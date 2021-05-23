Сроки реконструкции детской инфекционной больницы в Самаре будут ускорены

Самара, 23 мая. Реконструкцию областной детской инфекционной больницы удастся произвести ускоренными темпами. Это станет возможным благодаря дополнительному финансированию из федерального бюджета.

В рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения» Правительство РФ перераспределило 1,8 млрд рублей на строительство и реконструкцию лечебных учреждений в ряде регионов России. Благодаря этому ГБУЗ «Самарская областная детская инфекционная больница» получит почти в 10 раз больше федеральных средств, чем было запланировано.

Также по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова удалось согласовать получение первого транша уже в 2021 году, хотя изначально первые поступления предполагались в 2022-м.

«Вопрос о реконструкции больницы и строительстве нового корпуса стоял давно. Однако федеральная поддержка была выделена только на следующий год. Тогда мы обратились с письмом на имя Президента России Владимира Владимировича Путина о переносе софинансирования на этот год, учитывая большую значимость. По поручению губернатора я обсудил этот вопрос в Минфине РФ», — рассказал о проделанной работе депутат Госдумы от самарского региона Леонид Симановский.

По словам парламентария, помимо реконструкции существующих корпусов, будет построено новое здание, способное вместить до сотни маленьких пациентов.

Ранее ФАН сообщал, что благодаря выделению дополнительных федеральных средств в Самаре удалось ускорить строительство моста через реку Сок.