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новостей
15:52
Общество
Жильцам разрушающегося в Барнауле дома предложили пожить в притоне бомжей
15:48
Общество
Дагестанский фермер выиграл новую «Ниву» на выставке в Минводах
15:47
Общество
Свыше 400 образцов британского штамма COVID-19 выявили в РФ
15:45
Происшествия
В Москве обнаружили труп зампрокурора Гагаринского района
15:44
Общество
Директор Кунсткамеры оценил влияние технологий на жизнь народов севера
15:43
Общество
Уволилась педагог донской школы, насильно смывшая косметику с лица ученицы
15:42
Происшествия
СК расследует гибель ребенка при пожаре в жилом доме в Калининграде
15:42
Общество
Комтранс Петербурга начнет выписывать штрафы за неправильную парковку с 1 июля
15:41
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Виктор Дробыш заявил, что на конкурсе «Евровидение» давно нет музыки
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Азия
Тень независимости: как Тайвань стал демократической костью в горле Китая
15:39
Политика
Путин осудил «промывку мозгов» российской молодежи
15:38
Экономика
Директор Кунсткамеры рассказал о дальнейшем развитии музея
15:38
Общество
«Упал на улице»: в Самаре озаботились опасностью от электросамокатов
15:36
Экономика
В «Газпроме» не стали раскрывать сроки запуска «СП-2»
15:36
Общество
Фильм «Турист» показал судьбу российских специалистов в ЦАР без прикрас
15:35
Общество
Вакцину «Спутник Лайт» одобрили в Никарагуа
15:33
Армия
Шойгу назвал число погибших во время ВОВ солдат, чьи имена остаются неизвестными
15:29
ФАН-ТВ
Вице-премьера РФ отправили на Дальний Восток развивать туризм. События дня
15:25
Общество
Роспотребнадзор заявил, что РФ проходит стадии стабилизации ситуации с COVID-19
15:24
Спорт
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«Упал на улице»: в Самаре озаботились опасностью от электросамокатов

Общество
«Упал на улице»: в Самаре озаботились опасностью от электросамокатов
Агентство городских новостей Москва  /  Мобильный репортер

Самара, 20 мая. В областном центре не так давно заработал кикшеринг — прокат электросамокатов. Эти транспортные средства довольно быстро заполонили тротуары и проезжие части города. И уже успели обеспокоить многих граждан.

Недовольны автомобилисты, так как самокатчики или лавируют между машинами по проезжей части, или выскакивают неожиданно на перекрестках. Еще более переживают пешеходы, особенно родители, гуляющие с детьми. Так как самокаты несутся зачастую на большой скорости по тротуарам, управляемые в том числе подростками или нетрезвыми людьми.

По сведениям депутата Самарской губернской думы Михаила Матвеева, в травмпункты ежедневно обращаются люди, пострадавшие во время езды на самокатах. При этом происшествия не оформляются как ДТП.

«Врачи пишут «упал на улице», — сообщает депутат о подобных ситуациях.

Михаил Матвеев предлагает регламентировать движение транспортных средств, скорость которых превышает 10 километров в час. К их числу относятся не только электросамокаты, но и сигвеи и моноколеса.

Депутат ратует за то, чтобы подобные средства передвигались по проезжей части, а у «ездоков» обязательно была защитная амуниция, как у мотоциклистов.

Ранее ФАН сообщал, что власти Самары получили поручение от губернатора решить проблему дефицита парковочных мест.

самара электросамокаты
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