Смена руководства «Крыльев Советов» может помешать приходу Гинера в клуб

Самара, 20 мая. «Крылья Советов» могут вступить в новый сезон с новым руководством и новым титульным спонсором. В публичном пространстве появилась информация, что клуб может покинуть Сергей Аракелов, всего несколько месяцев назад возглавивший совет директоров «Крыльев».

Аракелов возглавляет банк «Солидарность», который, как анонсировалось, должен был помочь клубу в реструктуризации многолетних и многомиллионных долгов. Логотип банка в этом году красовался на футболках игроков «Крыльев». Кроме того, было достигнуто соглашение о переименовании стадиона «Самара Арена» в «Солидарность Арену» на трехлетний срок.

Недавно в СМИ появились сведения о возможном приходе в «Крылья» Евгения Гинера и Романа Бабаева, много лет работающих в ЦСКА соответственно президентом и генеральным директором. Информация базировалась на дружеских отношениях Гинера и Аракелова. Соответственно, гипотеза теряет смысл в случае ухода Аракелова из руководства «Крыльев Советов».

В самом совете директоров самарского клуба назрело недовольство новыми методами управления. В частности, членам совета Александру Милееву и Андрею Пашкову не понравилось, что генеральный директор Евгений Калакуцкий отказался посвящать совет в детали контрактов футболистов, приобретенных в зимний дозаявочный период. Милеев, впрочем, впоследствии призвал отложить все «разборки» до решения командой всех задач на сезон.

«Крылья Советов» после зимнего перерыва проиграли один-единственный матч — в финале Кубка России столичному «Локомотиву». Благодаря беспроигрышной серии в первенстве самарцы уверенно решили задачу выхода в РПЛ, попутно установив массу командных и личных рекордов. А также радуя болельщиков всей страны яркой атакующей игрой.

kc-camapa.ru / Официальный сайт ФК Крылья Советов

На этом фоне в публичном пространстве возникла риторика на тему, удастся ли «Крыльям» сохранить нынешний состав перед новым сезоном в премьер-лиге. Дело в том, что подавляющее большинство игроков команды, а также главный тренер Игорь Осинькин и спортивный директор Сергей Корниленко прямо или косвенно связаны с фигурой агента Павла Андреева.

В руководстве региона давно зрело недовольство ситуацией, в которой права на игроков принадлежат не столько клубу, сколько агенту. Незадолго до финала кубка Андреев чуть ли не впервые дал пространное интервью федеральному СМИ, в котором прямым текстом заявил, что его «отодвигают» от самарского клуба. При этом никаких официальных должностей в «Крыльях» Андреев не занимает. Тем не менее в интервью он, по сути, пригрозил «увести» из команды ключевых игроков в случае «неблагоприятного» для него развития ситуации.

Вполне вероятно, что смена руководства «Крыльев» (помимо Аракелова и Калакуцкого, предполагается уход и заместителя гендиректора Дмитрия Галямина) связана с конфликтом между Андреевым и официальными руководителями клуба. Общественное мнение, заинтересованное в сохранении нынешнего состава «Крыльев», в данный момент вольно или невольно на стороне Андреева.

Ранее ФАН сообщал, что «Крылья Советов» с помощью «троллинга» вступились за своего голкипера Ивана Ломаева, который после финала Кубка России подвергся травле со стороны фанатов московского «Локомотива».