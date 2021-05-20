«Упал на улице»: в Самаре озаботились опасностью от электросамокатов

Самара, 20 мая. В областном центре не так давно заработал кикшеринг — прокат электросамокатов. Эти транспортные средства довольно быстро заполонили тротуары и проезжие части города. И уже успели обеспокоить многих граждан.

Недовольны автомобилисты, так как самокатчики или лавируют между машинами по проезжей части, или выскакивают неожиданно на перекрестках. Еще более переживают пешеходы, особенно родители, гуляющие с детьми. Так как самокаты несутся зачастую на большой скорости по тротуарам, управляемые в том числе подростками или нетрезвыми людьми.

По сведениям депутата Самарской губернской думы Михаила Матвеева, в травмпункты ежедневно обращаются люди, пострадавшие во время езды на самокатах. При этом происшествия не оформляются как ДТП.

«Врачи пишут «упал на улице», — сообщает депутат о подобных ситуациях.

Михаил Матвеев предлагает регламентировать движение транспортных средств, скорость которых превышает 10 километров в час. К их числу относятся не только электросамокаты, но и сигвеи и моноколеса.

Депутат ратует за то, чтобы подобные средства передвигались по проезжей части, а у «ездоков» обязательно была защитная амуниция, как у мотоциклистов.

Ранее ФАН сообщал, что власти Самары получили поручение от губернатора решить проблему дефицита парковочных мест.