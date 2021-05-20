Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
20 мая 22:01
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:51
Общество
Новый приют для бездомных животных планируют построить в Краснодаре
21:34
Политика
МИД России и ХАМАС обсудили пути выхода из конфликта в секторе Газа
21:30
Весь мир
Ледоколы или грузовой терминал: США не знают, что приоритетней
21:12
Экономика
Стоимость нефти Brent впервые за месяц опустилась ниже 65 долларов
21:08
Общество
Российские медики выявили более 550 случаев британского штамма коронавируса
21:07
Общество
Попова оценила эффективность российских вакцин от всех штаммов коронавируса
21:06
Общество
Роспотребнадзор заявил о важности «санитарного щита» в России
21:03
Общество
Попова заявила о стабильной ситуации с COVID-19 в России
21:03
Спорт
Смена руководства «Крыльев Советов» может помешать приходу Гинера в клуб
21:01
Политика
Член Общественной палаты РФ оценил политику Зеленского по отношению к оппозиции
21:00
Ближний Восток
ОАЭ организовали для израильтян туристические поездки на спорный остров Сокотра
21:00
Спорт
Вячеслав Тисленко рассказал, когда кикбоксеры выступят на Олимпийских играх
20:59
Общество
Крым уже совсем рядом: директор Кунсткамеры о планах и работе на полуострове
20:58
Экономика
Банк России опубликовал статистику по наличию золота в резервах
20:55
ЦАР
Миротворцев ООН из Бангладеш заподозрили в доставке мин боевикам в ЦАР
20:55
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова продемонстрировала натруженные ноги после репетиции
20:53
Судан
Российская военная делегация прибыла в Судан с многодневным визитом
20:51
Политика
Признание руководства NED дает основания для уголовного преследования сторонников ФБК*
20:49
Шоу-бизнес
Настя Каменских призналась, что до последнего подозревала мужа в участии в «Маске»
20:48
Общество
Ушел из жизни заслуженный врач РФ из Мурманска
Все новости
20 мая 22:01
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:51
Общество
Новый приют для бездомных животных планируют построить в Краснодаре
21:34
Политика
МИД России и ХАМАС обсудили пути выхода из конфликта в секторе Газа
21:30
Весь мир
Ледоколы или грузовой терминал: США не знают, что приоритетней
21:12
Экономика
Стоимость нефти Brent впервые за месяц опустилась ниже 65 долларов
21:08
Общество
Российские медики выявили более 550 случаев британского штамма коронавируса
21:07
Общество
Попова оценила эффективность российских вакцин от всех штаммов коронавируса
21:06
Общество
Роспотребнадзор заявил о важности «санитарного щита» в России
21:03
Общество
Попова заявила о стабильной ситуации с COVID-19 в России
21:03
Спорт
Смена руководства «Крыльев Советов» может помешать приходу Гинера в клуб
21:01
Политика
Член Общественной палаты РФ оценил политику Зеленского по отношению к оппозиции
21:00
Ближний Восток
ОАЭ организовали для израильтян туристические поездки на спорный остров Сокотра
21:00
Спорт
Вячеслав Тисленко рассказал, когда кикбоксеры выступят на Олимпийских играх
20:59
Общество
Крым уже совсем рядом: директор Кунсткамеры о планах и работе на полуострове
20:58
Экономика
Банк России опубликовал статистику по наличию золота в резервах
20:55
ЦАР
Миротворцев ООН из Бангладеш заподозрили в доставке мин боевикам в ЦАР
20:55
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова продемонстрировала натруженные ноги после репетиции
20:53
Судан
Российская военная делегация прибыла в Судан с многодневным визитом
20:51
Политика
Признание руководства NED дает основания для уголовного преследования сторонников ФБК*
20:49
Шоу-бизнес
Настя Каменских призналась, что до последнего подозревала мужа в участии в «Маске»
20:48
Общество
Ушел из жизни заслуженный врач РФ из Мурманска
Все новости

Смена руководства «Крыльев Советов» может помешать приходу Гинера в клуб

Спорт
Смена руководства «Крыльев Советов» может помешать приходу Гинера в клуб
kc-camapa.ru  /  Официальный сайт ФК Крылья Советов

Самара, 20 мая. «Крылья Советов» могут вступить в новый сезон с новым руководством и новым титульным спонсором. В публичном пространстве появилась информация, что клуб может покинуть Сергей Аракелов, всего несколько месяцев назад возглавивший совет директоров «Крыльев».

Аракелов возглавляет банк «Солидарность», который, как анонсировалось, должен был помочь клубу в реструктуризации многолетних и многомиллионных долгов. Логотип банка в этом году красовался на футболках игроков «Крыльев». Кроме того, было достигнуто соглашение о переименовании стадиона «Самара Арена» в «Солидарность Арену» на трехлетний срок.

Недавно в СМИ появились сведения о возможном приходе в «Крылья» Евгения Гинера и Романа Бабаева, много лет работающих в ЦСКА соответственно президентом и генеральным директором. Информация базировалась на дружеских отношениях Гинера и Аракелова. Соответственно, гипотеза теряет смысл в случае ухода Аракелова из руководства «Крыльев Советов».

В самом совете директоров самарского клуба назрело недовольство новыми методами управления. В частности, членам совета Александру Милееву и Андрею Пашкову не понравилось, что генеральный директор Евгений Калакуцкий отказался посвящать совет в детали контрактов футболистов, приобретенных в зимний дозаявочный период. Милеев, впрочем, впоследствии призвал отложить все «разборки» до решения командой всех задач на сезон.

«Крылья Советов» после зимнего перерыва проиграли один-единственный матч — в финале Кубка России столичному «Локомотиву». Благодаря беспроигрышной серии в первенстве самарцы уверенно решили задачу выхода в РПЛ, попутно установив массу командных и личных рекордов. А также радуя болельщиков всей страны яркой атакующей игрой.

Смена руководства «Крыльев Советов» может помешать приходу Гинера в клуб
kc-camapa.ru  / Официальный сайт ФК Крылья Советов

На этом фоне в публичном пространстве возникла риторика на тему, удастся ли «Крыльям» сохранить нынешний состав перед новым сезоном в премьер-лиге. Дело в том, что подавляющее большинство игроков команды, а также главный тренер Игорь Осинькин и спортивный директор Сергей Корниленко прямо или косвенно связаны с фигурой агента Павла Андреева.

В руководстве региона давно зрело недовольство ситуацией, в которой права на игроков принадлежат не столько клубу, сколько агенту. Незадолго до финала кубка Андреев чуть ли не впервые дал пространное интервью федеральному СМИ, в котором прямым текстом заявил, что его «отодвигают» от самарского клуба. При этом никаких официальных должностей в «Крыльях» Андреев не занимает. Тем не менее в интервью он, по сути, пригрозил «увести» из команды ключевых игроков в случае «неблагоприятного» для него развития ситуации.

Вполне вероятно, что смена руководства «Крыльев» (помимо Аракелова и Калакуцкого, предполагается уход и заместителя гендиректора Дмитрия Галямина) связана с конфликтом между Андреевым и официальными руководителями клуба. Общественное мнение, заинтересованное в сохранении нынешнего состава «Крыльев», в данный момент вольно или невольно на стороне Андреева.

Ранее ФАН сообщал, что «Крылья Советов» с помощью «троллинга» вступились за своего голкипера Ивана Ломаева, который после финала Кубка России подвергся травле со стороны фанатов московского «Локомотива».

футбол самара спорт самарская область крылья советов
Комментировать
Самое популярное
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Политика 81446 17 мая 2021
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Общество 79018 18 мая 2021
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
Экономика 57001 19 мая 2021
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Армия 45305 18 мая 2021
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
Общество 40079 19 мая 2021
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
Все новости / Спорт / Смена руководства «Крыльев Советов» может помешать приходу Гинера в клуб
Рейтинг@Mail.ru