скоростного железнодорожного сообщения между Новокуйбышевском, Самарой, аэропортом Курумоч и Тольятти. Этот проект должен быть реализован в рамках развития Самарско-Тольяттинской агломерации. Но пока до конкретики в этом направлении дело не дошло.

Ранее ФАН сообщал о тестовом рейсе поезда «Ласточка» между Саранском, Пензой и Самарой.