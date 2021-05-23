Сроки реконструкции детской инфекционной больницы в Самаре будут ускорены

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
23 мая 16:00
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:59
Общество
Названы три скрытые причины хронической усталости
15:58
Общество
Алтайским врачам удалось спасти новорожденную девочку с редкой патологией
15:56
Армия
Военнослужащие ВС РФ отработали действия в условиях радиоэлектронного подавления
15:53
Шоу-бизнес
Страдавший от наркозависимости племянник Аллы Пугачевой крестил дочь
15:52
Армия
В NI рассказали о намерениях США создать самый совершенный бомбардировщик в мире
15:47
Экономика
«Газпром нефть» сделает упор на нефтехимию
15:47
Общество
Раскол в партии «Зеленых»: есть ли у политсилы шанс выжить и избраться в Госдуму
15:45
Общество
Топ-5 фильмов с роскошной Ларисой Гузеевой
15:44
Происшествия
Администрация района под Томском бездействовала после жалоб жителей на бродячих собак
15:43
Экономика
Кроссовер Terrain 2022 от GMC растет в цене
15:43
Шоу-бизнес
Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, как молодо выглядеть в 50 лет
15:42
Политика
Зеленский назвал достойным выступление группы Go-A в финале Евровидения
15:41
Общество
Богатая история, но бедные люди: как живут устюжане
15:41
Экономика
Авторынок пополнится новыми версиями кроссоверов Q7 и Q8 от Audi
15:41
Общество
Московский врач рассказал, как долго у пациентов могут оставаться проявления COVID-19
15:39
Происшествия
Спасатели нашли на месте крушения фуникулера в Италии тела девяти человек
15:39
Политика
Бывший украинский министр считает, что Киев «начинает терять» Донбасс
15:38
Новости Сирии
Президентские выборы в Сирии пройдут на фоне дополнительных антикоронавирусных мер
15:36
Шоу-бизнес
Лазарев назвал сильную и слабую стороны выступления Манижи на Евровидении
15:33
Общество
Член ОП РФ рассказал о финансировании «Земского съезда» фондом NED
Все новости
23 мая 16:00
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:59
Общество
Названы три скрытые причины хронической усталости
15:58
Общество
Алтайским врачам удалось спасти новорожденную девочку с редкой патологией
15:56
Армия
Военнослужащие ВС РФ отработали действия в условиях радиоэлектронного подавления
15:53
Шоу-бизнес
Страдавший от наркозависимости племянник Аллы Пугачевой крестил дочь
15:52
Армия
В NI рассказали о намерениях США создать самый совершенный бомбардировщик в мире
15:47
Экономика
«Газпром нефть» сделает упор на нефтехимию
15:47
Общество
Раскол в партии «Зеленых»: есть ли у политсилы шанс выжить и избраться в Госдуму
15:45
Общество
Топ-5 фильмов с роскошной Ларисой Гузеевой
15:44
Происшествия
Администрация района под Томском бездействовала после жалоб жителей на бродячих собак
15:43
Экономика
Кроссовер Terrain 2022 от GMC растет в цене
15:43
Шоу-бизнес
Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, как молодо выглядеть в 50 лет
15:42
Политика
Зеленский назвал достойным выступление группы Go-A в финале Евровидения
15:41
Общество
Богатая история, но бедные люди: как живут устюжане
15:41
Экономика
Авторынок пополнится новыми версиями кроссоверов Q7 и Q8 от Audi
15:41
Общество
Московский врач рассказал, как долго у пациентов могут оставаться проявления COVID-19
15:39
Происшествия
Спасатели нашли на месте крушения фуникулера в Италии тела девяти человек
15:39
Политика
Бывший украинский министр считает, что Киев «начинает терять» Донбасс
15:38
Новости Сирии
Президентские выборы в Сирии пройдут на фоне дополнительных антикоронавирусных мер
15:36
Шоу-бизнес
Лазарев назвал сильную и слабую стороны выступления Манижи на Евровидении
15:33
Общество
Член ОП РФ рассказал о финансировании «Земского съезда» фондом NED
Все новости

Сроки реконструкции детской инфекционной больницы в Самаре будут ускорены

Общество
Сроки реконструкции детской инфекционной больницы в Самаре будут ускорены
pr scr Яндекс.Карты  /  Pr Scr Яндекс.Карты

Самара, 23 мая. Реконструкцию областной детской инфекционной больницы удастся произвести ускоренными темпами. Это станет возможным благодаря дополнительному финансированию из федерального бюджета.

В рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения» Правительство РФ перераспределило 1,8 млрд рублей на строительство и реконструкцию лечебных учреждений в ряде регионов России. Благодаря этому ГБУЗ «Самарская областная детская инфекционная больница» получит почти в 10 раз больше федеральных средств, чем было запланировано.

Также по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова удалось согласовать получение первого транша уже в 2021 году, хотя изначально первые поступления предполагались в 2022-м.

«Вопрос о реконструкции больницы и строительстве нового корпуса стоял давно. Однако федеральная поддержка была выделена только на следующий год. Тогда мы обратились с письмом на имя Президента России Владимира Владимировича Путина о переносе софинансирования на этот год, учитывая большую значимость. По поручению губернатора я обсудил этот вопрос в Минфине РФ», — рассказал о проделанной работе депутат Госдумы от самарского региона Леонид Симановский.

По словам парламентария, помимо реконструкции существующих корпусов, будет построено новое здание, способное вместить до сотни маленьких пациентов.

Ранее ФАН сообщал, что благодаря выделению дополнительных федеральных средств в Самаре удалось ускорить строительство моста через реку Сок.

самара самарская область здравоохранение
Комментировать
Самое популярное
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 185545 21 мая 2021
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Общество 69670 21 мая 2021
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
В Китае рассказали, как пилот Су-27 жестко «научил вежливости» наглых моряков ВМС США
Армия 56693 21 мая 2021
В Китае рассказали, как пилот Су-27 жестко «научил вежливости» наглых моряков ВМС США
Новая газовая стратегия России положит конец капризам Европы
Экономика 46947 21 мая 2021
Новая газовая стратегия России положит конец капризам Европы
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Армия 39159 22 мая 2021
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Все новости / Общество / Сроки реконструкции детской инфекционной больницы в Самаре будут ускорены
Рейтинг@Mail.ru