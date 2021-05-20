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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:54
Шоу-бизнес
Успенская пожаловалась на проблемы со здоровьем из-за скандала с мужем
12:52
Шоу-бизнес
Певец Валерий Меладзе назвал современный шоу-бизнес «клубком целующихся змей»
12:51
Общество
«Спутник Лайт» может поступить в гражданский оборот в РФ через три недели
12:51
Политика
Жители Сан-Марино высказали РФ благодарность за спасение страны от коронавируса
12:49
Политика
Песков подтвердил начало переговоров с Украиной по встрече Путина и Зеленского
12:47
Общество
Два муниципалитета в Дагестане проваливают тестирование на коронавирус
12:46
Происшествия
Петербургский пенсионер получил ушиб головного мозга после избиения неизвестными
12:45
Общество
Почти 10 тысяч человек ежедневно вакцинируются от COVID-19 в Москве
12:45
Экономика
Банкиры стали жаловаться на работу ФинЦЕРТа
12:43
Общество
Любовь к Родине и долг защитника: Шерин о том, чему фильм «Турист» научит молодежь
12:43
Происшествия
Сотрудник гипермаркета в Петербурге расплатился чужой картой и попал под следствие
12:42
Происшествия
Польский самолет с пассажирами на борту послал сигнал о захвате
12:41
Экономика
Эксперимент по доставке вина стартует в «Почте России»
12:40
Политика
В МИД РФ заявили о готовности Киева к силовому решению конфликта в Донбассе
12:39
Происшествия
Мигрант во время ограбления избил двух жителей Петербурга
12:39
Политика
Зеленский сообщил о подготовке к встрече с Путиным
12:38
Политика
Зеленский анонсировал проведение военного парада в годовщину независимости Украины
12:35
Спорт
Глава Федерации кикбоксинга Ленобласти назвал проблемы развития вида спорта в регионе
12:34
Политика
Финский политолог рассказал, как можно было избежать Второй мировой войны
12:34
Политика
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МиГ-17 в Самаре «улетел» из бывшего штаба и «приземлится» на Московском шоссе

Общество
МиГ-17 в Самаре «улетел» из бывшего штаба и «приземлится» на Московском шоссе
twitter.com  /  Аккаунт Александра Хинштейна

Самара, 20 мая. Самолет МиГ-17, установленный в качестве памятника на территории одной из воинских частей, демонтирован. Но его ждет лучшее будущее. После реставрации истребитель займет свое место в одном из самых оживленных мест города.

Судьбой самолета озаботились жители района, примыкающего к бывшему штабу 76-й дивизии ПВО, располагавшемуся на улице Ерошевского недалеко от Московского шоссе. Ныне штаба на этой территории нет, район отдан под многоэтажную застройку, и горожане высказали опасения, что самолет могут просто распилить и сдать на металлолом.

Инициативу перенести истребитель в более людное место поддержали командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин и депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Самолет доставят на реставрацию, после чего, по предложению ветеранов, установим на Московском шоссе. Внебюджетные средства я уже нашел. МиГ-17 выпускался в Куйбышеве в 1949–53 гг.», — сообщил парламентарий в своем твиттер-аккаунте.

Предполагается, что самолет установят в паре кварталов от прежнего местопребывания - на развилке Московского шоссе и Маломосковской улицы, возле бывшего аэрокосмического университета (ныне входит в состав объединенного Самарского университета).

Рядом, кстати, находится еще один памятник достижениям аэрокосмической отрасли — уменьшенный макет ракетоносителя «Энергия» с кораблем «Буран».

Новый монумент станет одной из точек на Дороге трудовой и боевой славы Самары. Ее крайние пункты — штурмовик Ил-2 на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова и ракета-носитель «Союз» в натуральную величину на проспекте Ленина.

Ранее ФАН сообщал, что в Самаре установят памятник купцу и меценату Константину Головкину.
 

памятник самолет самара
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