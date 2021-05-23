Стерлядь, внесенная в Красную книгу, снова будет водиться в Волге у Самары

Самара, 23 мая. В регионе в рамках празднования Дня Волги в реку выпустили мальков стерляди, внесенной в Красную книгу, и сазана. В акции принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, о чем он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

«Каждый из нас должен всегда помнить, как важно беречь нашу жемчужину и природное достояние», — написал глава региона.

Губернатор сообщил, что в регионе проводятся мероприятия в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги». В частности, уже реконструированы очистные сооружения в Жигулевске, Октябрьске, Сызрани, в нынешнем году начнется строительство еще восьми объектов.

«Большую работу по защите Волги проводят надзорные органы, а также ученые-экологи, которые занимаются исследованием и сохранением экосистемы реки», — отметил Дмитрий Азаров.

Также губернатор поблагодарил волонтеров, которые помогают в очистке берегов Волги от мусора.

Ранее ФАН сообщал, что в Самарской области благоустроили территорию на вершине Царева кургана.