Лучше на воздухе: стали известны правила проведения выпускных в Самаре

Самара, 23 мая. В этом году в регионе будет разрешено проведение школьных выпускных вечеров. Они пройдут с 26 по 30 июня. Но будет необходимо соблюдение противоэпидемических мер.

Так, предпочтительнее будет проведение мероприятий на свежем воздухе. В этом случае можно будет при желании объединить несколько классов из одной параллели. Впрочем, набить «под завязку» теплоход не получится — соблюдение социальной дистанции никто не отменял.

По этой же причине, если выпускной будет проводиться в помещении, то оно должно быть достаточно просторным, и в нем возможен праздник для выпускников только одного класса и их родителей. При этом старшее поколение обязано быть в масках, на входе всем измерят температуру, в помещении обязательна дезинфекция и обеззараживание воздуха до и после мероприятия. Такие требования озвучены на оперштабе Самарской области.

В предыдущем году проведение выпускных вечеров в регионе было запрещено.

Ранее ФАН сообщал, что летние оздоровительные лагеря в Самарской области в 2021 году будут работать в режиме обсервации.