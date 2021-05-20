МиГ-17 в Самаре «улетел» из бывшего штаба и «приземлится» на Московском шоссе

Самара, 20 мая. Самолет МиГ-17, установленный в качестве памятника на территории одной из воинских частей, демонтирован. Но его ждет лучшее будущее. После реставрации истребитель займет свое место в одном из самых оживленных мест города.

Судьбой самолета озаботились жители района, примыкающего к бывшему штабу 76-й дивизии ПВО, располагавшемуся на улице Ерошевского недалеко от Московского шоссе. Ныне штаба на этой территории нет, район отдан под многоэтажную застройку, и горожане высказали опасения, что самолет могут просто распилить и сдать на металлолом.

Инициативу перенести истребитель в более людное место поддержали командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин и депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Самолет доставят на реставрацию, после чего, по предложению ветеранов, установим на Московском шоссе. Внебюджетные средства я уже нашел. МиГ-17 выпускался в Куйбышеве в 1949–53 гг.», — сообщил парламентарий в своем твиттер-аккаунте.

Предполагается, что самолет установят в паре кварталов от прежнего местопребывания - на развилке Московского шоссе и Маломосковской улицы, возле бывшего аэрокосмического университета (ныне входит в состав объединенного Самарского университета).

Рядом, кстати, находится еще один памятник достижениям аэрокосмической отрасли — уменьшенный макет ракетоносителя «Энергия» с кораблем «Буран».

Новый монумент станет одной из точек на Дороге трудовой и боевой славы Самары. Ее крайние пункты — штурмовик Ил-2 на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова и ракета-носитель «Союз» в натуральную величину на проспекте Ленина.

Ранее ФАН сообщал, что в Самаре установят памятник купцу и меценату Константину Головкину.

