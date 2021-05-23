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новостей
14:28
Политика
Песков оценил отказ США от срыва «Северного потока — 2»
14:25
Политика
Американцы осудили Харрис за брезгливость после рукопожатия с главой Южной Кореи
14:25
Политика
Песков рассказал об обсуждении встречи Путина и Байдена
14:24
Экономика
Возвратный лизинг недвижимости предложили запретить в Минэкономразвития
14:23
Политика
Песков рассказал, когда появится информация о дате встречи Путина с Байденом
14:21
Политика
Песков указал на обозначенную Путиным константу мировоззрения страны
14:18
Политика
Песков назвал условие, при котором Москва готова обсуждать Крым с Киевом
14:18
ФАН-ТВ
Жители Конго спасаются от извержения вулкана. События дня
14:14
Общество
Двое бойцов-карликов покорили Сеть, побив по просмотрам Нурмагомедова с Макгрегором
14:14
Общество
Шутки кончились: вирусолог рассказал, как Роспотребнадзору продвинуть вакцинацию
14:13
Армия
В Израиле пообещали предотвратить атаки ХАМАС путем ликвидации лидеров движения
14:13
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко объяснила, почему Влад Топалов не будет «рвать» шоу-бизнес
14:11
Происшествия
Информация о «минировании» Шереметьево оказалась недостоверной
14:11
Армия
BI: США ждет полное фиаско в случае нападения на Крым
14:11
Ливия
Более тысячи делегатов из Туниса прибыли в Триполи — что произошло в Ливии 22 мая
14:10
США
В Алабаме отменили 27-летний запрет на занятия йогой в школах
14:09
Наука
Разработанный в России прибор может очищать воздух от коронавируса
14:09
Общество
Власти Индии в пятый раз продлевают карантинные меры из-за коронавируса
14:08
Происшествия
Полиция начала проверку по факту осквернения памятника ВОВ в Новороссийске
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Пятиэтажки в Самаре хотят надстроить до 9 этажей без выселения жильцов

Общество
Пятиэтажки в Самаре хотят надстроить до 9 этажей без выселения жильцов
Невские Новости  /  Юлия Медведева

Самара, 23 мая. Невиданное для региона техническое решение предложил один из застройщиков. Фирма предлагает «вырастить» из 5-этажных «ленинградок» дома в 9 этажей. Для эксперимента выбрано два десятка зданий.

В качестве пилотного проекта застройщик намерен нарастить 4 этажа над домом по улице Аксакова. Но, чтобы это стало реальностью, требуется согласие абсолютно всех собственников квартир в этом доме. По этому поводу глава компании встретился с местными жителями, чтобы изложить им преимущества такой «реновации».

Согласно проекту, по краям дома вырастут дополнительные стены шириной около трех метров, которые будут служить дополнительной опорой для четырех этажей, которые вознесутся над нынешними пятью. Причем выселения жильцов на время работ не потребуется. Либо им придется покинуть свои квартиры буквально на несколько дней в завершающей стадии строительства.

Как стало известно ФАН, далеко не все жильцы оценили новаторский проект. Кто-то опасается, что новая конструкция просто рухнет на прежние этажи. Дом состоит по сути из двух придвинутых вплотную друг к другу зданий, что нужно учитывать при распределении дополнительной нагрузки.

Но большинство жителей не прельщает перспектива в течение пары лет жить в эпицентре строительных работ. Шум, пыль от стройматериалов, постоянно подъезжающая и отъезжающая строительная техника — уже этого очевидного перечня достаточно, чтобы не обрадоваться «реновации». А впоследствии, как полагают жильцы, новые квартиры потребуют новых парковочных мест для автомобилей, территория же возле дома волшебным образом не увеличится.

Из плюсов — появление в доме лифта и обновление коммуникаций за счет застройщика, возможность несколько лет не платить за капремонт. Обещано и небольшое увеличение площади квартир, хотя непонятно, как это осуществить без выселения нынешних жильцов. Перевешивают ли эти плюсы вышеперечисленные минусы?

Чтобы подобная реконструкция состоялась, необходимо согласие не просто большинства собственников жилых помещений в доме, а абсолютно всех до единого. Реальность такого варианта в данный момент оценивается горожанами как чисто гипотетическая.

В комментариях к новости жители Самары удивляются необходимости надстраивать пятиэтажки, в то время как в городе еще достаточно одно-двухэтажных строений барачного типа, давно требующих сноса. Ряд пользователей Сети обратили внимание на то, что ООО, предложившее столь революционный проект, имеет двух учредителей, каждый из которых внес в уставный капитал по 5 тысяч рублей, и всего восемь сотрудников.

Ранее ФАН сообщал, что в Самаре создали петицию против бессистемного сноса домов в исторической части города.

самара строительство реновация жилой дом
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Все новости / Общество / Пятиэтажки в Самаре хотят надстроить до 9 этажей без выселения жильцов
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