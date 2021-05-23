Пятиэтажки в Самаре хотят надстроить до 9 этажей без выселения жильцов

Самара, 23 мая. Невиданное для региона техническое решение предложил один из застройщиков. Фирма предлагает «вырастить» из 5-этажных «ленинградок» дома в 9 этажей. Для эксперимента выбрано два десятка зданий.

В качестве пилотного проекта застройщик намерен нарастить 4 этажа над домом по улице Аксакова. Но, чтобы это стало реальностью, требуется согласие абсолютно всех собственников квартир в этом доме. По этому поводу глава компании встретился с местными жителями, чтобы изложить им преимущества такой «реновации».

Согласно проекту, по краям дома вырастут дополнительные стены шириной около трех метров, которые будут служить дополнительной опорой для четырех этажей, которые вознесутся над нынешними пятью. Причем выселения жильцов на время работ не потребуется. Либо им придется покинуть свои квартиры буквально на несколько дней в завершающей стадии строительства.

Как стало известно ФАН, далеко не все жильцы оценили новаторский проект. Кто-то опасается, что новая конструкция просто рухнет на прежние этажи. Дом состоит по сути из двух придвинутых вплотную друг к другу зданий, что нужно учитывать при распределении дополнительной нагрузки.

Но большинство жителей не прельщает перспектива в течение пары лет жить в эпицентре строительных работ. Шум, пыль от стройматериалов, постоянно подъезжающая и отъезжающая строительная техника — уже этого очевидного перечня достаточно, чтобы не обрадоваться «реновации». А впоследствии, как полагают жильцы, новые квартиры потребуют новых парковочных мест для автомобилей, территория же возле дома волшебным образом не увеличится.

Из плюсов — появление в доме лифта и обновление коммуникаций за счет застройщика, возможность несколько лет не платить за капремонт. Обещано и небольшое увеличение площади квартир, хотя непонятно, как это осуществить без выселения нынешних жильцов. Перевешивают ли эти плюсы вышеперечисленные минусы?

Чтобы подобная реконструкция состоялась, необходимо согласие не просто большинства собственников жилых помещений в доме, а абсолютно всех до единого. Реальность такого варианта в данный момент оценивается горожанами как чисто гипотетическая.

В комментариях к новости жители Самары удивляются необходимости надстраивать пятиэтажки, в то время как в городе еще достаточно одно-двухэтажных строений барачного типа, давно требующих сноса. Ряд пользователей Сети обратили внимание на то, что ООО, предложившее столь революционный проект, имеет двух учредителей, каждый из которых внес в уставный капитал по 5 тысяч рублей, и всего восемь сотрудников.

Ранее ФАН сообщал, что в Самаре создали петицию против бессистемного сноса домов в исторической части города.