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23 мая 16:00
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:59
Общество
Названы три скрытые причины хронической усталости
15:58
Общество
Алтайским врачам удалось спасти новорожденную девочку с редкой патологией
15:56
Армия
Военнослужащие ВС РФ отработали действия в условиях радиоэлектронного подавления
15:53
Шоу-бизнес
Страдавший от наркозависимости племянник Аллы Пугачевой крестил дочь
15:52
Армия
В NI рассказали о намерениях США создать самый совершенный бомбардировщик в мире
15:47
Экономика
«Газпром нефть» сделает упор на нефтехимию
15:47
Общество
Раскол в партии «Зеленых»: есть ли у политсилы шанс выжить и избраться в Госдуму
15:45
Общество
Топ-5 фильмов с роскошной Ларисой Гузеевой
15:44
Происшествия
Администрация района под Томском бездействовала после жалоб жителей на бродячих собак
15:43
Экономика
Кроссовер Terrain 2022 от GMC растет в цене
15:43
Шоу-бизнес
Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, как молодо выглядеть в 50 лет
15:42
Политика
Зеленский назвал достойным выступление группы Go-A в финале Евровидения
15:41
Общество
Богатая история, но бедные люди: как живут устюжане
15:41
Экономика
Авторынок пополнится новыми версиями кроссоверов Q7 и Q8 от Audi
15:41
Общество
Московский врач рассказал, как долго у пациентов могут оставаться проявления COVID-19
15:39
Происшествия
Спасатели нашли на месте крушения фуникулера в Италии тела девяти человек
15:39
Политика
Бывший украинский министр считает, что Киев «начинает терять» Донбасс
15:38
Новости Сирии
Президентские выборы в Сирии пройдут на фоне дополнительных антикоронавирусных мер
15:36
Шоу-бизнес
Лазарев назвал сильную и слабую стороны выступления Манижи на Евровидении
15:33
Общество
Член ОП РФ рассказал о финансировании «Земского съезда» фондом NED
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Стерлядь, внесенная в Красную книгу, снова будет водиться в Волге у Самары

Общество
Стерлядь, внесенная в Красную книгу, снова будет водиться в Волге у Самары
instagram.com  /  Instagram-аккаунт губернатора Самарской области Дмитрия Азарова

Самара, 23 мая. В регионе в рамках празднования Дня Волги в реку выпустили мальков стерляди, внесенной в Красную книгу, и сазана. В акции принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, о чем он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

«Каждый из нас должен всегда помнить, как важно беречь нашу жемчужину и природное достояние», — написал глава региона.

Губернатор сообщил, что в регионе проводятся мероприятия в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги». В частности, уже реконструированы очистные сооружения в Жигулевске, Октябрьске, Сызрани, в нынешнем году начнется строительство еще восьми объектов.

«Большую работу по защите Волги проводят надзорные органы, а также ученые-экологи, которые занимаются исследованием и сохранением экосистемы реки», — отметил Дмитрий Азаров.

Также губернатор поблагодарил волонтеров, которые помогают в очистке берегов Волги от мусора.

Ранее ФАН сообщал, что в Самарской области благоустроили территорию на вершине Царева кургана.

самара самарская область вакцинация против COVID-19
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Все новости / Общество / Стерлядь, внесенная в Красную книгу, снова будет водиться в Волге у Самары
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